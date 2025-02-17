模拟宝宝的自然吸吮节奏，高效吸乳*

宝宝最懂得如何吮吸！因此我们的免手扶电动吸乳器模拟宝宝的自然吮吸节奏，让您能找到适合自己的节奏，实现高效吸乳* 并获得理想的乳汁量。合适的吸乳护罩和内衬尺寸，为吸乳全程提供稳固舒适的贴合感。