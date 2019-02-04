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  • 无线自由，震撼音效。 无线自由，震撼音效。 无线自由，震撼音效。

    2000 series 耳机

    SHB2505WT/00

    无线自由，震撼音效。

    Upbeat 真无线蓝牙耳机为您带来鲜艳色彩，可全方位自由聆听。可靠连接性、长效电池寿命以及设计精巧的充电盒，让您尽享无拘生活。采用稳定设计，方便稳固佩戴。

    查看所有优势

    提供以下颜色/尺寸:

    2000 series 耳机

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    无线自由，震撼音效。

    • 6 毫米驱动器/封闭式后盖
    • 蓝牙®
    • 白色

    柔软的橡胶翼尖。稳固而舒适

    紧密贴合的轻便设计让您可以舒适聆听震撼音效。柔软的橡胶翼尖牢固固定在外耳的褶皱下。可互换橡胶耳塞套，让您获得出色的稳固贴合体验，形成出众的密封效果，让您不会错过任何一个节拍。

    6 毫米钕制声学驱动器。动听的音效，浑厚的低音效果

    6 毫米钕制声学驱动器带给您动听的音效和浑厚的低音效果。椭圆形音声管可提升被动式噪音隔离效果。当您希望留意周围的环境音时，可通过单声道模式选择单耳聆听。

    多功能按钮。轻松控制音乐和通话

    通过多功能按钮轻松控制音乐和通话。不喜欢当前曲目？长按该按钮即可跳过。想要拒绝来电并保持聆听？只需按下按钮即可。具有回声消除功能的内置麦克风可在您希望通话时保持声音清晰。

    连按两下即可唤醒手机的语音助手

    连按两下即可唤醒手机的语音助手。要求 Siri 或 Google Assistant 设置您的下一个播放列表、打电话或向朋友发送消息、查询天气情况等。

    智能配对。自动查找蓝牙设备

    在您将耳机从盒中取出的瞬间其便已做好配对准备。配对完成后，耳机会记住上次配对的设备。

    内置具有回声消除功能的麦克风，确保清晰音质

    当您打电话时不再有那些恼人的回声。借助我们的声学回声消除功能，您始终能获得清晰、安静的通话体验。

    便携式充电盒。随身携带，为您提供更多电量

    去健身房。尽享运动快感。这款真正无线耳塞式耳机随附便携式充电盒。

    技术规格

    • 音效

      原声系统
      封闭式
      隔音膜
      PET
      磁铁型
      钕铁硼
      频率响应
      20 - 20 000  赫兹
      单元直径
      6  毫米
      灵敏度
      90  分贝
      最大输入功率
      30  mW
      阻抗
      16  ohm

    • 连接

      麦克风
      内置麦克风
      蓝牙版本
      5.0
      蓝牙模式
      • A2DP
      • AVRCP
      • 免提
      • HFP
      • HSP
      最大范围
      长达 10  米

    • 外箱

      长度
      37  厘米
      用户包装数量
      24
      宽度
      27  厘米
      总重
      4.2  千克
      高度
      23.5  厘米
      GTIN
      1 87 12581 75819 3
      净重
      1.104  千克
      自重
      3.096  千克

    • 便利性

      通话管理
      • 接听/结束呼叫
      • 通话保持
      • 麦克风静音
      • 拒接来电
      • 在 2 个通话之间切换

    • 内箱

      长度
      17.8  厘米
      用户包装数量
      3
      宽度
      12.8  厘米
      高度
      10.4  厘米
      净重
      0.138  千克
      总重
      0.4  千克
      自重
      0.262  千克
      GTIN
      2 87 12581 75819 0

    • 功率

      电池类型
      锂离子
      音乐播放时间
      3+9  小时
      待机时间
      60 小时
      通话时间
      3 小时
      电池重量
      2.5 克

    • 包装尺寸

      高度
      15  厘米
      包装类型
      卡通箱
      货架摆放类型
      两种
      宽度
      9.5  厘米
      厚度
      4  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      87 12581 75819 6
      总重
      0.12  千克
      净重
      0.046  千克
      自重
      0.074  千克

    • 产品尺寸

      高度
      6.5  厘米
      宽度
      4.1  厘米
      厚度
      3.6  厘米
      重量
      0.046  千克

    • 附件

      快速入门指南
      USB 磁吸式充电线

    • 设计

      颜色
      白色

    包装盒内物品：

    包装盒中的其他物品

    • 3 种尺寸的耳罩
    • USB 充电线缆
    Badge-D2C

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