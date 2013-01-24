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带麦克风的耳机

SHE5205BL/00
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    带麦克风的耳机

    SHE5205BL/00

    震撼的音效

    SHE5205 是一款强大的耳塞，配有涂胶后背，提供强有力的保护。具有爆炸式音效的扬声器驱动器可产生深沉的低音效果，使音效如其外观般强劲。卓越的降噪技术，配有麦克风和耐用的线缆控件。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥299.00

    带麦克风的耳机

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      技术规格

      • 设计

        颜色
        蓝色

      • 声音

        原声系统
        半封闭式
        频率响应
        10 - 22 000  赫兹
        阻抗
        16 欧姆
        磁铁型
        钕制
        灵敏度
        107  分贝
        单元直径
        8.6  毫米
        最大输入功率
        20  mW

      • 连接

        连接口
        3.5 毫米立体声
        线缆类型
        OFC
        线缆接口
        两边、对称
        线缆长度
        1.2  米
        接口末端
        镀金
        兼容于：
        iPhone®、BlackBerry®、HTC、LG、MOTOROLA、Nokia、Palm®、SAMSUNG、Sony Ericsson

      • 内箱

        总重
        0.145  千克
        GTIN
        2 69 25970 70731 6
        高度
        6.3  厘米
        长度
        17.9  厘米
        净重
        0.0585  千克
        用户包装数量
        3
        自重
        0.0865  千克
        宽度
        8.5  厘米

      • 外箱

        总重
        1.364  千克
        GTIN
        1 69 25970 70731 9
        高度
        13.9  厘米
        长度
        35.2  厘米
        净重
        0.468  千克
        用户包装数量
        24
        自重
        0.896  千克
        宽度
        18.5  厘米

      • 包装尺寸

        厚度
        2.5  厘米
        EAN
        69 25970 70731 2
        总重
        0.0365  千克
        高度
        17.2  厘米
        净重
        0.0195  千克
        随附产品数量
        1
        包装类型
        箱体
        自重
        0.017  千克
        货架摆放类型
        两种
        宽度
        5  厘米

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