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  • 适合小口吸吮的宝宝 适合小口吸吮的宝宝 适合小口吸吮的宝宝

    Philips Avent Baby Bottles 自然原生系列婴儿奶瓶

    SCY938/03

    适合小口吸吮的宝宝

    配备“初始流量”奶嘴。小容量瓶身适配新生儿的小胃容量。防胀气阀门设计，防止空气进入宝宝肠胃，减少胀气与肠胃不适。瓶身兼容自然原生系列全部奶嘴。

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    Philips Avent Baby Bottles 自然原生系列婴儿奶瓶

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    适合小口吸吮的宝宝

    适合小口吸吮的宝宝

    • 6 盎司 / 150 毫升
    • 新生儿
    专为减少胀气而设计

    专为减少胀气而设计

    奶嘴采用防胀气阀门设计，防止空气进入宝宝腹中，减少宝宝喝奶不适。

    灵活的螺旋型设计与舒适的花瓣纹相结合

    灵活的螺旋型设计与舒适的花瓣纹相结合

    奶嘴以灵活的螺旋型设计结合舒适的花瓣纹，让宝宝吮吸时动作自然流畅。

    柔软奶嘴模拟妈妈乳房触感

    柔软奶嘴模拟妈妈乳房触感

    奶嘴采用超柔软材质，旨在模拟妈妈乳房触感。

    贴近母乳胸型的宽边奶嘴有利于宝宝以自然的方式进行吸吮

    贴近母乳胸型的宽边奶嘴有利于宝宝以自然的方式进行吸吮

    贴近母乳胸型的宽边奶嘴有利于宝宝以自然的方式进行吸吮，轻松实现母乳与奶瓶混合喂养。

    粗瓶颈设计，易于使用和清洁

    粗瓶颈设计，易于使用和清洁

    零件数量精简，组装操作简单。粗瓶颈设计，易于冲奶和清洁。

    技术规格

    • What is included

      Baby bottle
      Bottle & Teat
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