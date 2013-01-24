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头带式耳机

SHJ045/00
  • 最舒适稳固的佩戴 最舒适稳固的佩戴 最舒适稳固的佩戴
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    头带式耳机

    SHJ045/00

    最舒适稳固的佩戴

    这款 Nike Sport Motion 耳机即使在激烈运动时也能稳固地挂在耳边。全新的 AirPad 耳垫使您随时保持酷炫形象而又始终舒适。

    头带式耳机

    最舒适稳固的佩戴

    这款 Nike Sport Motion 耳机即使在激烈运动时也能稳固地挂在耳边。全新的 AirPad 耳垫使您随时保持酷炫形象而又始终舒适。

    最舒适稳固的佩戴

    这款 Nike Sport Motion 耳机即使在激烈运动时也能稳固地挂在耳边。全新的 AirPad 耳垫使您随时保持酷炫形象而又始终舒适。

    头带式耳机

    最舒适稳固的佩戴

    这款 Nike Sport Motion 耳机即使在激烈运动时也能稳固地挂在耳边。全新的 AirPad 耳垫使您随时保持酷炫形象而又始终舒适。

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      全新的可呼吸气垫为您带来最舒适的体验

      在活动时也能将其舒服地挂在耳边

      无论您是在户外跑步、骑自行车消遣还是参加任何动感十足的娱乐活动，这种耳机都可以舒服地固定在您的耳朵上。

      轻巧设计增加了长时间使用的舒适感

      耐用、轻巧的一流材质，令长时间配戴倍感舒适。

      Nike AirPad 耳垫为您带来卓越的运动舒适体验

      Nike AirPad 极为柔软的耳垫和超大通风孔为您带来出众的缓冲和清爽效果

      1.2 米长的线缆是户外使用的理想长度

      这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

      钕磁铁可增强低音效果和敏感度

      钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。

      超轻头带让您感觉更加舒适

      配戴纤细、轻便的不锈钢头带，您甚至感觉不到它的存在。

      技术规格

      • 声音

        磁铁型
        钕制
        频率响应
        10 - 22 000  赫兹
        阻抗
        16  欧姆
        最大输入功率
        50  mW
        灵敏度
        102  dB

      • 外箱

        净重
        2.306  千克
        高度
        27.4  厘米
        长度
        39  厘米
        净重
        0.324  千克
        自重
        1.982  千克
        宽度
        20.6  厘米

      • 包装尺寸

        厚度
        3.5  厘米
        净重
        0.121  千克
        高度
        17.5  厘米
        净重
        0.027  千克
        自重
        0.094  千克
        宽度
        17.5  厘米

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