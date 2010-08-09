头带式耳机 SHL5000/98
因为对音乐的热爱
这些耳机专为您随时随地畅享音乐而设计。通过柔软的耳垫，您可以长时间聆听您最爱的曲目。出色的音质，带给您全新的聆听体验。
官方建议零售价: ￥199.00
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因为对音乐的热爱
这些耳机专为您随时随地畅享音乐而设计。通过柔软的耳垫，您可以长时间聆听您最爱的曲目。出色的音质，带给您全新的聆听体验。
柔软的耳垫，让您百听不倦
柔软的皮质耳垫，让您长时间聆听喜爱的曲目。
轻质头带可使配戴更加舒适，同时也更加耐用
头带采用轻质材料制成
30 毫米扬声器驱动器，带来动人音效和深沉低音
30 毫米扬声器驱动器，带来动人音效和深沉低音
耳机采用平折设计，轻松存放和携带
耳机采用平折设计，轻松存放和携带
噪音隔离，再现纯正音乐
柔软的耳垫，恰到好处地盖过您的耳朵，为您阻隔任何环境噪音。
1.2 米长的线缆是户外使用的理想长度
这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
钢弹簧头带可以灵活调整与您的头部相适合
纤细的不锈钢头带质地虽轻却具有弹性，能够稳固地环绕您的头部，同时几乎不增加任何重量。
技术规格
-
声音
- 原声系统
-
开放式
- 频率响应
-
10 - 28 000
赫兹
- 单元直径
-
30 毫米
- 隔音膜
-
Mylar 聚酯锥形
- 阻抗
-
32 欧姆
- 磁铁型
-
钕制
- 类型
-
动态
- 音圈
-
CCAW
- 最大输入功率
-
50 毫瓦
- 灵敏度
-
106 dB
-
连接
- 线缆接口
-
两边平行、对称
- 线缆长度
-
1.2 米
- 连接口
-
3.5 毫米立体声
- 线缆类型
-
OFC
- 接口末端
-
24k 镀金
-
外箱
- EAN
-
87 12581 55822 2
- 长度
-
21.6
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
20.3
厘米
- 总重
-
1.288
千克
- 高度
-
25
厘米
- 净重
-
0.369
千克
- 自重
-
0.919
千克
-
包装尺寸
- 高度
-
20
厘米
- 包装类型
-
包装盒
- 宽度
-
19.5
厘米
- 厚度
-
8
厘米
- 随附产品数量
-
1
- EAN
-
69 23410 70503 4
- 总重
-
0.365
千克
- 净重
-
0.123
千克
- 自重
-
0.242
千克
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