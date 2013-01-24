安心舒适，轻松
飞利浦新安怡标准单边电动吸乳器可确保舒适而轻松的吸乳体验，最适合您和您的宝宝的需求。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
安心舒适，轻松
飞利浦新安怡标准单边电动吸乳器可确保舒适而轻松的吸乳体验，最适合您和您的宝宝的需求。
安心舒适，轻松
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安心舒适，轻松
飞利浦新安怡标准单边电动吸乳器可确保舒适而轻松的吸乳体验，最适合您和您的宝宝的需求。
从第一档轻柔刺激开始逐渐增强，进而选择最舒适的吸力。直观的用户界面和专门设计的暂停按钮令使用更方便。
经优化设计的吸力强度，可轻柔作用于乳房，可帮助您快速吸乳，直至乳房清空。该设计将乳汁与空气流分开，以确保乳汁的卫生，并使清洁更轻松。
在家和外出时都能营造安静舒心的吸乳环境
飞利浦新安怡吸乳器柔软的硅胶花瓣垫紧密贴合乳房，并轻柔地按摩乳头周围的区域，刺激乳汁快速分泌
体积小巧，可以悬挂或平放使用。外出时使用 4 节 AA 电池（未包括）供电。另附收纳袋和吊链。
吸力柔和的真空可模仿宝宝的吮吸动作
发育阶段
材料
包装内物品