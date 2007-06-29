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  • 从奶瓶轻松过渡到水杯 从奶瓶轻松过渡到水杯 从奶瓶轻松过渡到水杯

    Philips Avent 学饮杯

    SCF602/01

    从奶瓶轻松过渡到水杯

    飞利浦新安怡魔术杯不含双酚 A，具有卓越的防溢漏效果，无论是摇晃、抛在空中还是侧放，都没有问题，并且便于宝宝吮吸。带阀门的软嘴同样适合于奶瓶，因此也具有防溢漏效果。

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    官方建议零售价: ￥65.00

    Philips Avent 学饮杯

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    从奶瓶轻松过渡到水杯

    防溢漏，方便啜饮

    • 260 毫升
    • 学饮杯软嘴（12 个月以上）
    按扣式顶盖可保持软嘴清洁

    按扣式顶盖可保持软嘴清洁

    按扣式顶盖可在外出时保持软嘴清洁，并确保携带时不会出现溢漏

    具有专利阀门的无溢漏软嘴

    具有专利阀门的无溢漏软嘴

    采用专利技术的阀门可控制流速，防止溢漏，即便奶瓶倒置或侧放也没有关系。

    学饮杯硬杯嘴，适合 12 个月以上的宝宝

    学饮杯硬杯嘴，适合 12 个月以上的宝宝

    一种耐咬软嘴，适合能够从容地啜饮杯中食物的婴儿使用，特别适合长牙期的宝宝

    杯子上有测量刻度

    杯子上有测量刻度

    杯子上有测量刻度，制作婴儿饮品更轻松

    完全可以与整个飞利浦新安怡系列产品互换使用

    完全可以与整个飞利浦新安怡系列产品互换使用

    杯子、吸嘴和手柄可与整个飞利浦新安怡系列一起使用，可直接对接吸乳器，或在哺喂时用奶嘴来替代吸嘴。吸嘴和手柄也可安装到奶瓶上，以帮助宝宝从奶瓶喂养轻松过渡到杯子喂养

    所有部件均可用洗碗机清洗，清洁起来很方便

    所有部件均可用洗碗机清洗，清洁起来很方便

    杯子部件很少，清洁和组装更方便

    杯子部件很少，清洁和组装更方便

    可对整个杯子进行消毒，以确保清洁

    可对整个杯子进行消毒，以确保清洁

    技术规格

    • 原产地

      英国

    • 包装内物品

      魔术把手
      1  件
      学饮杯软嘴
      1  件
      魔术杯（260 毫升/9 安士
      1  件

    • 发育阶段

      阶段
      1 岁以上

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