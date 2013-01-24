- 蒸煮、搅拌、解冻和重新加热
- 健康蒸制
- 用一个搅拌杯进行蒸制和搅拌
- 辅食喂养建议和食谱
轻松制作婴儿营养餐
可使用飞利浦新安怡二合一健康婴儿辅食机轻松制作营养、自制的婴儿食物。先将水果、蔬菜、鱼或肉蒸熟，然后只需提起和翻转杯子进行搅拌，在蒸制和搅拌过程中无需取出食物！ 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
轻松制作婴儿营养餐
可使用飞利浦新安怡二合一健康婴儿辅食机轻松制作营养、自制的婴儿食物。先将水果、蔬菜、鱼或肉蒸熟，然后只需提起和翻转杯子进行搅拌，在蒸制和搅拌过程中无需取出食物！ 查看所有优势
4 合 1 健康婴儿辅食机
蒸制是一种健康的烹饪方式。我们采用独有的技术，让蒸汽自下而上循环，确保所有原料无需煮沸即可均匀煮熟。营养成分、口感和烹饪汤汁得以保留，从而融入食物中。
您可在一个搅拌杯中找到制作营养婴儿餐所需的一切。蒸制完原料后，您只需拿起搅拌杯，将其翻转过来并锁定，您便可以将原料搅拌到您所需的稠度。
从精细的混合水果和蔬菜开始，然后混合肉、鱼和豌豆等多种原料，最后提供成形食品。我们的二合一健康婴儿辅食机可针对辅食喂养旅程中的每一步，帮助您为宝宝制作各种食物。
我们与儿科营养学家和儿童心理学家合作制定了 12 项适合宝宝年龄阶段的食谱及辅食喂养建议，帮助宝宝开启健康的人生，并使宝宝终身养成良好的饮食习惯。
下载应用程序以获得宝宝喂食建议。伴随宝宝成长阶段，您可找到易于制作的营养食谱。阅读分步烹饪指南、观看内容翔实的趣味视频及查找诸多实用提示和诀窍，以帮助您尽可能顺利地制作断奶餐。
我们的二合一健康婴儿辅食机在设计时充分考虑了易用性和实用性。直观设置、注水方便且仅包含几个部件，易于清洁和存放。
无论是放在厨房中、台面上还是存放在柜橱中，这款婴儿辅食机都只占用少量空间。
无需等待或照看。食物烹制完成后，会有特别的蜂鸣音进行提示。您只需翻转搅拌杯，搅拌和喂食或存储以备后用。
原产地
包装内物品
技术规格
重量和尺寸
发育阶段