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Philips Avent

学步期宝宝餐具套装和旅行收藏盒（适合于 12 个月以上的宝宝）

SCF718/00
Avent
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  • 出行时进餐方便 出行时进餐方便 出行时进餐方便
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    Philips Avent 学步期宝宝餐具套装和旅行收藏盒（适合于 12 个月以上的宝宝）

    SCF718/00

    出行时进餐方便

    飞利浦新安怡旅行餐具套装 SCF718/00 十分适合外出的妈妈。此款旅行餐具套装提供学步期宝宝（12 个月以上）的汤匙、餐叉和旅行收藏盒，有助于外出时确保餐具洁净。

    官方建议零售价: ￥69.00

    Philips Avent 学步期宝宝餐具套装和旅行收藏盒（适合于 12 个月以上的宝宝）

    出行时进餐方便

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    出行时进餐方便

    让餐具保持卫生，健康随行

    方便小手抓握 – 十分适合宝宝自己喂食

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    防滑手柄 – 易于抓握，也可稳固地搁置在碗上

    防滑手柄 – 易于抓握，也可稳固地搁置在碗上

    深汤匙和餐叉

    深汤匙和餐叉

    技术规格

    • 发育阶段

      阶段
      12 个月以上
      中国

    • 包装内物品

      餐具套装（12 个月以上）
      • 一把餐叉
      • 一把汤匙
      餐具保护盒
      1  件

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