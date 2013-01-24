震撼的音效
SHE5205 是一款强大的耳塞，配有涂胶后背，提供强有力的保护。具有爆炸式音效的扬声器驱动器可产生深沉的低音效果，使音效如其外观般强劲。卓越的降噪技术，配有麦克风和耐用的线缆控件。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
震撼的音效
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震撼的音效
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获得震撼磁场增强的 8.6 毫米高品质驱动器，高效产生低频范围
内置麦克风让您可以轻松地从聆听音乐切换为接听来电，让您始终保持联络而不会错过最重要的事项。
提供 3 种尺寸耳罩 - 小、中、大 - 个性化且完美贴合。
弹簧钢软线和涂胶外壳背面可提供额外保护，能够经受最严苛的应用。
加强型 2.5 毫米直径线缆和坚固的耳机外壳，提供出色的音效和浑厚的低音。
弧型耳机机身，长时间佩戴更加舒适。
加强型 2.5 毫米直径线缆和坚固的耳机外壳，适合重节拍发烧友
设计
声音
连接
内箱
外箱
包装尺寸