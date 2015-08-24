无线降噪耳机
音质更佳，噪音更少
戴上飞利浦 SHB9850NC 耳机，进入美妙的音乐大千世界。降噪效果高达 99%，是您旅途中的终极伴侣。智能触摸控件，以及与蓝牙设备的一触式 NFC 配对，让您轻松享受音乐之美。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥1,699.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
音质更佳，噪音更少
含智能触摸控件
- 40 毫米驱动器/封闭式后盖
- 耳罩式
- 柔软耳垫
- 紧凑可折叠
高清晰度音频再现高保真音乐
高清晰度音频可提供出色的音频性能，再现原始工作室母带录音，其保真度超越 16 位/44.1 千赫 CD 格式。出色的品质使高清晰度音频成为音乐爱好者的更佳音乐伴侣。这些耳机符合高清音频质量所要求的严格标准。
40 毫米钕制扬声器驱动器，提供精准音质
精细调谐的 40 毫米钕制驱动器与封闭式声学后盖系统设计以及耳罩式密封设计完全结合，可提供出色且令人难忘的精确音效。
小巧多向折叠设计，携带和存放非常方便
小巧多向的可折叠构造，非常适合旅行时随身携带。
多点配对，同时在两个设备上播放音乐和通话
多点配对使您可以将飞利浦蓝牙耳机同时与两个蓝牙设备相连。只需配对两个设备，便可在欣赏电影和音乐的同时轻松通话。
简单的 NFC 一触配对
NFC 简单配对，只需轻轻触碰，便可将蓝牙® 耳机与任何蓝牙设备相连。
反应灵敏的用户友好智能触摸控件
轻击或滑动右耳罩上的智能触摸控件，便可控制音乐和通话。轻击可以播放或暂停音乐以及接听通话，横向滑动可以更改曲目，而上下滑动可以更改音量。现在可以忘掉寻找按钮之苦了。
ActiveShield Pro™ 噪音消除可减少高达 99% 的噪音
ActiveShield Pro™ 混合主动式噪音消除技术采用四个麦克风。两个后馈麦克风用于消除低频，而前馈麦克风将噪音消除的带宽延伸到中频和高频。这样的组合可确保消除广泛的噪音频率，更大程度地在任何环境下达到音乐优化效果。
高品质蓝牙 4.0
利用蓝牙 4.0 技术，尽享高品质无线妙音。
符合人体工程学的耳垫，长时间佩戴也倍感舒适，而且密封效果紧致
可充电电池可提供长达 16 小时的无线音乐
即使蓝牙和主动式噪音消除功能全开，仍可连续播放 16 小时的音乐，只开蓝牙功能时，可连续播放 28 小时，只开主动式噪音消除功能时，可连续播放 33 小时。
按一下耳罩按钮便可启用 Siri 和 Google Now
兼容 Siri 和 Google Now，最新款飞利浦蓝牙耳机让您可以更轻松地使用虚拟助手。您只需按一下耳罩按钮便可启用 Siri（iPhone）或 Google Now（Android 设备）。
额外的音频电缆意味着，即使没有电源，音乐仍可继续播放
与大多数降噪耳机不同的是，无论有电没电，这款耳机仍可在任何环境中持续提供出色的声音。如果电池电量不足，只需插入音频线缆，即可继续享受您最爱的音乐。
技术规格
-
声音
- 原声系统
-
封闭式
- 波段
-
8 - 40 000 赫兹*
- 单元直径
-
40 毫米
- 隔音膜
-
PET
- 阻抗
-
16 欧姆
- 磁铁型
-
钕制
- 最大输入功率
-
40 毫瓦
- 灵敏度
-
109 dB
-
连接
- 音频接口
-
3.5 毫米线路输入
- 线缆长度
-
1.2 毫米
- 连接口
-
3.5 毫米立体声
- 蓝牙版本
-
4.0
- 线缆接口
-
单面
- 蓝牙模式
-
- 接口末端
-
镀金
- 最大范围
-
长达 10
米
-
外箱
- 长度
-
20.6
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 长度
-
8.1
英寸
- 宽度
-
17.8
厘米
- 总重
-
1.345
千克
- 高度
-
23.7
厘米
- GTIN
-
1 69 25970 70433 2
- 宽度
-
7.0
英寸
- 高度
-
9.3
英寸
- 净重
-
0.825
千克
- 总重
-
2.965
磅
- 净重
-
1.819
磅
- 自重
-
0.52
千克
- 自重
-
1.146
磅
-
便利性
- 通话管理
-
-
接听/结束呼叫
-
拒接来电
-
麦克风静音
-
通话保持
-
在通话和音乐之间切换
-
拒接第二个来电
-
在 2 个通话之间切换
- 音量控制
-
是
-
功率
- 充电式设计
-
是
- 电池类型
-
锂聚合物
- 音乐播放时间
-
16*
小时
- 待机时间
-
45* 小时
- 通话时间
-
15* 小时
-
包装尺寸
- 高度
-
21.5
厘米
- 包装类型
-
箱体
- 货架摆放类型
-
两种
- 宽度
-
19.5
厘米
- 厚度
-
5.5
厘米
- 高度
-
8.5
英寸
- 随附产品数量
-
1
- EAN
-
69 25970 70433 5
- 宽度
-
7.7
英寸
- 总重
-
0.396
千克
- 厚度
-
2.2
英寸
- 净重
-
0.275
千克
- 总重
-
0.873
磅
- 净重
-
0.606
磅
- 自重
-
0.121
千克
- 自重
-
0.267
磅
-
产品尺寸
- 高度
-
19.3
厘米
- 宽度
-
15.6
厘米
- 厚度
-
4.65
厘米
- 宽度
-
6.1
英寸
- 高度
-
7.6
英寸
- 厚度
-
1.8
英寸
- 重量
-
0.23
千克
- 重量
-
0.507
磅
-
附件
- 快速入门指南
-
随附
- USB 磁吸式充电线
-
随附，用于充电
- 音频电缆
-
附加 1.2 米音频线缆
- 飞机适配器
-
随附
- 实际结果可能会有所不同
- 使用随附的耳机线时（ANC 关模式下）
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