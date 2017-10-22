无线蓝牙® 耳机
让您尽享震撼低音+效果。
飞利浦低音+ 真无线蓝牙耳机为您带来震撼粗犷的低音，可全方位自由聆听。实时收听奔放旋律，体验优越的连接性和超长电池寿命，外加设计精巧的充电盒。设计增强了稳定性，方便稳固佩戴。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥1,099.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
让您尽享震撼低音+效果。
- 8.2 毫米驱动器/封闭式后盖
- 耳塞
- 6 + 6 小时播放时间
- 佩戴稳固
3 种耳罩尺寸，实现度身定做的效果
硅胶耳罩提供 3 种尺寸，实现更好、度身定做的效果。
可充电电池可提供长达 6 小时的续航时间
提供 6 小时的播放时间，让您有充足的电量来长时间滚动播放音乐。连接到充电盒可提供额外 6 小时的播放时间。
8.2 毫米扬声器驱动器
震撼低音+ 耳机配备可产生震撼的超强低音的 8.2 毫米扬声器驱动器。
您可以感受到震撼粗犷的低音
这是可让您切实感受到节奏的震撼而有力的低音。别让时尚的设计欺骗了你 - 尤其是精调的驱动单元和低音发声器可产生超低的频率，形成独特的低音 + 标志声音。
蓝牙无线技术
轻松将您的耳机与任何蓝牙设备配对来播放无线音乐。
控制通话、音乐和音量
只需轻触即可进行控制。单次、两次和三次按住可在不同模式下激活不同功能，易于控制，无论您正在播放音乐还是通话中。
带有有挂绳的精巧胶囊充电盒
精巧胶囊充电盒带有一根便携式挂绳，可连接到您的包，解放您的双手。
方便地进行免提通话
使用麦克风和蓝牙® 4.1，方便地进行免提通话
出色的噪音隔离效果
采用封闭式后盖设计，低音+ 耳机可阻隔环境噪音，让您独享声声入耳的美乐，采用增强的被动式噪音隔离技术，让您沉浸在音乐中。
稳定环，佩戴稳固
专为完全贴合而设计，低音+ 真无线蓝牙耳机具有稳定环，佩戴稳固。
USB 充电线缆
需要时，随附的 USB 充电线缆可轻松让耳机电力满满。
技术规格
-
音效
- 原声系统
-
封闭式
- 频率范围
-
9 - 21,000 赫兹
- 单元直径
-
8.2 毫米
- 隔音膜
-
PET
- 阻抗
-
16 欧姆
- 磁铁型
-
钕铁硼
- 灵敏度
-
107
分贝
-
连接
- 蓝牙版本
-
4.1
- 蓝牙模式
-
- 最大范围
-
长达 10
米
-
外箱
- 长度
-
17
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
10.8
厘米
- 总重
-
0.61
千克
- 高度
-
19
厘米
- GTIN
-
1 69 51613 98155 6
- 净重
-
0.333
千克
- 自重
-
0.277
千克
-
便利性
- 音量控制
-
是
- 通话管理
-
-
功率
- 电池类型
-
锂聚合物
- 充电式设计
-
是
- 音乐播放时间
-
6
小时
- 待机时间
-
50 小时
- 通话时间
-
6 小时
-
包装尺寸
- 高度
-
17.4
厘米
- 包装类型
-
卡通箱
- 货架摆放类型
-
两种
- 宽度
-
9.65
厘米
- 厚度
-
5.25
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
69 51613 98155 9
- 总重
-
0.165
千克
- 净重
-
0.111
千克
- 自重
-
0.054
千克
-
产品尺寸
- 高度
-
9.95
厘米
- 宽度
-
4.85
厘米
- 厚度
-
4.85
厘米
- 重量
-
0.091
千克
-
附件
- USB 磁吸式充电线
-
是
- 充电盒
-
是
- 耳塞套
-
3 种尺寸
-
设计
- 颜色
-
暗夜黑
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