搜索词

  • 高精确的声音 高精确的声音 高精确的声音

    HiFi 立体声耳机

    SHP9500/00

    高精确的声音

    在时尚中享受真实的聆听体验。通过开放式声学后盖结构和高精确的 50 毫米扬声器驱动器，专为您带来出色性能。

    查看所有优势

    HiFi 立体声耳机

    相似产品

    See all 电视耳机

    高精确的声音

    • 耳罩式
    • 黑色
    50 毫米钕制驱动器可呈现完整音谱

    50 毫米钕制驱动器可呈现完整音谱

    50 毫米钕制扬声器驱动器，提供卓越 Hi-Fi 音效。

    透气型耳垫，佩戴持久舒适。

    透气型耳垫，佩戴持久舒适。

    豪华透气型耳垫，改善透气性，分散压力和热量，令佩戴持久舒适。

    钢制头带，强度和耐用性更高

    钢制头带，强度和耐用性更高

    舒适的双层头带衬垫

    舒适的双层头带衬垫

    精美的开放后盖头戴式设计，实现原汁原味的音效

    开放式声学后盖结构消除驱动器后面积聚的气压，让隔音膜可以自由地移动。这样可以大大提升音质的通透性并使扩展的高频更流畅。

    精确定位驱动器完美贴合耳朵

    精心设计的耳罩以贴合耳朵的自然角度，提供精准的音效。音频信号直接传至您耳内，营造动态而真实的聆听体验。

    技术规格

    • 音效

      原声系统
      开放式
      频率响应
      12 - 35 000  赫兹
      磁铁型
      钕制
      单元直径
      50  毫米
      灵敏度
      101  分贝
      最大输入功率
      200  mW
      阻抗
      32  ohm

    • 连接

      线缆长度
      随附可分离式 3.0 米线缆
      线缆接口
      单面
      接口末端
      镀金

    • 外箱

      长度
      37.5  厘米
      用户包装数量
      3
      长度
      14.8  英寸
      宽度
      21  厘米
      总重
      2.27  千克
      高度
      23.5  厘米
      GTIN
      1 87 12581 69144 5
      宽度
      8.3  英寸
      高度
      9.3  英寸
      净重
      0.99  千克
      总重
      5.004  磅
      净重
      2.183  磅
      自重
      1.28  千克
      自重
      2.822  磅

    • 包装尺寸

      高度
      22.5  厘米
      包装类型
      箱体
      货架摆放类型
      两种
      宽度
      19.5  厘米
      厚度
      12  厘米
      高度
      8.9  英寸
      内含产品件数
      1
      EAN
      87 12581 69144 8
      宽度
      7.7  英寸
      总重
      0.66  千克
      厚度
      4.7  英寸
      净重
      0.33  千克
      总重
      1.455  磅
      净重
      0.728  磅
      自重
      0.33  千克
      自重
      0.728  磅

    • 产品尺寸

      高度
      20  厘米
      宽度
      17  厘米
      厚度
      10  厘米
      宽度
      6.7  英寸
      高度
      7.9  英寸
      厚度
      3.9  英寸
      重量
      0.32  千克
      重量
      0.705  磅

    • 附件

      适配器插头
      镀金 3.5 - 6.3  毫米

    包装盒内物品：

    包装照片

    包装盒中的其他物品

    • SHP 镀金适配器
    • 维可牢缆线绑带
    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。