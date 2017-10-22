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  • 让您尽享震撼低音+效果。 让您尽享震撼低音+效果。 让您尽享震撼低音+效果。

    无线蓝牙® 耳机

    SHB4385BK/00

    让您尽享震撼低音+效果。

    飞利浦低音+ 真无线蓝牙耳机为您带来震撼粗犷的低音，可全方位自由聆听。实时收听奔放旋律，体验优越的连接性和超长电池寿命，外加设计精巧的充电盒。设计增强了稳定性，方便稳固佩戴。

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    官方建议零售价: ￥1,099.00

    无线蓝牙® 耳机

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    让您尽享震撼低音+效果。

    • 8.2 毫米驱动器/封闭式后盖
    • 耳塞
    • 6 + 6 小时播放时间
    • 佩戴稳固
    3 种耳罩尺寸，实现度身定做的效果

    3 种耳罩尺寸，实现度身定做的效果

    硅胶耳罩提供 3 种尺寸，实现更好、度身定做的效果。

    可充电电池可提供长达 6 小时的续航时间

    可充电电池可提供长达 6 小时的续航时间

    提供 6 小时的播放时间，让您有充足的电量来长时间滚动播放音乐。连接到充电盒可提供额外 6 小时的播放时间。

    8.2 毫米扬声器驱动器

    8.2 毫米扬声器驱动器

    震撼低音+ 耳机配备可产生震撼的超强低音的 8.2 毫米扬声器驱动器。

    您可以感受到震撼粗犷的低音

    您可以感受到震撼粗犷的低音

    这是可让您切实感受到节奏的震撼而有力的低音。别让时尚的设计欺骗了你 - 尤其是精调的驱动单元和低音发声器可产生超低的频率，形成独特的低音 + 标志声音。

    蓝牙无线技术

    蓝牙无线技术

    轻松将您的耳机与任何蓝牙设备配对来播放无线音乐。

    控制通话、音乐和音量

    控制通话、音乐和音量

    只需轻触即可进行控制。单次、两次和三次按住可在不同模式下激活不同功能，易于控制，无论您正在播放音乐还是通话中。

    带有有挂绳的精巧胶囊充电盒

    带有有挂绳的精巧胶囊充电盒

    精巧胶囊充电盒带有一根便携式挂绳，可连接到您的包，解放您的双手。

    方便地进行免提通话

    方便地进行免提通话

    使用麦克风和蓝牙® 4.1，方便地进行免提通话

    出色的噪音隔离效果

    出色的噪音隔离效果

    采用封闭式后盖设计，低音+ 耳机可阻隔环境噪音，让您独享声声入耳的美乐，采用增强的被动式噪音隔离技术，让您沉浸在音乐中。

    稳定环，佩戴稳固

    稳定环，佩戴稳固

    专为完全贴合而设计，低音+ 真无线蓝牙耳机具有稳定环，佩戴稳固。

    USB 充电线缆

    USB 充电线缆

    需要时，随附的 USB 充电线缆可轻松让耳机电力满满。

    技术规格

    • 音效

      原声系统
      封闭式
      频率范围
      9 - 21,000 赫兹
      单元直径
      8.2 毫米
      隔音膜
      PET
      阻抗
      16 欧姆
      磁铁型
      钕铁硼
      灵敏度
      107  分贝

    • 连接

      蓝牙版本
      4.1
      蓝牙模式
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      最大范围
      长达 10  米

    • 外箱

      长度
      17  厘米
      用户包装数量
      3
      宽度
      10.8  厘米
      总重
      0.61  千克
      高度
      19  厘米
      GTIN
      1 69 51613 98155 6
      净重
      0.333  千克
      自重
      0.277  千克

    • 便利性

      音量控制
      通话管理
      • 接听/结束呼叫
      • 拒接来电
      • 在通话和音乐之间切换

    • 功率

      电池类型
      锂聚合物
      充电式设计
      音乐播放时间
      6  小时
      待机时间
      50 小时
      通话时间
      6 小时

    • 包装尺寸

      高度
      17.4  厘米
      包装类型
      卡通箱
      货架摆放类型
      两种
      宽度
      9.65  厘米
      厚度
      5.25  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      69 51613 98155 9
      总重
      0.165  千克
      净重
      0.111  千克
      自重
      0.054  千克

    • 产品尺寸

      高度
      9.95  厘米
      宽度
      4.85  厘米
      厚度
      4.85  厘米
      重量
      0.091  千克

    • 附件

      USB 磁吸式充电线
      充电盒
      耳塞套
      3 种尺寸

    • 设计

      颜色
      暗夜黑

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