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  • 饮品持久新鲜 饮品持久新鲜 饮品持久新鲜

    Philips Avent 双层魔术杯

    SCF670/01

    饮品持久新鲜

    飞利浦新安怡保温杯非常适合在外出期间使用。这款采用时尚动物图案设计的保温杯可延长饮品的保鲜时间，并附有防咬软嘴和无溢漏阀门。

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    官方建议零售价: ￥108.00

    Philips Avent 双层魔术杯

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    无溢漏耐咬软嘴

    • 260 毫升
    • 12 个月以上
    非常适合外出期间使用，饮品持久保鲜

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    当您外出时，这款时尚的魔术杯可将宝宝的饮品保鲜更长时间

    具有专利阀门的无溢漏软嘴

    具有专利阀门的无溢漏软嘴

    采用专利技术的阀门可控制流速，防止溢漏，即便奶瓶倒置或侧放也没有关系。

    快流量耐咬软嘴

    快流量耐咬软嘴

    专门设计的奶嘴具有耐咬特性，流速更快，且魔术杯为活泼好动的学步期宝宝准备了更大的容量

    翻转顶盖可保证携带时清洁且无溢漏

    翻转顶盖可保证携带时清洁且无溢漏

    翻转顶盖可在外出时保持软嘴清洁，并确保携带时不会出现溢漏

    软质防滑橡胶底座可增强稳定性

    软质防滑橡胶底座可增强稳定性

    魔术杯设计有软质防滑橡胶底座，可增强稳定性

    所有部件均可用洗碗机清洗，清洁起来很方便

    所有部件均可用洗碗机清洗，清洁起来很方便

    技术规格

    • 原产地

      墨西哥

    • 包装内物品

      烤花杯 260 毫升/9 安士
      1  件
      翻转顶盖
      1  件
      运动型软嘴
      1  件

    • 发育阶段

      阶段
      12 个月以上

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