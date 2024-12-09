电脑耳麦
重低音
本款具有高灵敏麦克风的头带可带来平衡的音效和超重低音。通过随附的样式或使用自己的设计定制耳罩。本产品具有线控式静音和音量控制。 查看所有优势
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线控式静音和音量控制可让您实现快速调整
便捷的线控式静音和音量控制可让您实现快速调整
柔软的耳垫，长时间聆听仍倍感舒适
这些飞利浦耳机的柔软耳垫可提高佩戴舒适性，而且不会感到发热。可调节加垫头带确保佩戴舒适，不会出现压力感。
随附 3 个样式或选择使用您的设计
您可以使用随附的 3 个耳罩样式自定义耳罩，或者自行设计您自己的样式
高灵敏度迷你麦克风
尽管离嘴较远，高灵感度迷你麦克风仍可清晰地接收您的语音，以便其他人清晰地听到您的声音
40 毫米驱动器，带来重低音效果
声学调谐的 40 毫米钕制驱动器，确保实现均衡音效和浑厚低音。
可调节加垫头带，完美贴合，佩戴舒适
柔软耳垫可提高佩戴舒适性，而且不会感到发热。可调节加垫头带确保佩戴舒适，不会出现压力感
技术规格
-
音效
- 原声系统
-
封闭式
- 频率响应
-
10 - 22,000
赫兹
- 单元直径
-
40 毫米
- 阻抗
-
32 欧姆
- 磁铁型
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钕制
- 最大输入功率
-
100 mW
- 灵敏度
-
98 dB (1K Hz)
-
连接
- 线缆长度
-
2 米
- 连接口
-
2 x 3.5 毫米
- 线缆类型
-
铜制
-
外箱
- 长度
-
49
厘米
- 用户包装数量
-
24
- 宽度
-
43.7
厘米
- 总重
-
7.658
千克
- 高度
-
45
厘米
- GTIN
-
1 69 77427 03740 1
- 净重
-
2.8344
千克
- 自重
-
4.8236
千克
-
便利性
- 静音开关
-
是
- 音量控制
-
是
-
内箱
- 长度
-
42
厘米
- 用户包装数量
-
6
- 宽度
-
23.5
厘米
- 高度
-
20.5
厘米
- 净重
-
0.7086
千克
- 总重
-
1.622
千克
- 自重
-
0.9134
千克
- GTIN
-
2 69 77427 03740 8
-
包装尺寸
- 高度
-
22.5
厘米
- 宽度
-
19.5
厘米
- 厚度
-
7.5
厘米
- EAN
-
69 77427 03740 4
- 总重
-
0.2363
千克
- 净重
-
0.1181
千克
- 自重
-
0.1182
千克
-
附件
- 音频电缆
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3.5 毫米双头转单头立体音频线缆，长度 2 米
- 可选配件
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2:1 引脚转换器
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设计
- 颜色
-
白色
- 佩戴方式
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头带
- 可折叠设计
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平滑
- 贴耳材料
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合成皮革
- 耳部贴合方式
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入耳式
- 耳罩类型
-
封闭式后盖
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音响、DJ 耳机
- 类型
-
动态
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