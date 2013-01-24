包装盒中的其他物品
- 3 种尺寸的耳罩
- USB 充电线缆
有了便携式充电盒，您的耳机就不会让您失望。一次充电可获得长达 3 小时的播放时间。如果您携带充满电的充电盒，可通过多次充电额外获得 9 小时播放时间。只需在每次需要充电时将耳机放回充电盒中即可。一次充满电需要 1.5 小时。
紧密贴合的轻便设计让您可以舒适聆听震撼音效。柔软的橡胶翼尖牢固固定在外耳的褶皱下。可互换橡胶耳塞套，让您获得出色的稳固贴合体验，形成出众的密封效果，让您不会错过任何一个节拍。
6 毫米钕制声学驱动器带给您动听的音效和浑厚的低音效果。椭圆形音声管可提升被动式噪音隔离效果。当您希望留意周围的环境音时，可通过单声道模式选择单耳聆听。
通过多功能按钮轻松控制音乐和通话。不喜欢当前曲目？长按该按钮即可跳过。想要拒绝来电并保持聆听？只需按下按钮即可。具有回声消除功能的内置麦克风可在您希望通话时保持声音清晰。
连按两下即可唤醒手机的语音助手。要求 Siri 或 Google Assistant 设置您的下一个播放列表、打电话或向朋友发送消息、查询天气情况等。
在您将耳机从盒中取出的瞬间其便已做好配对准备。配对完成后，耳机会记住上次配对的设备。
当您打电话时不再有那些恼人的回声。借助我们的声学回声消除功能，您始终能获得清晰、安静的通话体验。
去健身房。尽享运动快感。这款真正无线耳塞式耳机随附便携式充电盒。
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