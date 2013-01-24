让您尽享震撼低音+效果。
飞利浦低音+ 真无线蓝牙耳机为您带来震撼粗犷的低音，可全方位自由聆听。实时收听奔放旋律，体验优越的连接性和超长电池寿命，外加设计精巧的充电盒。设计增强了稳定性，方便稳固佩戴。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
让您尽享震撼低音+效果。
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让您尽享震撼低音+效果。
飞利浦低音+ 真无线蓝牙耳机为您带来震撼粗犷的低音，可全方位自由聆听。实时收听奔放旋律，体验优越的连接性和超长电池寿命，外加设计精巧的充电盒。设计增强了稳定性，方便稳固佩戴。 查看所有优势
硅胶耳罩提供 3 种尺寸，实现更好、度身定做的效果。
提供 6 小时的播放时间，让您有充足的电量来长时间滚动播放音乐。连接到充电盒可提供额外 6 小时的播放时间。
震撼低音+ 耳机配备可产生震撼的超强低音的 8.2 毫米扬声器驱动器。
这是可让您切实感受到节奏的震撼而有力的低音。别让时尚的设计欺骗了你 - 尤其是精调的驱动单元和低音发声器可产生超低的频率，形成独特的低音 + 标志声音。
轻松将您的耳机与任何蓝牙设备配对来播放无线音乐。
只需轻触即可进行控制。单次、两次和三次按住可在不同模式下激活不同功能，易于控制，无论您正在播放音乐还是通话中。
精巧胶囊充电盒带有一根便携式挂绳，可连接到您的包，解放您的双手。
使用麦克风和蓝牙® 4.1，方便地进行免提通话
采用封闭式后盖设计，低音+ 耳机可阻隔环境噪音，让您独享声声入耳的美乐，采用增强的被动式噪音隔离技术，让您沉浸在音乐中。
专为完全贴合而设计，低音+ 真无线蓝牙耳机具有稳定环，佩戴稳固。
需要时，随附的 USB 充电线缆可轻松让耳机电力满满。
设计
声音
连接
便利性
附件
功率
产品尺寸
包装尺寸
外箱