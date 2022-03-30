我们拥有专利的独特旋转式提须及切剃系统将毛发从根部轻轻提起，然后紧贴皮肤精准切剃（紧贴皮肤低至 0.00 mm），刀片甚至不会接触皮肤。精确到极致，让您整个白天都能享受干净剃须效果*。
飞利浦旋转式剃须刀专为自然生长的毛发而设计，360 度旋转刀片可从各个方向切割朝各个方向生长的毛发。纳米双层精准刀片每分钟可切割多达 165,000 次，每次切割剃须效率提高 25%**。
我们优质的涂层可以减少摩擦为您带来出色的肌肤舒适度。每平方厘米含有高达 500.000 颗微珠，提升肌肤顺滑度 50%***。
这款电动剃须刀具有智能面部须发传感器，每秒识别胡须密度 500 次。该技术能自动调节切剃力度，方便省力，柔和亲肤。
高速旋转带来出众效率。我们先进的高转速数字马达能适应任何面部轮廓或毛发密度，确保精准剃须。
通过个性化舒适设置将剃须刀的速度调整为低速、中速或高速。根据自己的皮肤状况和喜好个性化调整剃须程序。
只需将您的电须刀置于 Qi 无线充电座上，即可进行无线充电。
在飞利浦，我们将可持续发展贯彻到产品生产的各个方面。我们所有的 9000 Prestige 剃须刀都采用高品质耐用部件和可回收包装，而刀片则由 80% 的可回收钢材制成，并在 100% 使用可再生能源的工厂生产。
适用于修剪鼻毛和耳毛。此修剪器搭载 ProtecTrim 技术，同时具有出色设计的角度，确保实现轻松、舒适的修剪体验。
具有卡入式精准修剪器，呵护亲肤，易于使用，让您的胡子和鬓角造型更加清晰。
直观显示屏显示相关信息，实现剃须刀的理想性能：- 3 位数 (%) 电池电量指示灯 - 清洁指示灯 - 电池电量不足指示灯 - 更换刀头指示灯 - 旅行锁指示灯
此先进充电系统为您提供两种方便的选择：充满电后运行 60 分钟，或快速充电后使用一次。
S9000 Prestige 系列剃须刀随附优质旅行收藏盒，便于存放所有卡入式附件，适合旅行时携带，或在不使用时安全存放剃须刀。
超柔性悬挂系统配备全柔性刀头，可以完全适应各种面部轮廓，甚至能够修剪颈部难以触及的毛发，为您带来顺滑舒适的剃须感受。
轻松清洁剃须刀。只需轻触按钮，即可翻开剃须刀头，然后用水冲洗。
根据您的需要调整剃须方式。借助干湿两用功能，您可以进行舒适的干剃或清新净爽的湿剃。您甚至可以在沐浴时使用凝胶或泡沫进行剃须。
用卡入式胡须造型器改变您的造型。5 种长度设置供您选择，助您打造清爽利落、短茬整齐的胡须造型。胡须造型器的弧形尖部和梳齿设计可减少皮肤刺激。
使用 Qi 充电座在 3 小时内为剃须刀充满电。强劲的锂电池可以使剃须刀多年保持强劲。
附件
功率
设计
服务
剃须性能
操作简易
耐用性
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