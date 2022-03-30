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  • 卓越净剃，至臻舒适 卓越净剃，至臻舒适 卓越净剃，至臻舒适

    Shaver S9000 Prestige 搭载 SkinIQ 技术的干湿两用电动剃须刀

    SP9890

    卓越净剃，至臻舒适

    飞利浦 S9000 Prestige系列电须刀，搭载 SkinIQ 肌能感应科技，可感应并适应您的需求，为您带来个性化剃须体验。

    查看所有优势

    Shaver S9000 Prestige 搭载 SkinIQ 技术的干湿两用电动剃须刀

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    卓越净剃，至臻舒适

    采用 SkinIQ 肌能感应科技

    • 纳米双层精准刀片
    • 水感顺滑舒适圈
    • 超柔性悬挂系统
    • 高转速数字马达
    • 保修期5年*****
    通过我们的提须及切剃系统，可实现紧贴皮肤剃须

    通过我们的提须及切剃系统，可实现紧贴皮肤剃须

    我们拥有专利的独特旋转式提须及切剃系统将毛发从根部轻轻提起，然后紧贴皮肤精准切剃（紧贴皮肤低至 0.00 mm），刀片甚至不会接触皮肤。精确到极致，让您整个白天都能享受干净剃须效果*。

    360 度旋转刀片可从各个方向切剃毛发

    360 度旋转刀片可从各个方向切剃毛发

    飞利浦旋转式剃须刀专为自然生长的毛发而设计，360 度旋转刀片可从各个方向切割朝各个方向生长的毛发。纳米双层精准刀片每分钟可切割多达 165,000 次，每次切割剃须效率提高 25%**。

    配备水感顺滑舒适圈，提升肌肤顺滑度 50%***

    配备水感顺滑舒适圈，提升肌肤顺滑度 50%***

    我们优质的涂层可以减少摩擦为您带来出色的肌肤舒适度。每平方厘米含有高达 500.000 颗微珠，提升肌肤顺滑度 50%***。

    动力自适应传感器可根据胡须密度调节

    动力自适应传感器可根据胡须密度调节

    这款电动剃须刀具有智能面部须发传感器，每秒识别胡须密度 500 次。该技术能自动调节切剃力度，方便省力，柔和亲肤。

    高转速数字马达带来的卓越速度和效率

    高转速数字马达带来的卓越速度和效率

    高速旋转带来出众效率。我们先进的高转速数字马达能适应任何面部轮廓或毛发密度，确保精准剃须。

    通过个性化舒适设置定制您的剃须程序

    通过个性化舒适设置定制您的剃须程序

    通过个性化舒适设置将剃须刀的速度调整为低速、中速或高速。根据自己的皮肤状况和喜好个性化调整剃须程序。

    Qi 无线充电座方便充电

    Qi 无线充电座方便充电

    只需将您的电须刀置于 Qi 无线充电座上，即可进行无线充电。

    为您，也为地球

    为您，也为地球

    在飞利浦，我们将可持续发展贯彻到产品生产的各个方面。我们所有的 9000 Prestige 剃须刀都采用高品质耐用部件和可回收包装，而刀片则由 80% 的可回收钢材制成，并在 100% 使用可再生能源的工厂生产。

    卡入式鼻毛修剪器，适合修剪鼻毛和耳毛

    卡入式鼻毛修剪器，适合修剪鼻毛和耳毛

    适用于修剪鼻毛和耳毛。此修剪器搭载 ProtecTrim 技术，同时具有出色设计的角度，确保实现轻松、舒适的修剪体验。

    修剪您的胡须和鬓角

    修剪您的胡须和鬓角

    具有卡入式精准修剪器，呵护亲肤，易于使用，让您的胡子和鬓角造型更加清晰。

    带有直观图标的数字显示屏，方便易用

    带有直观图标的数字显示屏，方便易用

    直观显示屏显示相关信息，实现剃须刀的理想性能：- 3 位数 (%) 电池电量指示灯 - 清洁指示灯 - 电池电量不足指示灯 - 更换刀头指示灯 - 旅行锁指示灯

    充满电后，可提供 60 分钟无线剃须

    充满电后，可提供 60 分钟无线剃须

    此先进充电系统为您提供两种方便的选择：充满电后运行 60 分钟，或快速充电后使用一次。

    保护剃须刀及其附件

    保护剃须刀及其附件

    S9000 Prestige 系列剃须刀随附优质旅行收藏盒，便于存放所有卡入式附件，适合旅行时携带，或在不使用时安全存放剃须刀。

    超柔性悬挂系统能适应所有面部轮廓

    超柔性悬挂系统配备全柔性刀头，可以完全适应各种面部轮廓，甚至能够修剪颈部难以触及的毛发，为您带来顺滑舒适的剃须感受。

    一触即开，便于清洁

    轻松清洁剃须刀。只需轻触按钮，即可翻开剃须刀头，然后用水冲洗。

    选择方便的干式剃须，或清爽的湿剃

    根据您的需要调整剃须方式。借助干湿两用功能，您可以进行舒适的干剃或清新净爽的湿剃。您甚至可以在沐浴时使用凝胶或泡沫进行剃须。

    具有 5 档长度设定的卡入式胡须造型器

    用卡入式胡须造型器改变您的造型。5 种长度设置供您选择，助您打造清爽利落、短茬整齐的胡须造型。胡须造型器的弧形尖部和梳齿设计可减少皮肤刺激。

    使用 Qi 充电座在 3 小时内为您的剃须刀充满电

    使用 Qi 充电座在 3 小时内为剃须刀充满电。强劲的锂电池可以使剃须刀多年保持强劲。

    技术规格

    • 附件

      收纳盒
      Premium pouch
      卡入式
      • Beard styler
      • Precision trimmer
      • Nose trimmer
      • Cleansing Brush

    • 功率

      电池类型
      Li-ion
      使用时间
      60 minutes
      充电
      • Qi-charging pad
      • 3 hours full charge
      • 18 min quick charge

    • 设计

      表面处理
      永恒的典雅
      颜色
      Ducro（全金属）
      把手
      Ergonomic grip & handling

    • 服务

      替换刀头
      Replace every 2 yrs with SH91
      2 + 3 年保修****
      Yes

    • 剃须性能

      智能贴合
      Ultraflex Suspension system
      剃须系统
      • NanoTech Dual Precision blades
      • Hydro SkinGlide Coating
      SkinIQ 肌能感应科技
      • Top-spin digital motor
      • Power Adapt sensor
      • Personal Comfort settings

    • 操作简易

      清洁
      • Fully washable
      • One-touch open
      显示屏
      % Battery Level Indicator
      干湿两用
      Wet and dry use

    • 耐用性

      电机和电池使用寿命
      7 年

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    • 与飞利浦上一代S9000 Prestige系列相比
    • *对比飞利浦剃须刀 3000 系列（3 天胡须量）
    • **对比原有产品
    • ***在清洁滤芯内使用清洁液和使用水之后，对比各自剃须残留的结果
    • ****2 年保修（购买后 90 天内在 Philips.com 上注册，可享3年延长保修）。

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