找到合适的奶嘴非常重要

每个宝宝的学习节奏各不相同。吸吮是一项技能，有些宝宝掌握得更快，有些则稍慢。这就是为什么有些宝宝在过渡到自然反应奶嘴前，最初可能会从我们的“初始流量”奶嘴（0 号奶嘴）中受益。当宝宝使用自然反应奶嘴喝下 50 毫升/1.7 盎司奶液需要超过 20 分钟时，请更换为“初始流量”奶嘴。如果宝宝只是含着奶嘴而不喝奶，或显得烦躁，可尝试流速更高的自然反应奶嘴。如果喂养问题持续存在，请咨询医疗保健专业人员。