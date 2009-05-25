Philips Avent 双层魔术杯
饮品持久新鲜
飞利浦新安怡保温杯非常适合在外出期间使用。这款采用时尚动物图案设计的保温杯可延长饮品的保鲜时间，并附有防咬软嘴和无溢漏阀门。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥108.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
非常适合外出期间使用，饮品持久保鲜
当您外出时，这款时尚的魔术杯可将宝宝的饮品保鲜更长时间
具有专利阀门的无溢漏软嘴
采用专利技术的阀门可控制流速，防止溢漏，即便奶瓶倒置或侧放也没有关系。
快流量耐咬软嘴
专门设计的奶嘴具有耐咬特性，流速更快，且魔术杯为活泼好动的学步期宝宝准备了更大的容量
翻转顶盖可保证携带时清洁且无溢漏
翻转顶盖可在外出时保持软嘴清洁，并确保携带时不会出现溢漏
软质防滑橡胶底座可增强稳定性
魔术杯设计有软质防滑橡胶底座，可增强稳定性
技术规格
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原产地
- 墨西哥
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是
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包装内物品
- 烤花杯 260 毫升/9 安士
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1
件
- 翻转顶盖
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1
件
- 运动型软嘴
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1
件
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发育阶段
- 阶段
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12 个月以上
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