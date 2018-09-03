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  • 亲肤刀片，轻柔非凡* 亲肤刀片，轻柔非凡* 亲肤刀片，轻柔非凡*

    Shaver S9000 Prestige 飞利浦9000系列干湿两用电动剃须刀

    SP9860/13

    亲肤刀片，轻柔非凡*

    使用飞利浦 S9000 Prestige，体验不可思议的顺滑贴面剃须 - 可轻松修剪 7 日须。这款剃须刀采用 SkinIQ 技术，可感应并适应您的需求，为您带来所需的剃须体验。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥3,099.00

    Shaver S9000 Prestige 飞利浦9000系列干湿两用电动剃须刀

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    亲肤刀片，轻柔非凡*

    采用 SkinIQ 肌能感应科技

    • 纳米双层精准刀片
    • 高控制悬吊式系统
    • 高转速数字马达
    • 出众的 SkinGlide 涂层
    强劲锋利的自动研磨刀片，可实现出色的贴面体验

    强劲锋利的自动研磨刀片，可实现出色的贴面体验

    纳米双层精准剃须刀片针对不同皮肤提供出色的贴面效果，每分钟达 150000 转。采用纳米颗粒硬化，72 片自动研磨刀片具有强韧、耐用的锋利边缘，带来始终如一的贴面效果。

    理想的刀片位置，可实现更大精确度

    理想的刀片位置，可实现更大精确度

    为避免拉扯和不适，这款飞利浦 s9000 Prestige 具有高精度悬吊式系统，可确保理想的刀片位置，从而实现更大的修剪精确度。

    高速、高效的剃须

    高速、高效的剃须

    飞利浦出色的数字电动机可实现最大旋转，无论面部轮廓或头发密度如何，都能确保剃须精准。

    轻松地在皮肤上滑动

    轻松地在皮肤上滑动

    飞利浦 S9000 Prestige 系列采用出众的 SkinGlide 涂层，可获得光滑亲肤的剃须体验。带有金属涂层的亲肤环具有抗摩擦涂层，为您带来出色的剃须感受。

    便利的无线充电

    便利的无线充电

    只需将您的电须刀置于 Qi 无线充电座上，即可进行无线充电。

    剃须刀具有足以驯服胡须的动力

    剃须刀具有足以驯服胡须的动力

    这款电动剃须刀具有智能面部须发传感器，每秒识别胡须密度 500 次。该技术能自动调节切剃力度，方便省力，柔和亲肤。

    打造个性化剃须体验

    打造个性化剃须体验

    根据您的肌肤和偏好调整剃须刀的速度，打造个性化剃须体验。

    专为捕捉难以触及的毛发而设计

    专为捕捉难以触及的毛发而设计

    这款飞利浦电动剃须刀上的 360-D+ 浮动刀头，与您的面部轮廓贴合，即使是难以触及的毛发，也能提供更顺畅的剃须体验。。

    选择方便的干式剃须，或清爽的湿剃

    选择方便的干式剃须，或清爽的湿剃

    干湿剃须刀，适合您的喜好。选择方便的干剃，或与您喜爱的泡沫或凝胶搭配，以获得清爽的湿剃。

    修剪您的胡须和鬓角

    修剪您的胡须和鬓角

    具有卡入式精准修剪器，呵护亲肤，易于使用，让您的胡子和鬓角造型更加清晰。

    保持一切井井有条和安全无忧

    保持一切井井有条和安全无忧

    这款 S9000 Prestige 剃须刀整齐地装在带有 Qi 充电座和配件的高级储物袋中。非常适合在旅行中或在不使用时安全保管。

    只需使用、打开、然后清洁即可

    只需使用、打开、然后清洁即可

    快速彻底地清洁剃须刀。只需弹出剃须刀头，然后在流水下冲洗即可。

    充满电只需三个小时

    充满电只需三个小时

    使用 Qi 充电座，在三个小时内为剃须刀充满电。这款无线剃须刀采用功能强大的锂离子电池供电，专为动力和经久耐用而设计。

    技术规格

    • 附件

      收纳盒
      高级收纳盒
      卡入式
      准确修剪器

    • 功率

      充电时间
      3 小时
      充电
      Qi 充电座
      使用时间
      60 分钟
      电池类型
      锂离子
      快速充电
      18 分钟

    • 设计

      表面处理
      永恒的典雅
      把手
      人体工学设计

    • 服务

      替换刀头
      每 2 年更换一次 SH98
      2 年全球保修

    • 剃须性能

      智能贴合
      360-D+ 浮动刀头
      剃须系统
      • 纳米双层精准刀片
      • 出色的肌肤舒适系统
      SkinIQ 肌能感应科技
      • 高控制悬吊式系统
      • 高转速数字马达
      • 微珠舒适圈
      • 个性化舒适设置
      • 动力自适应传感器

    • 操作简易

      干湿两用
      干湿两用
      显示屏
      % 电池电量指示灯
      清洁
      • 3 重清洁
      • 全身水洗

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