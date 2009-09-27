二合一健康婴儿辅食机
轻松制作婴儿营养餐
可使用飞利浦新安怡二合一健康婴儿辅食机轻松制作营养、自制的婴儿食物。先将水果、蔬菜、鱼或肉蒸熟，然后只需提起和翻转杯子进行搅拌，在蒸制和搅拌过程中无需取出食物！ 查看所有优势
官方建议零售价: ￥947.00
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4 合 1 健康婴儿辅食机
- 蒸煮、搅拌、解冻和重新加热
- 健康蒸制
- 用一个搅拌杯进行蒸制和搅拌
- 辅食喂养建议和食谱
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轻松制作婴儿营养餐
- 健康蒸制
- 用一个搅拌杯进行蒸制和搅拌
- 辅食喂养建议和食谱
从菜泥到浓羹，呵护宝宝的每一步成长
从精细的混合水果和蔬菜开始，然后混合肉、鱼和豌豆等多种原料，最后提供成形食品。我们的二合一健康婴儿辅食机可针对辅食喂养旅程中的每一步，帮助您为宝宝制作各种食物。
12 款适合宝宝年龄阶段的食谱，支持辅食喂养过程
我们与儿科营养学家和儿童心理学家合作制定了 12 项适合宝宝年龄阶段的食谱及辅食喂养建议，帮助宝宝开启健康的人生，并使宝宝终身养成良好的饮食习惯。
注水方便、直观设置、需清洁的部件少
我们的二合一健康婴儿辅食机在设计时充分考虑了易用性和实用性。直观设置、注水方便且仅包含几个部件，易于清洁和存放。
体积小巧，占用厨房空间更少
无论是放在厨房中、台面上还是存放在柜橱中，这款婴儿辅食机都只占用极少的空间。
技术规格
-
技术规格
- Color/finishing
-
白色/绿色
- 电线长度
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70
米
- 电压
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220-240
伏
- 功率
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400
瓦
- Speed
-
1
- Capacity
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800（固体）/450（液体）
毫升
- 频率
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50 - 60
赫兹
- 安全分级
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1 级
- Safety
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用于杯盖和加工杯检测的安全锁定系统
- Watertank volume
-
200 毫升
-
重量和尺寸
- 产品重量
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2
千克
- 包装盒尺寸
-
193（深）x 243（宽）x 344（高）
毫米
- 产品尺寸
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16.50（圆形底座）30.8（高）
厘米
- Number of F-boxes in A-box
-
2
-
原产地
- 土耳其
-
是
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包装内物品
- 量杯
-
1
- 美味食谱手册
-
1
- 刮铲
-
1
- 健康蒸制搅拌辅食机
-
1
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发育阶段
- 阶段
-
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