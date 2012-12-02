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    Philips Avent 手动吸乳器

    SCF900/01

    舒适而快速

    飞利浦新安怡标准系列手动吸乳器 SCF900/00 可保证舒适而快速的吸乳体验，适合您和您的宝宝的需求。

    官方建议零售价: ￥259.00

    Philips Avent 手动吸乳器

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    经优化设计的吸力强度

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    吸力强度经优化设计，可确保舒适和高效

    柔软罗纹硅胶奶嘴容易吸吮

    柔软罗纹硅胶奶嘴容易吸吮

    飞利浦新安怡柔软罗纹硅胶奶嘴便于宝宝的嘴贴合和吸吮奶嘴。因此，宝宝可以更舒适地吸吮。

    柔软的硅胶花瓣垫

    柔软的硅胶花瓣垫

    飞利浦新安怡吸乳器柔软的硅胶花瓣垫紧密贴合乳房，并轻柔地按摩乳头周围的区域，刺激乳汁快速分泌

    轻松吸乳、易于存储和方便哺乳

    带有存储杯盖，可将吸出的母乳直接存储至冰箱以保持新鲜；吸乳后使用标准口径奶嘴为宝宝哺乳

    吸力柔和的真空

    吸力柔和的真空可模仿宝宝的吮吸动作

    技术规格

    • 瓶颈大小

      标准口径
      Y

    • 原产地

      中国

    • 包装内物品

      柔软新生儿奶嘴
      1  件
      Bottle stand/funnel cover
      1  件
      母乳储存密封垫
      1  件
      手动吸乳器
      1  件
      奶嘴上盖和螺旋盖
      1  件
      储奶容器（120 毫升/4 安士）
      1  件

    • 发育阶段

      阶段
      0 至 6 个月

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