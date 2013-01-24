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Philips Avent

新安怡 电动吸乳器

SCF902/01
Avent
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  • 安心舒适，轻松 安心舒适，轻松 安心舒适，轻松
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    Philips Avent 新安怡 电动吸乳器

    SCF902/01

    安心舒适，轻松

    飞利浦新安怡标准单边电动吸乳器可确保舒适而轻松的吸乳体验，最适合您和您的宝宝的需求。

    官方建议零售价: ￥849.00
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      安心舒适，轻松

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      五种设置具有简单的用户界面

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      从第一档轻柔刺激开始逐渐增强，进而选择最舒适的吸力。直观的用户界面和专门设计的暂停按钮令使用更方便。

      吸力的大小经过优化设计

      吸力的大小经过优化设计

      经优化设计的吸力强度，可轻柔作用于乳房，可帮助您快速吸乳，直至乳房清空。该设计将乳汁与空气流分开，以确保乳汁的卫生，并使清洁更轻松。

      在家和外出时都能营造安静舒心的吸乳环境

      在家和外出时都能营造安静舒心的吸乳环境

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      柔软的硅胶花瓣垫

      柔软的硅胶花瓣垫

      飞利浦新安怡吸乳器柔软的硅胶花瓣垫紧密贴合乳房，并轻柔地按摩乳头周围的区域，刺激乳汁快速分泌

      便于随身携带

      便于随身携带

      体积小巧，可以悬挂或平放使用。外出时使用 4 节 AA 电池（未包括）供电。另附收纳袋和吊链。

      吸力柔和的真空可模仿宝宝的吮吸动作

      吸力柔和的真空可模仿宝宝的吮吸动作

      技术规格

      • 发育阶段

        阶段
        0 至 6 个月
        标准口径
        中国

      • 材料

        不含双酚 A*
        柔软新生儿奶嘴
        1  件
        奶瓶架/漏斗盖
        2  件
        母乳储存密封垫
        1  件

      • 包装内物品

        吸乳器主体
        1  件
        基座包含软管
        1  件
        奶嘴上盖和螺旋盖
        1  件
        备用隔膜
        1  件
        储奶容器（120 毫升/4 安士）
        1  件

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