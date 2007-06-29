完全可以与整个飞利浦新安怡系列产品互换使用

杯子、吸嘴和手柄可与整个飞利浦新安怡系列一起使用，可直接对接吸乳器，或在哺喂时用奶嘴来替代吸嘴。吸嘴和手柄也可安装到奶瓶上，以帮助宝宝从奶瓶喂养轻松过渡到杯子喂养