Philips Avent Baby Bottles 自然原生系列婴儿奶瓶
适合小口吸吮的宝宝
配备“初始流量”奶嘴。小容量瓶身适配新生儿的小胃容量。防胀气阀门设计，防止空气进入宝宝肠胃，减少胀气与肠胃不适。瓶身兼容自然原生系列全部奶嘴。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Philips Avent Baby Bottles 自然原生系列婴儿奶瓶
专为减少胀气而设计
奶嘴采用防胀气阀门设计，防止空气进入宝宝腹中，减少宝宝喝奶不适。
灵活的螺旋型设计与舒适的花瓣纹相结合
奶嘴以灵活的螺旋型设计结合舒适的花瓣纹，让宝宝吮吸时动作自然流畅。
柔软奶嘴模拟妈妈乳房触感
奶嘴采用超柔软材质，旨在模拟妈妈乳房触感。
贴近母乳胸型的宽边奶嘴有利于宝宝以自然的方式进行吸吮
贴近母乳胸型的宽边奶嘴有利于宝宝以自然的方式进行吸吮，轻松实现母乳与奶瓶混合喂养。
粗瓶颈设计，易于使用和清洁
零件数量精简，组装操作简单。粗瓶颈设计，易于冲奶和清洁。
技术规格
-
What is included
- Baby bottle
-
Bottle & Teat
- 什么是胀气？这种现象对宝宝有何影响？胀气在一定程度上是由于宝宝在哺喂时吞入空气而造成的，这会使宝宝的消化系统产生不适感。症状包括哭泣和焦躁。
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。