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无线蓝牙® 耳机

SHB4385BK/00
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    无线蓝牙® 耳机

    SHB4385BK/00

    让您尽享震撼低音+效果。

    飞利浦低音+ 真无线蓝牙耳机为您带来震撼粗犷的低音，可全方位自由聆听。实时收听奔放旋律，体验优越的连接性和超长电池寿命，外加设计精巧的充电盒。设计增强了稳定性，方便稳固佩戴。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,099.00

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      • 8.2 毫米驱动器/封闭式后盖
      • 耳塞
      • 6 + 6 小时播放时间
      • 佩戴稳固
      3 种耳罩尺寸，实现度身定做的效果

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      硅胶耳罩提供 3 种尺寸，实现更好、度身定做的效果。

      可充电电池可提供长达 6 小时的续航时间

      可充电电池可提供长达 6 小时的续航时间

      提供 6 小时的播放时间，让您有充足的电量来长时间滚动播放音乐。连接到充电盒可提供额外 6 小时的播放时间。

      8.2 毫米扬声器驱动器

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      震撼低音+ 耳机配备可产生震撼的超强低音的 8.2 毫米扬声器驱动器。

      您可以感受到震撼粗犷的低音

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      这是可让您切实感受到节奏的震撼而有力的低音。别让时尚的设计欺骗了你 - 尤其是精调的驱动单元和低音发声器可产生超低的频率，形成独特的低音 + 标志声音。

      蓝牙无线技术

      蓝牙无线技术

      轻松将您的耳机与任何蓝牙设备配对来播放无线音乐。

      控制通话、音乐和音量

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      只需轻触即可进行控制。单次、两次和三次按住可在不同模式下激活不同功能，易于控制，无论您正在播放音乐还是通话中。

      带有有挂绳的精巧胶囊充电盒

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      精巧胶囊充电盒带有一根便携式挂绳，可连接到您的包，解放您的双手。

      方便地进行免提通话

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      使用麦克风和蓝牙® 4.1，方便地进行免提通话

      出色的噪音隔离效果

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      采用封闭式后盖设计，低音+ 耳机可阻隔环境噪音，让您独享声声入耳的美乐，采用增强的被动式噪音隔离技术，让您沉浸在音乐中。

      稳定环，佩戴稳固

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      专为完全贴合而设计，低音+ 真无线蓝牙耳机具有稳定环，佩戴稳固。

      USB 充电线缆

      USB 充电线缆

      需要时，随附的 USB 充电线缆可轻松让耳机电力满满。

      技术规格

      • 设计

        颜色
        黑色

      • 声音

        原声系统
        封闭式
        磁铁型
        钕铁硼
        阻抗
        16 欧姆
        单元直径
        8.2 毫米
        波段
        9 - 21,000 赫兹
        灵敏度
        107  分贝
        隔音膜
        PET

      • 连接

        蓝牙模式
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        蓝牙版本
        4.1
        最大范围
        长达 10  米

      • 便利性

        音量控制
        通话管理
        • 接听/结束呼叫
        • 拒接来电
        • 在通话和音乐之间切换

      • 附件

        USB 线
        充电盒
        耳塞套
        3 种尺寸

      • 功率

        电池类型
        锂聚合物
        充电式设计
        待机时间
        50 小时
        通话时间
        6 小时
        音乐播放时间
        6  小时

      • 产品尺寸

        高度
        9.95  厘米
        宽度
        4.85  厘米
        厚度
        4.85  厘米
        重量
        0.091  千克

      • 包装尺寸

        包装类型
        卡通箱
        随附产品数量
        1
        货架摆放类型
        两种
        高度
        17.4  厘米
        宽度
        9.65  厘米
        厚度
        5.25  厘米
        总重
        0.165  千克
        净重
        0.111  千克
        自重
        0.054  千克
        EAN
        69 51613 98155 9

      • 外箱

        用户包装数量
        3
        长度
        17  厘米
        宽度
        10.8  厘米
        高度
        19  厘米
        总重
        0.61  千克
        自重
        0.277  千克
        GTIN
        1 69 51613 98155 6
        净重
        0.333  千克

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