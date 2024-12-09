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    电脑耳麦

    SHM7110U/93

    重低音

    本款具有高灵敏麦克风的头带可带来平衡的音效和超重低音。通过随附的样式或使用自己的设计定制耳罩。本产品具有线控式静音和音量控制。

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    电脑耳麦

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    重低音

    柔软的耳垫适合持久聆听

    • 重低音
    • 轻便舒适
    • 高灵敏度迷你麦克风
    线控式静音和音量控制可让您实现快速调整

    线控式静音和音量控制可让您实现快速调整

    便捷的线控式静音和音量控制可让您实现快速调整

    柔软的耳垫，长时间聆听仍倍感舒适

    柔软的耳垫，长时间聆听仍倍感舒适

    这些飞利浦耳机的柔软耳垫可提高佩戴舒适性，而且不会感到发热。可调节加垫头带确保佩戴舒适，不会出现压力感。

    随附 3 个样式或选择使用您的设计

    您可以使用随附的 3 个耳罩样式自定义耳罩，或者自行设计您自己的样式

    高灵敏度迷你麦克风

    尽管离嘴较远，高灵感度迷你麦克风仍可清晰地接收您的语音，以便其他人清晰地听到您的声音

    40 毫米驱动器，带来重低音效果

    声学调谐的 40 毫米钕制驱动器，确保实现均衡音效和浑厚低音。

    可调节加垫头带，完美贴合，佩戴舒适

    柔软耳垫可提高佩戴舒适性，而且不会感到发热。可调节加垫头带确保佩戴舒适，不会出现压力感

    技术规格

    • 音效

      原声系统
      封闭式
      频率响应
      10 - 22,000  赫兹
      单元直径
      40 毫米
      阻抗
      32 欧姆
      磁铁型
      钕制
      最大输入功率
      100 mW
      灵敏度
      98 dB (1K Hz)

    • 连接

      线缆长度
      2 米
      连接口
      2 x 3.5 毫米
      线缆类型
      铜制

    • 外箱

      长度
      49  厘米
      用户包装数量
      24
      宽度
      43.7  厘米
      总重
      7.658  千克
      高度
      45  厘米
      GTIN
      1 69 77427 03740 1
      净重
      2.8344  千克
      自重
      4.8236  千克

    • 便利性

      静音开关
      音量控制

    • 内箱

      长度
      42  厘米
      用户包装数量
      6
      宽度
      23.5  厘米
      高度
      20.5  厘米
      净重
      0.7086  千克
      总重
      1.622  千克
      自重
      0.9134  千克
      GTIN
      2 69 77427 03740 8

    • 包装尺寸

      高度
      22.5  厘米
      宽度
      19.5  厘米
      厚度
      7.5  厘米
      EAN
      69 77427 03740 4
      总重
      0.2363  千克
      净重
      0.1181  千克
      自重
      0.1182  千克

    • 附件

      音频电缆
      3.5 毫米双头转单头立体音频线缆，长度 2 米
      可选配件
      2:1 引脚转换器

    • 设计

      颜色
      白色
      佩戴方式
      头带
      可折叠设计
      平滑
      贴耳材料
      合成皮革
      耳部贴合方式
      入耳式
      耳罩类型
      封闭式后盖

    • 音响、DJ 耳机

      类型
      动态

    包装盒内物品：

    包装盒中的其他物品

    • 可选配件: 2:1 引脚转换器
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