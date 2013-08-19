HiFi 立体声耳机
高精确的声音
在时尚中享受真实的聆听体验。通过开放式声学后盖结构和高精确的 50 毫米扬声器驱动器，专为您带来出色性能。 查看所有优势
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50 毫米钕制驱动器可呈现完整音谱
50 毫米钕制扬声器驱动器，提供卓越 Hi-Fi 音效。
透气型耳垫，佩戴持久舒适。
豪华透气型耳垫，改善透气性，分散压力和热量，令佩戴持久舒适。
精美的开放后盖头戴式设计，实现原汁原味的音效
开放式声学后盖结构消除驱动器后面积聚的气压，让隔音膜可以自由地移动。这样可以大大提升音质的通透性并使扩展的高频更流畅。
精确定位驱动器完美贴合耳朵
精心设计的耳罩以贴合耳朵的自然角度，提供精准的音效。音频信号直接传至您耳内，营造动态而真实的聆听体验。
技术规格
-
音效
- 原声系统
-
开放式
- 频率响应
-
12 - 35 000
赫兹
- 磁铁型
-
钕制
- 单元直径
-
50
毫米
- 灵敏度
-
101
分贝
- 最大输入功率
-
200
mW
- 阻抗
-
32
ohm
-
连接
- 线缆长度
-
随附可分离式 3.0 米线缆
- 线缆接口
-
单面
- 接口末端
-
镀金
-
外箱
- 长度
-
37.5
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 长度
-
14.8
英寸
- 宽度
-
21
厘米
- 总重
-
2.27
千克
- 高度
-
23.5
厘米
- GTIN
-
1 87 12581 69144 5
- 宽度
-
8.3
英寸
- 高度
-
9.3
英寸
- 净重
-
0.99
千克
- 总重
-
5.004
磅
- 净重
-
2.183
磅
- 自重
-
1.28
千克
- 自重
-
2.822
磅
-
包装尺寸
- 高度
-
22.5
厘米
- 包装类型
-
箱体
- 货架摆放类型
-
两种
- 宽度
-
19.5
厘米
- 厚度
-
12
厘米
- 高度
-
8.9
英寸
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
87 12581 69144 8
- 宽度
-
7.7
英寸
- 总重
-
0.66
千克
- 厚度
-
4.7
英寸
- 净重
-
0.33
千克
- 总重
-
1.455
磅
- 净重
-
0.728
磅
- 自重
-
0.33
千克
- 自重
-
0.728
磅
-
产品尺寸
- 高度
-
20
厘米
- 宽度
-
17
厘米
- 厚度
-
10
厘米
- 宽度
-
6.7
英寸
- 高度
-
7.9
英寸
- 厚度
-
3.9
英寸
- 重量
-
0.32
千克
- 重量
-
0.705
磅
-
附件
- 适配器插头
-
镀金 3.5 - 6.3
毫米
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