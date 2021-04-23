搜索词

  • 顺应宝宝自有的吮吸节奏 顺应宝宝自有的吮吸节奏 顺应宝宝自有的吮吸节奏

    Philips Avent 自然吮吸系列 PPSU 婴儿奶瓶

    SCY946/01

    顺应宝宝自有的吮吸节奏

    自然吮吸奶嘴只有在宝宝主动吮吸时才会释放奶液。宝宝可以按照自然的节奏饮奶、吞咽和呼吸，就像在母乳喂养时一样。轻松结合母乳和奶瓶喂养。

    查看所有优势

    Philips Avent 自然吮吸系列 PPSU 婴儿奶瓶

    相似产品

    See all 自然原生系列婴儿奶瓶

    顺应宝宝自有的吮吸节奏

    模拟母乳喂养

    • 1个装
    • 11 安士/330 毫升
    • 6 个月以上
    • 奶嘴流速4
    • PPSU
    自然吮吸奶嘴

    自然吮吸奶嘴

    自然吮吸奶嘴与宝宝的自然吮吸节奏相配合，使母乳喂养和奶瓶喂养能够轻松结合。奶嘴具有独特的开口，只有在宝宝主动喝奶时释放奶水。因此，当宝宝在喝奶时呼吸或者暂停吞咽，奶水也会暂停。

    专为减少胀气和不适而设计

    专为减少胀气和不适而设计

    防胀气系统的设计可在喂奶时防止空气进入宝宝肚子里，帮助减少胀气和不适。

    防滴漏奶嘴设计可防止奶水溢出和漏奶

    防滴漏奶嘴设计可防止奶水溢出和漏奶

    独特的奶嘴开口设计只有在宝宝吮吸时才会释放奶水。因此，无论是在家还是外出，您都无需担心漏奶。

    找到合适的奶嘴非常重要

    找到合适的奶嘴非常重要

    每个宝宝的学习节奏各不相同。吸吮是一项技能，有些宝宝掌握得更快，有些则稍慢。这就是为什么有些宝宝在过渡到自然反应奶嘴前，最初可能会从我们的“初始流量”奶嘴（0 号奶嘴）中受益。当宝宝使用自然反应奶嘴喝下 50 毫升/1.7 盎司奶液需要超过 20 分钟时，请更换为“初始流量”奶嘴。如果宝宝只是含着奶嘴而不喝奶，或显得烦躁，可尝试流速更高的自然反应奶嘴。如果喂养问题持续存在，请咨询医疗保健专业人员。

    小手也能轻松抓握

    小手也能轻松抓握

    符合人体工程学的奶瓶易于从任何角度抓握，无论是大人还是宝宝的小手都能轻松握持，享受愉悦的喂奶时光。

    高耐热性*、轻质材料

    高耐热性*、轻质材料

    PPSU 材料因其金黄色而闻名，为您带来舒适和耐用的双重体验。这种材料像玻璃一样具有很高的耐热性*，同时还很轻便。

    使用简单、清洁方便、快速组装

    使用简单、清洁方便、快速组装

    宽口径奶瓶便于灌装和清洁。配件少，便于快速和方便地组装。

    为宝宝选择合适的奶嘴流速

    为宝宝选择合适的奶嘴流速

    每个宝宝的喂奶方式和发育速度都不同。我们设计了一系列不同流速的奶嘴，您可以找到最适合您宝宝的奶嘴，从而满足不同宝宝的需求。所有自然反应奶嘴均由柔软的硅胶制成。

    同样的产品，新的方针

    同样的产品，新的方针

    我们改用了基于速度的流量指导方针。先从奶瓶附带的奶嘴开始。如果宝宝狼吞虎咽地吮吸奶水或奶水从嘴中溢出，请尝试使用流速较慢的奶嘴。如果宝宝拿奶嘴当玩具而不吮吸或看起来很沮丧，请尝试使用流速较快的奶嘴。在我们进行此次更新时，您可能会收到任何一种包装。

    兼容整个飞利浦新安怡系列产品

    兼容整个飞利浦新安怡系列产品

    将我们的吸乳器、奶瓶和杯子部件进行组合搭配，随时打造出适合您的产品。

    自然吮吸系列奶嘴和奶瓶不含双酚 A**

    自然吮吸系列奶嘴和奶瓶不含双酚 A**

    飞利浦新安怡奶瓶和奶嘴均由不含双酚 A** 的材料制成。

    保持耐心，静待宝宝适应

    保持耐心，静待宝宝适应

    我们新推出的自然吮吸婴儿奶瓶与自由流速婴儿奶瓶不同。就像母乳喂养一样，可能需要尝试几次才能适应。别担心，这很正常。

    我们的奶瓶采用肌肤般柔软的奶嘴材料和灵活的竖形纹设计，能够更贴近地模仿乳房。有利于宝宝以自然原生的方式进行吮吸

    我们的奶瓶采用肌肤般柔软的奶嘴材料和灵活的竖形纹设计，能够更贴近地模仿乳房。有利于宝宝以自然原生的方式进行吮吸

    舒适的花瓣纹和贴近母乳胸型的奶嘴可实现自然原生的吮吸方式

    技术规格

    • 包装内物品

      11 安士/330 毫升婴儿奶瓶
      1  件
      快流速奶嘴
      1 件

    • 功能

      奶嘴功能
      • 防滴漏技术
      • 乳房形状的奶嘴设计
      • 特别柔软且有弹性的奶嘴
    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    • 可耐180度高温
    • 不含双酚 A，遵循欧盟法规 10/2011

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。