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亲肤刀片，轻柔非凡*
使用飞利浦 S9000 Prestige，体验不可思议的顺滑贴面剃须 - 可轻松修剪 7 日须。这款剃须刀采用 SkinIQ 技术，可感应并适应您的需求，为您带来所需的剃须体验。查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
纳米双层精准剃须刀片针对不同皮肤提供出色的贴面效果，每分钟达 150000 转。采用纳米颗粒硬化，72 片自动研磨刀片具有强韧、耐用的锋利边缘，带来始终如一的贴面效果。
为避免拉扯和不适，这款飞利浦 s9000 Prestige 具有高精度悬吊式系统，可确保理想的刀片位置，从而实现更大的修剪精确度。
飞利浦出色的数字电动机可实现最大旋转，无论面部轮廓或头发密度如何，都能确保剃须精准。
飞利浦 S9000 Prestige 系列采用出众的 SkinGlide 涂层，可获得光滑亲肤的剃须体验。带有金属涂层的亲肤环具有抗摩擦涂层，为您带来出色的剃须感受。
只需将您的电须刀置于 Qi 无线充电座上，即可进行无线充电。
这款电动剃须刀具有智能面部须发传感器，每秒识别胡须密度 500 次。该技术能自动调节切剃力度，方便省力，柔和亲肤。
根据您的肌肤和偏好调整剃须刀的速度，打造个性化剃须体验。
这款飞利浦电动剃须刀上的 360-D+ 浮动刀头，与您的面部轮廓贴合，即使是难以触及的毛发，也能提供更顺畅的剃须体验。。
干湿剃须刀，适合您的喜好。选择方便的干剃，或与您喜爱的泡沫或凝胶搭配，以获得清爽的湿剃。
使用 SmartClick 附件系统，将剃须刀变成胡须造型器、精密修剪器或清洁刷。轻松选择，卡入手柄，完成造型。
这款 S9000 Prestige 剃须刀整齐地装在带有 Qi 充电座和配件的高级储物袋中。非常适合在旅行中或在不使用时安全保管。
快速彻底地清洁剃须刀。只需弹出剃须刀头，然后在流水下冲洗即可。
使用 Qi 充电座，在三个小时内为剃须刀充满电。这款无线剃须刀采用功能强大的锂离子电池供电，专为动力和经久耐用而设计。
附件
功率
设计
服务
剃须性能
操作简易
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