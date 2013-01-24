最舒适稳固的佩戴
这款 Nike Sport Motion 耳机即使在激烈运动时也能稳固地挂在耳边。全新的 AirPad 耳垫使您随时保持酷炫形象而又始终舒适。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
最舒适稳固的佩戴
这款 Nike Sport Motion 耳机即使在激烈运动时也能稳固地挂在耳边。全新的 AirPad 耳垫使您随时保持酷炫形象而又始终舒适。
最舒适稳固的佩戴
这款 Nike Sport Motion 耳机即使在激烈运动时也能稳固地挂在耳边。全新的 AirPad 耳垫使您随时保持酷炫形象而又始终舒适。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
最舒适稳固的佩戴
这款 Nike Sport Motion 耳机即使在激烈运动时也能稳固地挂在耳边。全新的 AirPad 耳垫使您随时保持酷炫形象而又始终舒适。
无论您是在户外跑步、骑自行车消遣还是参加任何动感十足的娱乐活动，这种耳机都可以舒服地固定在您的耳朵上。
耐用、轻巧的一流材质，令长时间配戴倍感舒适。
Nike AirPad 极为柔软的耳垫和超大通风孔为您带来出众的缓冲和清爽效果
这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。
配戴纤细、轻便的不锈钢头带，您甚至感觉不到它的存在。
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