主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

耳机

SHB2505BK/00
  • 心乐飞扬，永无止境 心乐飞扬，永无止境 心乐飞扬，永无止境
    -{discount-value}

    耳机

    SHB2505BK/00

    心乐飞扬，永无止境

    爱乐随行，一切顺心。这些真无线耳塞式耳机可为您提供出色音质，借助便携式充电盒可享受长达 20 小时播放时间。双击多功能按钮即可唤醒手机的语音助手。

    耳机

    心乐飞扬，永无止境

    爱乐随行，一切顺心。这些真无线耳塞式耳机可为您提供出色音质，借助便携式充电盒可享受长达 20 小时播放时间。双击多功能按钮即可唤醒手机的语音助手。

    心乐飞扬，永无止境

    爱乐随行，一切顺心。这些真无线耳塞式耳机可为您提供出色音质，借助便携式充电盒可享受长达 20 小时播放时间。双击多功能按钮即可唤醒手机的语音助手。

    耳机

    心乐飞扬，永无止境

    爱乐随行，一切顺心。这些真无线耳塞式耳机可为您提供出色音质，借助便携式充电盒可享受长达 20 小时播放时间。双击多功能按钮即可唤醒手机的语音助手。

    相似产品

    See all in-ear-ear-bud-headphones

      心乐飞扬，永无止境

      提供长达 20 小时的播放时间和 14 小时通话时间

      有了便携式充电盒，您的耳机就不会让您失望。一次充电可获得长达 3 小时的播放时间。如果您携带充满电的充电盒，可通过多次充电额外获得 9 小时播放时间。只需在每次需要充电时将耳机放回充电盒中即可。一次充满电需要 1.5 小时。

      柔软的橡胶翼尖。稳固而舒适

      紧密贴合的轻便设计让您可以舒适聆听震撼音效。柔软的橡胶翼尖牢固固定在外耳的褶皱下。可互换橡胶耳塞套，让您获得出色的稳固贴合体验，形成出众的密封效果，让您不会错过任何一个节拍。

      6 毫米钕制声学驱动器。动听的音效，浑厚的低音效果

      6 毫米钕制声学驱动器带给您动听的音效和浑厚的低音效果。椭圆形音声管可提升被动式噪音隔离效果。当您希望留意周围的环境音时，可通过单声道模式选择单耳聆听。

      多功能按钮。轻松控制音乐和通话

      通过多功能按钮轻松控制音乐和通话。不喜欢当前曲目？长按该按钮即可跳过。想要拒绝来电并保持聆听？只需按下按钮即可。具有回声消除功能的内置麦克风可在您希望通话时保持声音清晰。

      连按两下即可唤醒手机的语音助手

      连按两下即可唤醒手机的语音助手。要求 Siri 或 Google Assistant 设置您的下一个播放列表、打电话或向朋友发送消息、查询天气情况等。

      智能配对。自动查找蓝牙设备

      在您将耳机从盒中取出的瞬间其便已做好配对准备。配对完成后，耳机会记住上次配对的设备。

      内置具有回声消除功能的麦克风，确保清晰音质

      当您打电话时不再有那些恼人的回声。借助我们的声学回声消除功能，您始终能获得清晰、安静的通话体验。

      便携式充电盒。随身携带，为您提供更多电量

      去健身房。尽享运动快感。这款真正无线耳塞式耳机随附便携式充电盒。

      技术规格

      • 连接

        麦克风
        内置麦克风
        蓝牙模式
        • A2DP
        • AVRCP
        • 免提
        • HFP
        • HSP
        蓝牙版本
        5.0
        最大范围
        长达 10  米

      • 产品尺寸

        高度
        6.5  厘米
        宽度
        4.1  厘米
        厚度
        3.6  厘米

      • 包装尺寸

        包装类型
        卡通箱
        货架摆放类型
        两种
        高度
        15  厘米
        宽度
        9.5  厘米
        厚度
        4  厘米
        总重
        0.12  千克
        净重
        0.046  千克
        自重
        0.074  千克
        EAN
        69 51613 98173 3

      • 外箱

        用户包装数量
        24
        长度
        37  厘米
        宽度
        27  厘米
        高度
        23.5  厘米
        总重
        4.2  千克
        净重
        1.104  千克
        自重
        3.096  千克
        GTIN
        1 69 51613 98173 0

      • 内箱

        用户包装数量
        3
        长度
        17.8  厘米
        宽度
        12.8  厘米
        高度
        10.4  厘米
        总重
        0.4  千克
        净重
        0.138  千克
        自重
        0.262  千克
        GTIN
        2 69 51613 98173 7

      • 附件

        快速入门指南
        Y
        USB 线
        Y

      • 便利性

        通话管理
        • 接听/结束呼叫
        • 通话保持
        • 麦克风静音
        • 拒接来电
        • 在 2 个通话之间切换

      • 功率

        电池类型
        锂离子
        音乐播放时间
        3 + 9  小时
        待机时间
        60 小时
        通话时间
        2.5 小时

      • 声音

        原声系统
        封闭式
        隔音膜
        PET
        频率响应
        20 - 20 000  赫兹
        磁铁型
        钕铁硼

      • 设计

        颜色
        黑色

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 3 种尺寸的耳罩
      • USB 充电线缆

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品