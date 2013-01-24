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围颈式耳机

SHJ023/00
  • 带有智能线缆设计的轻便领圈 带有智能线缆设计的轻便领圈 带有智能线缆设计的轻便领圈
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    围颈式耳机

    SHJ023/00

    带有智能线缆设计的轻便领圈

    这些 Nike Sport Flight 耳机轻盈且稳固，带有一条无阻碍线缆，可以绕在您的颈后而几乎不为您察觉，运动的完美伙伴！

    围颈式耳机

    带有智能线缆设计的轻便领圈

    这些 Nike Sport Flight 耳机轻盈且稳固，带有一条无阻碍线缆，可以绕在您的颈后而几乎不为您察觉，运动的完美伙伴！

    带有智能线缆设计的轻便领圈

    这些 Nike Sport Flight 耳机轻盈且稳固，带有一条无阻碍线缆，可以绕在您的颈后而几乎不为您察觉，运动的完美伙伴！

    围颈式耳机

    带有智能线缆设计的轻便领圈

    这些 Nike Sport Flight 耳机轻盈且稳固，带有一条无阻碍线缆，可以绕在您的颈后而几乎不为您察觉，运动的完美伙伴！

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      让您移动更自如

      在活动时也能将其舒服地挂在耳边

      无论您是在户外跑步、骑自行车消遣还是参加任何动感十足的娱乐活动，这种耳机都可以舒服地固定在您的耳朵上。

      轻巧设计增加了长时间使用的舒适感

      耐用、轻巧的一流材质，令长时间配戴倍感舒适。

      后部电缆出口增强了舒适感而且使用方便

      耳机线位于颈带后部的中间位置，您几乎感觉不到它的存在。

      加固的电线连接，使得耳机更加结实耐用。

      耳机上柔软的塑料部分有效地减少了电线损伤，不但使连接更加稳固更避免了不断的扭曲带来的损伤。

      技术规格

      • 包装尺寸

        EAN
        87 12581 35467 1
        随附产品数量
        1
        包装类型
        泡形罩
        高度
        17.5  厘米
        宽度
        17.2  厘米
        厚度
        4.5  厘米
        净重
        0.018  千克
        净重
        0.116  千克
        自重
        0.098  千克

      • 外箱

        EAN
        87 12581 35468 8
        用户包装数量
        12
        长度
        39  厘米
        宽度
        32  厘米
        高度
        20  厘米
        净重
        0.216  千克
        净重
        2.307  千克
        自重
        2.091  千克

      • 音响

        频率响应
        12-22000  赫兹
        磁铁型
        钕制
        阻抗
        16 ohms
        最大输入功率
        50mW
        灵敏度
        104dB

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