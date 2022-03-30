为您，也为地球

在飞利浦，我们将可持续发展贯彻到产品生产的各个方面。我们所有的 9000 Prestige 剃须刀都采用高品质耐用部件和可回收包装，而刀片则由 80% 的可回收钢材制成，并在 100% 使用可再生能源的工厂生产。