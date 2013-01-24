出行时进餐方便
飞利浦新安怡旅行餐具套装 SCF718/00 十分适合外出的妈妈。此款旅行餐具套装提供学步期宝宝（12 个月以上）的汤匙、餐叉和旅行收藏盒，有助于外出时确保餐具洁净。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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