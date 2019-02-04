2000 series 耳机
无线自由，震撼音效。
Upbeat 真无线蓝牙耳机为您带来鲜艳色彩，可全方位自由聆听。可靠连接性、长效电池寿命以及设计精巧的充电盒，让您尽享无拘生活。采用稳定设计，方便稳固佩戴。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
柔软的橡胶翼尖。稳固而舒适
紧密贴合的轻便设计让您可以舒适聆听震撼音效。柔软的橡胶翼尖牢固固定在外耳的褶皱下。可互换橡胶耳塞套，让您获得出色的稳固贴合体验，形成出众的密封效果，让您不会错过任何一个节拍。
6 毫米钕制声学驱动器。动听的音效，浑厚的低音效果
6 毫米钕制声学驱动器带给您动听的音效和浑厚的低音效果。椭圆形音声管可提升被动式噪音隔离效果。当您希望留意周围的环境音时，可通过单声道模式选择单耳聆听。
多功能按钮。轻松控制音乐和通话
通过多功能按钮轻松控制音乐和通话。不喜欢当前曲目？长按该按钮即可跳过。想要拒绝来电并保持聆听？只需按下按钮即可。具有回声消除功能的内置麦克风可在您希望通话时保持声音清晰。
连按两下即可唤醒手机的语音助手
连按两下即可唤醒手机的语音助手。要求 Siri 或 Google Assistant 设置您的下一个播放列表、打电话或向朋友发送消息、查询天气情况等。
智能配对。自动查找蓝牙设备
在您将耳机从盒中取出的瞬间其便已做好配对准备。配对完成后，耳机会记住上次配对的设备。
内置具有回声消除功能的麦克风，确保清晰音质
当您打电话时不再有那些恼人的回声。借助我们的声学回声消除功能，您始终能获得清晰、安静的通话体验。
便携式充电盒。随身携带，为您提供更多电量
去健身房。尽享运动快感。这款真正无线耳塞式耳机随附便携式充电盒。
技术规格
-
声音
- 原声系统
-
封闭式
- 隔音膜
-
PET
- 磁铁型
-
钕铁硼
- 频率响应
-
20 - 20 000
赫兹
- 单元直径
-
6
毫米
- 灵敏度
-
90
分贝
- 最大输入功率
-
30
mW
- 阻抗
-
16
ohm
-
连接
- 麦克风
-
内置麦克风
- 蓝牙版本
-
5.0
- 蓝牙模式
-
- 最大范围
-
长达 10
米
-
外箱
- 长度
-
37
厘米
- 用户包装数量
-
24
- 宽度
-
27
厘米
- 总重
-
4.2
千克
- 高度
-
23.5
厘米
- GTIN
-
1 69 51613 98173 0
- 净重
-
1.104
千克
- 自重
-
3.096
千克
-
便利性
- 通话管理
-
-
接听/结束呼叫
-
通话保持
-
麦克风静音
-
拒接来电
-
在 2 个通话之间切换
-
内箱
- 长度
-
17.8
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
12.8
厘米
- 高度
-
10.4
厘米
- 净重
-
0.138
千克
- 总重
-
0.4
千克
- 自重
-
0.262
千克
- GTIN
-
2 69 51613 98173 7
-
功率
- 电池类型
-
锂离子
- 音乐播放时间
-
3+9
小时
- 待机时间
-
60 小时
- 通话时间
-
3 小时
- 电池重量
-
2.5 克
-
包装尺寸
- 高度
-
15
厘米
- 包装类型
-
卡通箱
- 货架摆放类型
-
两种
- 宽度
-
9.5
厘米
- 厚度
-
4
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
69 51613 98173 3
- 总重
-
0.12
千克
- 净重
-
0.046
千克
- 自重
-
0.074
千克
-
产品尺寸
- 高度
-
6.5
厘米
- 宽度
-
4.1
厘米
- 厚度
-
3.6
厘米
- 重量
-
0.046
千克
-
附件
- 快速入门指南
-
是
- USB 磁吸式充电线
-
是
-
设计
- 颜色
-
暗夜黑
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