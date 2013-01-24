带有智能线缆设计的轻便领圈
这些 Nike Sport Flight 耳机轻盈且稳固，带有一条无阻碍线缆，可以绕在您的颈后而几乎不为您察觉，运动的完美伙伴！
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
带有智能线缆设计的轻便领圈
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带有智能线缆设计的轻便领圈
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带有智能线缆设计的轻便领圈
这些 Nike Sport Flight 耳机轻盈且稳固，带有一条无阻碍线缆，可以绕在您的颈后而几乎不为您察觉，运动的完美伙伴！
无论您是在户外跑步、骑自行车消遣还是参加任何动感十足的娱乐活动，这种耳机都可以舒服地固定在您的耳朵上。
耐用、轻巧的一流材质，令长时间配戴倍感舒适。
耳机线位于颈带后部的中间位置，您几乎感觉不到它的存在。
耳机上柔软的塑料部分有效地减少了电线损伤，不但使连接更加稳固更避免了不断的扭曲带来的损伤。
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