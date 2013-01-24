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Shaver S9000 Prestige

飞利浦9000系列干湿两用电动剃须刀

SP9863/14
  • 亲肤刀片，轻柔非凡 亲肤刀片，轻柔非凡 亲肤刀片，轻柔非凡
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    Shaver S9000 Prestige 飞利浦9000系列干湿两用电动剃须刀

    SP9863/14

    亲肤刀片，轻柔非凡

    使用飞利浦 S9000 Prestige，体验不可思议的顺滑贴面剃须 - 可轻松修剪 7 日须。这款剃须刀采用 SkinIQ 技术，可感应并适应您的需求，为您带来所需的剃须体验。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥3,599.00

    Shaver S9000 Prestige 飞利浦9000系列干湿两用电动剃须刀

    亲肤刀片，轻柔非凡

    使用飞利浦 S9000 Prestige，体验不可思议的顺滑贴面剃须 - 可轻松修剪 7 日须。这款剃须刀采用 SkinIQ 技术，可感应并适应您的需求，为您带来所需的剃须体验。 查看所有优势

    亲肤刀片，轻柔非凡

    使用飞利浦 S9000 Prestige，体验不可思议的顺滑贴面剃须 - 可轻松修剪 7 日须。这款剃须刀采用 SkinIQ 技术，可感应并适应您的需求，为您带来所需的剃须体验。 查看所有优势

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    Shaver S9000 Prestige 飞利浦9000系列干湿两用电动剃须刀

    亲肤刀片，轻柔非凡

    使用飞利浦 S9000 Prestige，体验不可思议的顺滑贴面剃须 - 可轻松修剪 7 日须。这款剃须刀采用 SkinIQ 技术，可感应并适应您的需求，为您带来所需的剃须体验。 查看所有优势

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      亲肤刀片，轻柔非凡

      采用 SkinIQ 肌肤智能科技

      • NanoTech 双倍精准剃须刀片
      • 高控制悬吊式系统
      • 高速数字马达
      • 出众的 SkinGlide 涂层
      刀片具有强韧锐边，带来卓越的贴面剃须效果

      刀片具有强韧锐边，带来卓越的贴面剃须效果

      NanoTech 双倍精准剃须刀片针对不同皮肤提供出色的贴面效果，每分钟达 150.000 转。采用纳米颗粒硬化，72 个自动研磨刀片具有强韧、耐用的锐边，带来始终如一的贴面效果。

      确保刀片处于理想位置，实现精确修剪

      确保刀片处于理想位置，实现精确修剪

      飞利浦高控制悬吊式系统可确保刀片处于理想位置，确保每一次都能够精确修剪，避免拉扯和不适感。

      飞利浦的出色马达，确保高转速和高效率

      飞利浦的出色马达，确保高转速和高效率

      飞利浦先进的数字马达具有高转动功率。这可确保实现高效的精确剃须效果，无论面部轮廓或须发密度如何。

      亲肤环覆有金属涂层，带来出色的顺滑感

      亲肤环覆有金属涂层，带来出色的顺滑感

      采用出众的 SkinGlide 涂层，获得顺滑亲肤的剃须体验。带有金属涂层的亲肤环具有抗摩擦涂层，带来出色的顺滑感。

      随附 Qi 充电座，实现无线充电

      随附 Qi 充电座，实现无线充电

      只需将其放置到剃须刀随附的 Qi 充电座上，即可为您的剃须刀或任何其他与 QI 兼容的设备进行充电。

      可根据您的胡须密度进行调整，实现轻松剃须

      可根据您的胡须密度进行调整，实现轻松剃须

      智能面部须发传感器每秒识别胡须密度 500 次。自动调节切剃力度，方便省力，柔和亲肤。

      具有三种个人剃须模式，打造个性化体验

      具有三种个人剃须模式，打造个性化体验

      根据您的肌肤和偏好调整剃须刀的速度，打造个性化剃须体验。

      全方位贴合面部轮廓，可捕捉难以触及的毛发

      全方位贴合面部轮廓，可捕捉难以触及的毛发

      获得贴合、顺畅的剃须效果。360-D+ 浮动刀头全方位贴合您的面部轮廓，可捕捉难以触及的毛发。

      干湿两用（即使在淋浴时也可使用）

      干湿两用（即使在淋浴时也可使用）

      根据您的需要调整剃须方式。借助干湿两用功能，您可以进行舒适的干剃或清新净爽的湿剃。您甚至可以在沐浴时使用凝胶或泡沫进行剃须。

      多个卡入式附件

      多个卡入式附件

      使用卡入式附件系统可轻松将剃须刀转换成胡须造型器、精确修剪器或清洁刷。只需在手柄上卡入所需的附件，即可完成造型。

      保护您的剃须刀、附件和 Qi 充电座

      保护您的剃须刀、附件和 Qi 充电座

      优质软袋可保护剃须刀及其附件和 Qi 无线充电座。

      只需打开剃须刀头并进行冲洗，即可轻松清洁

      只需打开剃须刀头并进行冲洗，即可轻松清洁

      由于采用了特殊设计的内仓，因此可在水龙头下轻松彻底地清洁剃须刀。只需打开剃须刀头，并用自来水冲洗两侧，即可彻底清洁。

      使用 Qi 充电座在 3 小时内为您的剃须刀充满电

      使用 Qi 充电座在 3 小时内为您的剃须刀充满电

      使用 Qi 充电座在 3 小时内为剃须刀充满电。强劲的锂电池可以使剃须刀多年保持强劲。

      技术规格

      • 剃须性能

        剃须系统
        • NanoTech 双倍精准剃须刀片
        • 出色的肌肤舒适系统
        SkinIQ 肌肤智能科技
        • 高控制悬吊式系统
        • 高速数字马达
        • 微珠舒适圈
        • 动力自适应传感器
        • 个人舒适设置
        智能贴合
        360-D+ 浮动刀头

      • 附件

        卡入式
        • 胡须造型器
        • 洁面刷
        旅行软袋
        优质精美软袋

      • 操作简易

        显示屏
        % 电池电量指示灯
        干湿两用
        干湿两用
        清洁
        • 3 重清洁
        • 全身水洗

      • 设计

        表面处理
        永恒的优雅
        手柄
        人体工学设计

      • 功率

        充电
        Qi 充电座
        快速充电
        18 分钟
        充电时间
        3 小时
        使用时间
        60 分钟

      • 服务

        2 年全球保修
        替换刀头
        每 2 年更换一次 SH98
        牙刷更换
        每 3 个月更换一次 RQ560

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