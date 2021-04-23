自然吮吸奶嘴与宝宝的自然吮吸节奏相配合，使母乳喂养和奶瓶喂养能够轻松结合。奶嘴具有独特的开口，只有在宝宝主动喝奶时释放奶水。因此，当宝宝在喝奶时呼吸或者暂停吞咽，奶水也会暂停。
防胀气系统的设计可在喂奶时防止空气进入宝宝肚子里，帮助减少胀气和不适。
独特的奶嘴开口设计只有在宝宝吮吸时才会释放奶水。因此，无论是在家还是外出，您都无需担心漏奶。
每个宝宝的学习节奏各不相同。吸吮是一项技能，有些宝宝掌握得更快，有些则稍慢。这就是为什么有些宝宝在过渡到自然反应奶嘴前，最初可能会从我们的“初始流量”奶嘴（0 号奶嘴）中受益。当宝宝使用自然反应奶嘴喝下 50 毫升/1.7 盎司奶液需要超过 20 分钟时，请更换为“初始流量”奶嘴。如果宝宝只是含着奶嘴而不喝奶，或显得烦躁，可尝试流速更高的自然反应奶嘴。如果喂养问题持续存在，请咨询医疗保健专业人员。
符合人体工程学的奶瓶易于从任何角度抓握，无论是大人还是宝宝的小手都能轻松握持，享受愉悦的喂奶时光。
PPSU 材料因其金黄色而闻名，为您带来舒适和耐用的双重体验。这种材料像玻璃一样具有很高的耐热性*，同时还很轻便。
宽口径奶瓶便于灌装和清洁。配件少，便于快速和方便地组装。
每个宝宝的喂奶方式和发育速度都不同。我们设计了一系列不同流速的奶嘴，您可以找到最适合您宝宝的奶嘴，从而满足不同宝宝的需求。所有自然反应奶嘴均由柔软的硅胶制成。
我们改用了基于速度的流量指导方针。先从奶瓶附带的奶嘴开始。如果宝宝狼吞虎咽地吮吸奶水或奶水从嘴中溢出，请尝试使用流速较慢的奶嘴。如果宝宝拿奶嘴当玩具而不吮吸或看起来很沮丧，请尝试使用流速较快的奶嘴。在我们进行此次更新时，您可能会收到任何一种包装。
将我们的吸乳器、奶瓶和杯子部件进行组合搭配，随时打造出适合您的产品。
飞利浦新安怡奶瓶和奶嘴均由不含双酚 A** 的材料制成。
我们新推出的自然吮吸婴儿奶瓶与自由流速婴儿奶瓶不同。就像母乳喂养一样，可能需要尝试几次才能适应。别担心，这很正常。
舒适的花瓣纹和贴近母乳胸型的奶嘴可实现自然原生的吮吸方式
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