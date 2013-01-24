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Shaver S9000 Prestige

飞利浦9000系列干湿两用电动剃须刀

SP9810/19
  • 体验全球贴面的电动剃须刀 体验全球贴面的电动剃须刀 体验全球贴面的电动剃须刀
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    Shaver S9000 Prestige 飞利浦9000系列干湿两用电动剃须刀

    SP9810/19

    体验全球贴面的电动剃须刀

    飞利浦 S9000 Prestige 可顺畅地滑过皮肤，同时十分贴合地修剪每根须发。顺畅接触皮肤，体验贴合剃须体验。 查看所有优势

    Shaver S9000 Prestige 飞利浦9000系列干湿两用电动剃须刀

    体验全球贴面的电动剃须刀

    飞利浦 S9000 Prestige 可顺畅地滑过皮肤，同时十分贴合地修剪每根须发。顺畅接触皮肤，体验贴合剃须体验。 查看所有优势

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    飞利浦 S9000 Prestige 可顺畅地滑过皮肤，同时十分贴合地修剪每根须发。顺畅接触皮肤，体验贴合剃须体验。 查看所有优势

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    飞利浦 S9000 Prestige 可顺畅地滑过皮肤，同时十分贴合地修剪每根须发。顺畅接触皮肤，体验贴合剃须体验。 查看所有优势

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      体验全球贴面的电动剃须刀

      确保始终如一的皮肤舒适度*

      • 纳米科技精准剃须刀片
      • 高度舒适的亲肤环
      • 智能胡须感应系统
      • 个性化舒适设置
      刀片具有强韧锐边，带来卓越的贴面剃须效果

      刀片具有强韧锐边，带来卓越的贴面剃须效果

      纳米科技精准剃须刀片经纳米颗粒强化，具有强韧、耐用的锐边。它们可以高度精确地修剪毛发，针对不同皮肤提供出色的贴面效果。

      亲肤环覆有金属涂层，带来出色的顺滑感

      亲肤环覆有金属涂层，带来出色的顺滑感

      使用高度舒适的亲肤环，获得顺滑亲肤的剃须体验。带有金属涂层的亲肤环具有抗摩擦涂层，带来出色的顺滑感。

      以 15x/秒的速度轻松适应各式胡须的修剪，即使是浓密胡须也不在话下

      以 15x/秒的速度轻松适应各式胡须的修剪，即使是浓密胡须也不在话下

      即使是浓密胡须也能轻松捕捉。胡须适应传感器每秒检查毛发密度 15 次，并自动使剃须刀适应您的毛发。

      更少的剃须滑动次数，带来出色的皮肤舒适度

      更少的剃须滑动次数，带来出色的皮肤舒适度

      我们出色的肌肤舒适系统使您可以高效剃须，即使是较长须。其全新更宽、更圆的开口每次可捕捉更多毛发，让您体验到更出色的肌肤舒适度。

      切换三种设置，获得个性化剃须体验

      切换三种设置，获得个性化剃须体验

      在 3 种模式之间选择，自定义您的剃须。敏感 – 柔和、彻底剃须。正常 – 彻底、日常剃须。快速 – 快速剃须，节省时间。

      全方位贴合面部轮廓，可捕捉难以触及的毛发

      全方位贴合面部轮廓，可捕捉难以触及的毛发

      获得贴合、顺畅的剃须效果。多向轮廓跟踪剃须刀头全方位贴合您的面部轮廓，可捕捉难以触及的毛发

      卡入式修剪器，确保准确修剪须髭和鬓角

      卡入式修剪器，确保准确修剪须髭和鬓角

      用呵护皮肤的卡入式修剪器造型。其十分适合维护须髭和修剪鬓角。

      带有直观图标的数字显示屏，方便易用

      带有直观图标的数字显示屏，方便易用

      直观显示屏显示相关信息，实现剃须刀的理想性能：- 3 位数 (%) 电池电量指示灯 - 清洁指示灯 - 电池电量不足指示灯 - 更换刀头指示灯 - 旅行锁指示灯

      只需打开剃须刀头并进行冲洗，即可轻松清洁

      只需打开剃须刀头并进行冲洗，即可轻松清洁

      由于采用了特殊设计的内仓，因此可在水龙头下轻松彻底地清洁剃须刀。只需打开剃须刀头，并用自来水冲洗两侧，即可彻底清洁。

      舒适剃须，干湿双剃

      舒适剃须，干湿双剃

      选择自己喜爱的剃须方式。凭借干湿双剃设计，您可选择舒适的干剃，也可以选择湿剃 – 与啫喱或剃须泡沫配合使用 – 甚至在淋浴时使用。

      在一小时内为剃须刀充满电

      在一小时内为剃须刀充满电

      在一小时内为剃须刀充电。强劲的锂离子电池使剃须刀使用多年仍然保持强劲。

      便利的旅行存储盒

      便利的旅行存储盒

      设计精巧的剃须刀存储盒占用空间更少，并内置通风空间，即使在您外出时，依旧可以保持剃须刀干燥。

      技术规格

      • 剃须性能

        剃须系统
        • 纳米科技精准剃须刀片
        • 出色的肌肤舒适系统
        智能贴合
        多向轮廓跟踪剃须
        亲肤
        • 高度舒适的亲肤环
        • 智能胡须感应系统
        • 出色的肌肤舒适系统
        个性化舒适设置
        “敏感-正常-快速”设置

      • 附件

        卡入式
        准确修剪器
        旅行软袋
        旅行盒

      • 操作简易

        显示屏
        % 电池电量指示灯
        干湿两用
        干湿两用
        清洁
        • 3 重清洁
        • 全身水洗

      • 设计

        表面处理
        永恒的优雅
        手柄
        人体工学设计

      • 功率

        快速充电
        5 分钟
        充电时间
        1 小时
        使用时间
        60 分钟

      • 服务

        2 年保修
        替换刀头
        每 2 年更换一次 SH98

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          • 测试1-3日须