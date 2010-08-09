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头带式耳机

SHL5000/98
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    头带式耳机

    SHL5000/98

    因为对音乐的热爱

    这些耳机专为您随时随地畅享音乐而设计。通过柔软的耳垫，您可以长时间聆听您最爱的曲目。出色的音质，带给您全新的聆听体验。

    官方建议零售价: ￥199.00

    头带式耳机

    因为对音乐的热爱

    这些耳机专为您随时随地畅享音乐而设计。通过柔软的耳垫，您可以长时间聆听您最爱的曲目。出色的音质，带给您全新的聆听体验。

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      柔软的耳垫，让您百听不倦

      柔软的皮质耳垫，让您长时间聆听喜爱的曲目。

      轻质头带可使配戴更加舒适，同时也更加耐用

      头带采用轻质材料制成

      30 毫米扬声器驱动器，带来动人音效和深沉低音

      30 毫米扬声器驱动器，带来动人音效和深沉低音

      耳机采用平折设计，轻松存放和携带

      耳机采用平折设计，轻松存放和携带

      噪音隔离，再现纯正音乐

      柔软的耳垫，恰到好处地盖过您的耳朵，为您阻隔任何环境噪音。

      1.2 米长的线缆是户外使用的理想长度

      这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

      钢弹簧头带可以灵活调整与您的头部相适合

      纤细的不锈钢头带质地虽轻却具有弹性，能够稳固地环绕您的头部，同时几乎不增加任何重量。

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        开放式
        频率响应
        10 - 28 000  赫兹
        单元直径
        30 毫米
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        阻抗
        32 欧姆
        磁铁型
        钕制
        类型
        动态
        音圈
        CCAW
        最大输入功率
        50 毫瓦
        灵敏度
        106 dB

      • 连接

        线缆接口
        两边平行、对称
        线缆长度
        1.2 米
        连接口
        3.5 毫米立体声
        线缆类型
        OFC
        接口末端
        24k 镀金

      • 外箱

        EAN
        87 12581 55822 2
        长度
        21.6  厘米
        用户包装数量
        3
        宽度
        20.3  厘米
        总重
        1.288  千克
        高度
        25  厘米
        净重
        0.369  千克
        自重
        0.919  千克

      • 包装尺寸

        高度
        20  厘米
        包装类型
        包装盒
        宽度
        19.5  厘米
        厚度
        8  厘米
        随附产品数量
        1
        EAN
        69 23410 70503 4
        总重
        0.365  千克
        净重
        0.123  千克
        自重
        0.242  千克

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