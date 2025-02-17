搜索词

  • 找到您的适配尺寸 找到您的适配尺寸 找到您的适配尺寸

    Philips Avent Hands-free 小号吸乳护罩和内衬

    SCF554/22

    找到您的适配尺寸

    每位妈妈的身形都不同，这款 21 毫米吸乳护罩搭配 15/17/19 毫米吸乳护罩内衬，专为偏小乳房和乳头尺寸设计，舒适稳固贴合，适配飞利浦新安怡免手扶集乳杯。

    查看所有优势

    Philips Avent Hands-free 小号吸乳护罩和内衬

    相似产品

    See all 吸乳器

    找到您的适配尺寸

    适配免手扶集乳杯

    • 21 毫米吸乳护罩
    • 15 毫米护罩内衬
    • 17 毫米护罩内衬
    • 19 毫米护罩内衬
    多种乳房护罩和喇叭罩尺寸，可满足每位妈妈的需求

    多种乳房护罩和喇叭罩尺寸，可满足每位妈妈的需求

    我们致力于让每位妈妈都能获得最佳体验，而合适的尺寸是关键所在。我们的系列乳房护罩和喇叭罩尺寸适用于 99% 的妈妈。这些配件可单独购买，让您在吸乳时尽享卓越的舒适度。

    模拟宝宝的自然吸吮节奏，高效吸乳*

    模拟宝宝的自然吸吮节奏，高效吸乳*

    宝宝最懂得如何吮吸！因此我们的免手扶电动吸乳器模拟宝宝的自然吮吸节奏，让您能找到适合自己的节奏，实现高效吸乳* 并获得理想的乳汁量。合适的吸乳护罩和内衬尺寸，为吸乳全程提供稳固舒适的贴合感。

    部件较少，易于清洁和组装

    部件较少，易于清洁和组装

    我们将吸乳器及配件设计得尽可能简单。每个集乳杯只有少数几个连接部件，可轻松拆卸、清洁（手洗或洗碗机清洗均可）、消毒并重新组装。

    技术规格

    • Material

      Breast shield and insert
      Liquid silicone rubber

    • 包装内物品

      喇叭罩（15 毫米、17 毫米、19 毫米）
      2 pcs each
      Breast shield ( 21mm)
      2 pcs

    • 操作简易

      吸乳器使用
      操作简便，易于清洁和组装

    • 功能

      乳房护罩和喇叭罩规格
      Several sizes available for the best fit

    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    • “高效”与产品的技术性能相关。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。