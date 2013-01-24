纳米科技精准剃须刀片经纳米颗粒强化，具有强韧、耐用的锐边。它们可以高度精确地修剪毛发，针对不同皮肤提供出色的贴面效果。
使用高度舒适的亲肤环，获得顺滑亲肤的剃须体验。带有金属涂层的亲肤环具有抗摩擦涂层，带来出色的顺滑感。
即使是浓密胡须也能轻松捕捉。胡须适应传感器每秒检查毛发密度 15 次，并自动使剃须刀适应您的毛发。
我们出色的肌肤舒适系统使您可以高效剃须，即使是较长须。其全新更宽、更圆的开口每次可捕捉更多毛发，让您体验到更出色的肌肤舒适度。
在 3 种模式之间选择，自定义您的剃须。敏感 – 柔和、彻底剃须。正常 – 彻底、日常剃须。快速 – 快速剃须，节省时间。
获得贴合、顺畅的剃须效果。多向轮廓跟踪剃须刀头全方位贴合您的面部轮廓，可捕捉难以触及的毛发
用呵护皮肤的卡入式修剪器造型。其十分适合维护须髭和修剪鬓角。
直观显示屏显示相关信息，实现剃须刀的理想性能：- 3 位数 (%) 电池电量指示灯 - 清洁指示灯 - 电池电量不足指示灯 - 更换刀头指示灯 - 旅行锁指示灯
由于采用了特殊设计的内仓，因此可在水龙头下轻松彻底地清洁剃须刀。只需打开剃须刀头，并用自来水冲洗两侧，即可彻底清洁。
选择自己喜爱的剃须方式。凭借干湿双剃设计，您可选择舒适的干剃，也可以选择湿剃 – 与啫喱或剃须泡沫配合使用 – 甚至在淋浴时使用。
在一小时内为剃须刀充电。强劲的锂离子电池使剃须刀使用多年仍然保持强劲。
设计精巧的剃须刀存储盒占用空间更少，并内置通风空间，即使在您外出时，依旧可以保持剃须刀干燥。
剃须性能
附件
操作简易
设计
功率
服务