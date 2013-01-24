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二合一健康婴儿辅食机

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    二合一健康婴儿辅食机

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    轻松制作婴儿营养餐

    可使用飞利浦新安怡二合一健康婴儿辅食机轻松制作营养、自制的婴儿食物。先将水果、蔬菜、鱼或肉蒸熟，然后只需提起和翻转杯子进行搅拌，在蒸制和搅拌过程中无需取出食物！ 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥947.00

    二合一健康婴儿辅食机

    轻松制作婴儿营养餐

    可使用飞利浦新安怡二合一健康婴儿辅食机轻松制作营养、自制的婴儿食物。先将水果、蔬菜、鱼或肉蒸熟，然后只需提起和翻转杯子进行搅拌，在蒸制和搅拌过程中无需取出食物！ 查看所有优势

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      4 合 1 健康婴儿辅食机

       
      • 蒸煮、搅拌、解冻和重新加热
      • 健康蒸制
      • 用一个搅拌杯进行蒸制和搅拌
      • 辅食喂养建议和食谱

       

      获取所有详情

      轻松制作婴儿营养餐

      • 健康蒸制
      • 用一个搅拌杯进行蒸制和搅拌
      • 辅食喂养建议和食谱
      实现蒸制健康辅食

      实现蒸制健康辅食

      蒸制是一种健康的烹饪方式。我们采用独有的技术，让蒸汽自下而上循环，确保所有原料无需煮沸即可均匀煮熟。营养成分、口感和烹饪汤汁得以保留，从而融入食物中。

      从蒸制到搅拌，都在一个搅拌杯中轻松进行

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      您可在一个搅拌杯中找到制作营养婴儿餐所需的一切。蒸制完原料后，您只需拿起搅拌杯，将其翻转过来并锁定，您便可以将原料搅拌到您所需的稠度。

      从菜泥到浓羹，呵护宝宝的每一步成长

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      从精细的混合水果和蔬菜开始，然后混合肉、鱼和豌豆等多种原料，最后提供成形食品。我们的二合一健康婴儿辅食机可针对辅食喂养旅程中的每一步，帮助您为宝宝制作各种食物。

      12 款适合宝宝年龄阶段的食谱，支持辅食喂养过程

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      我们与儿科营养学家和儿童心理学家合作制定了 12 项适合宝宝年龄阶段的食谱及辅食喂养建议，帮助宝宝开启健康的人生，并使宝宝终身养成良好的饮食习惯。

      了解健康食谱、趣味视频以及提示和诀窍

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      下载应用程序以获得宝宝喂食建议。伴随宝宝成长阶段，您可找到易于制作的营养食谱。阅读分步烹饪指南、观看内容翔实的趣味视频及查找诸多实用提示和诀窍，以帮助您尽可能顺利地制作断奶餐。

      注水方便、直观设置、需清洁的部件少

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      我们的二合一健康婴儿辅食机在设计时充分考虑了易用性和实用性。直观设置、注水方便且仅包含几个部件，易于清洁和存放。

      体积小巧，占用厨房空间少

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      无论是放在厨房中、台面上还是存放在柜橱中，这款婴儿辅食机都只占用少量空间。

      蜂鸣音提示通知

      无需等待或照看。食物烹制完成后，会有特别的蜂鸣音进行提示。您只需翻转搅拌杯，搅拌和喂食或存储以备后用。

      技术规格

      • 原产地

        土耳其
        Y

      • 包装内物品

        健康蒸制搅拌辅食机
        1
        刮铲
        1
        量杯
        1
        美味食谱
        1

      • 技术规格

        频率
        50  赫兹
        功率
        350  瓦
        电压
        220  伏
        安全分级
        1 级
        安全
        用于杯盖和加工杯检测的安全锁定系统
        容量
        800（固体）/450（液体）  毫升
        速度
        1
        水箱容量
        200 毫升
        电线长度
        70  厘米
        颜色/表面
        白色/绿色

      • 重量和尺寸

        包装盒尺寸
        193（深）x 243（宽）x 344（高）  毫米
        小包装盒中的彩盒数
        2
        产品尺寸
        16.50（圆形底座）30.8（高）  厘米
        产品重量
        2  千克

      • 发育阶段

        阶段
        • 6 个月以上
        • 1 岁以上
        • 6 至 12 个月

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