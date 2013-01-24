震撼的音效

SHE5205 是一款强大的耳塞，配有涂胶后背，提供强有力的保护。具有爆炸式音效的扬声器驱动器可产生深沉的低音效果，使音效如其外观般强劲。卓越的降噪技术，配有麦克风和耐用的线缆控件。 查看所有优势