Philips Avent Hands-free 小号吸乳护罩和内衬
找到您的适配尺寸
每位妈妈的身形都不同，这款 21 毫米吸乳护罩搭配 15/17/19 毫米吸乳护罩内衬，专为偏小乳房和乳头尺寸设计，舒适稳固贴合，适配飞利浦新安怡免手扶集乳杯。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Philips Avent Hands-free 小号吸乳护罩和内衬
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适配免手扶集乳杯
- 21 毫米吸乳护罩
- 15 毫米护罩内衬
- 17 毫米护罩内衬
- 19 毫米护罩内衬
多种乳房护罩和喇叭罩尺寸，可满足每位妈妈的需求
我们致力于让每位妈妈都能获得最佳体验，而合适的尺寸是关键所在。我们的系列乳房护罩和喇叭罩尺寸适用于 99% 的妈妈。这些配件可单独购买，让您在吸乳时尽享卓越的舒适度。
模拟宝宝的自然吸吮节奏，高效吸乳*
宝宝最懂得如何吮吸！因此我们的免手扶电动吸乳器模拟宝宝的自然吮吸节奏，让您能找到适合自己的节奏，实现高效吸乳* 并获得理想的乳汁量。合适的吸乳护罩和内衬尺寸，为吸乳全程提供稳固舒适的贴合感。
部件较少，易于清洁和组装
我们将吸乳器及配件设计得尽可能简单。每个集乳杯只有少数几个连接部件，可轻松拆卸、清洁（手洗或洗碗机清洗均可）、消毒并重新组装。
技术规格
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Material
- Breast shield and insert
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Liquid silicone rubber
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包装内物品
- 喇叭罩（15 毫米、17 毫米、19 毫米）
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2 pcs each
- Breast shield ( 21mm)
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2 pcs
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操作简易
- 吸乳器使用
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操作简便，易于清洁和组装
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功能
- 乳房护罩和喇叭罩规格
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Several sizes available for the best fit
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