轻松实现健康辅食喂养
轻松实现辅食喂养 3 部曲：烹煮、搅拌与喂食。蒸制确保原料均匀加热，确保营养成分、口感和汤汁得以保留，搅拌后辅食营养又健康。巧妙便捷设计，让辅食制作方便简单也易于清洁。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
轻松实现健康辅食喂养
轻松实现辅食喂养 3 部曲：烹煮、搅拌与喂食。蒸制确保原料均匀加热，确保营养成分、口感和汤汁得以保留，搅拌后辅食营养又健康。巧妙便捷设计，让辅食制作方便简单也易于清洁。 查看所有优势
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轻松实现健康辅食喂养
轻松实现辅食喂养 3 部曲：烹煮、搅拌与喂食。蒸制确保原料均匀加热，确保营养成分、口感和汤汁得以保留，搅拌后辅食营养又健康。巧妙便捷设计，让辅食制作方便简单也易于清洁。 查看所有优势
蒸制是一种健康的烹饪方式。我们采用特别的技术，让蒸汽自下而上循环，确保所有原料被均匀加热。确保营养成分、口感和汤汁都得以保留，营养又健康。
飞利浦健康辅食机结合蒸制和搅拌功能，让您轻松制作和喂养健康辅食。从蒸制原料，至轻松搅拌到所需的浓稠度，妈妈可以轻松地让宝宝吃到健康辅食。
飞利浦健康辅食机，可以根据宝宝的发育情况，制作细腻的水果、蔬菜泥，到混合多种食材的粗颗粒的辅食，从而呵护宝宝的每一步成长。
飞利浦健康辅食机的巧妙设计，减少了蒸制至搅拌所需步骤，同时确保搅拌过程中，辅食不会回流至热水箱，实现轻松便捷的蒸制至搅拌。
婴儿食物辅食机拥有大容量水箱开口，便于清洁和加水，您每次都能够用干净的蒸汽烹饪。该机器还可用洗碗机清洗（搅拌杯、搅拌杯盖和刀片）。
原产地
包装内物品
技术规格
重量和尺寸
发育阶段