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    二合一健康婴儿辅食机

    SCF870/20

    轻松制作婴儿营养餐

    可使用飞利浦新安怡二合一健康婴儿辅食机轻松制作营养、自制的婴儿食物。先将水果、蔬菜、鱼或肉蒸熟，然后只需提起和翻转杯子进行搅拌，在蒸制和搅拌过程中无需取出食物！

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    官方建议零售价: ￥947.00

    二合一健康婴儿辅食机

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    4 合 1 健康婴儿辅食机

     
    • 蒸煮、搅拌、解冻和重新加热
    • 健康蒸制
    • 用一个搅拌杯进行蒸制和搅拌
    • 辅食喂养建议和食谱

     

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    轻松制作婴儿营养餐

    • 健康蒸制
    • 用一个搅拌杯进行蒸制和搅拌
    • 辅食喂养建议和食谱
    从菜泥到浓羹，呵护宝宝的每一步成长

    从菜泥到浓羹，呵护宝宝的每一步成长

    从精细的混合水果和蔬菜开始，然后混合肉、鱼和豌豆等多种原料，最后提供成形食品。我们的二合一健康婴儿辅食机可针对辅食喂养旅程中的每一步，帮助您为宝宝制作各种食物。

    12 款适合宝宝年龄阶段的食谱，支持辅食喂养过程

    12 款适合宝宝年龄阶段的食谱，支持辅食喂养过程

    我们与儿科营养学家和儿童心理学家合作制定了 12 项适合宝宝年龄阶段的食谱及辅食喂养建议，帮助宝宝开启健康的人生，并使宝宝终身养成良好的饮食习惯。

    注水方便、直观设置、需清洁的部件少

    注水方便、直观设置、需清洁的部件少

    我们的二合一健康婴儿辅食机在设计时充分考虑了易用性和实用性。直观设置、注水方便且仅包含几个部件，易于清洁和存放。

    体积小巧，占用厨房空间更少

    体积小巧，占用厨房空间更少

    无论是放在厨房中、台面上还是存放在柜橱中，这款婴儿辅食机都只占用极少的空间。

    技术规格

    • 技术规格

      Color/finishing
      白色/绿色
      电线长度
      70  米
      电压
      220-240  伏
      功率
      400  瓦
      Speed
      1
      Capacity
      800（固体）/450（液体）  毫升
      频率
      50 - 60  赫兹
      安全分级
      1 级
      Safety
      用于杯盖和加工杯检测的安全锁定系统
      Watertank volume
      200 毫升

    • 重量和尺寸

      产品重量
      2  千克
      包装盒尺寸
      193（深）x 243（宽）x 344（高）  毫米
      产品尺寸
      16.50（圆形底座）30.8（高）  厘米
      Number of F-boxes in A-box
      2

    • 原产地

      土耳其

    • 包装内物品

      量杯
      1
      美味食谱手册
      1
      刮铲
      1
      健康蒸制搅拌辅食机
      1

    • 发育阶段

      阶段
      • 6 个月以上
      • 1 岁以上
      • 6 至 12 个月

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