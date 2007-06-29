Philips Avent 学饮杯
从奶瓶轻松过渡到水杯
飞利浦新安怡魔术杯不含双酚 A，具有卓越的防溢漏效果，无论是摇晃、抛在空中还是侧放，都没有问题，并且便于宝宝吮吸。带阀门的软嘴同样适合于奶瓶，因此也具有防溢漏效果。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥65.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
按扣式顶盖可保持软嘴清洁
按扣式顶盖可在外出时保持软嘴清洁，并确保携带时不会出现溢漏
具有专利阀门的无溢漏软嘴
采用专利技术的阀门可控制流速，防止溢漏，即便奶瓶倒置或侧放也没有关系。
学饮杯硬杯嘴，适合 12 个月以上的宝宝
一种耐咬软嘴，适合能够从容地啜饮杯中食物的婴儿使用，特别适合长牙期的宝宝
杯子上有测量刻度
杯子上有测量刻度，制作婴儿饮品更轻松
完全可以与整个飞利浦新安怡系列产品互换使用
杯子、吸嘴和手柄可与整个飞利浦新安怡系列一起使用，可直接对接吸乳器，或在哺喂时用奶嘴来替代吸嘴。吸嘴和手柄也可安装到奶瓶上，以帮助宝宝从奶瓶喂养轻松过渡到杯子喂养
技术规格
-
原产地
- 英国
-
是
-
包装内物品
- 魔术把手
-
1
件
- 学饮杯软嘴
-
1
件
- 魔术杯（260 毫升/9 安士
-
1
件
-
发育阶段
- 阶段
-
1 岁以上
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。