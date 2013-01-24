亲肤刀片，轻柔非凡
使用飞利浦 S9000 Prestige，体验不可思议的顺滑贴面剃须 - 可轻松修剪 7 日须。这款剃须刀采用 SkinIQ 技术，可感应并适应您的需求，为您带来所需的剃须体验。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
亲肤刀片，轻柔非凡
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亲肤刀片，轻柔非凡
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NanoTech 双倍精准剃须刀片针对不同皮肤提供出色的贴面效果，每分钟达 150.000 转。采用纳米颗粒硬化，72 个自动研磨刀片具有强韧、耐用的锐边，带来始终如一的贴面效果。
飞利浦高控制悬吊式系统可确保刀片处于理想位置，确保每一次都能够精确修剪，避免拉扯和不适感。
飞利浦先进的数字马达具有高转动功率。这可确保实现高效的精确剃须效果，无论面部轮廓或须发密度如何。
采用出众的 SkinGlide 涂层，获得顺滑亲肤的剃须体验。带有金属涂层的亲肤环具有抗摩擦涂层，带来出色的顺滑感。
只需将其放置到剃须刀随附的 Qi 充电座上，即可为您的剃须刀或任何其他与 QI 兼容的设备进行充电。
智能面部须发传感器每秒识别胡须密度 500 次。自动调节切剃力度，方便省力，柔和亲肤。
根据您的肌肤和偏好调整剃须刀的速度，打造个性化剃须体验。
获得贴合、顺畅的剃须效果。360-D+ 浮动刀头全方位贴合您的面部轮廓，可捕捉难以触及的毛发。
根据您的需要调整剃须方式。借助干湿两用功能，您可以进行舒适的干剃或清新净爽的湿剃。您甚至可以在沐浴时使用凝胶或泡沫进行剃须。
用呵护皮肤的卡入式修剪器造型。其十分适合维护须髭和修剪鬓角。
优质软袋可保护剃须刀及其附件和 Qi 无线充电座。
由于采用了特殊设计的内仓，因此可在水龙头下轻松彻底地清洁剃须刀。只需打开剃须刀头，并用自来水冲洗两侧，即可彻底清洁。
使用 Qi 充电座在 3 小时内为剃须刀充满电。强劲的锂电池可以使剃须刀多年保持强劲。
剃须性能
附件
操作简易
设计
功率
服务