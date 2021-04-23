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    3000 Series 可立可卧挂烫机

    STE3051/78

    轻松除皱每一天

    飞利浦蒸汽挂烫机 3000 系列致力于带给您每日轻松熨烫体验。我们的 3 合 1 熨烫板可轻松调节，是快速打理衣物的理想工具。熨烫精细面料和难熨烫衣物的理想之选。

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    3000 Series 可立可卧挂烫机

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    轻松除皱每一天

    得益于可调节 3 合 1 熨烫板

    • 1600 瓦，32 克/分钟
    • 3 档蒸汽量选择
    • 1.6 升分离式水箱
    蒸汽面板加大 25%**，一次熨烫更大面积

    蒸汽面板加大 25%**，一次熨烫更大面积

    与飞利浦 GC481 和 GC482 相比，我们的 EasyTouch Plus 蒸汽挂烫机的蒸汽面板加大 25%**。这使您一次能够覆盖更多的衣物区域，从而提高蒸汽熨烫效率。

    3 档蒸汽量设置，适合不同类型的面料

    3 档蒸汽量设置，适合不同类型的面料

    您可以为不同类型的面料设置理想的蒸汽量，以获得理想效果。

    可调节双杆衣架，适用于多种高度设置

    可调节双杆衣架，适用于多种高度设置

    一体式可调双杆，使用蒸汽挂烫机时可悬挂衣物。方便伸缩，易于存放。

    可杀灭多达 99.9% 的细菌*

    可杀灭多达 99.9% 的细菌*

    热蒸汽让衣服平整如新，可杀灭多达 99.9% 的细菌和尘螨*。无需频繁水洗和干洗，节约时间和金钱，衣服穿着寿命更加长久。

    安全适用于各种衣物

    安全适用于各种衣物

    这款蒸汽挂烫机可安全适用于所有可熨烫面料。尤其适合精细面料和难熨烫衣物，如：丝绸衬衫、百褶裙、羊绒衫、西装外套、聚酯纤维足球服。

    使用蒸汽喷射熨烫时，防烫手套可为您提供额外保护

    使用蒸汽喷射熨烫时，防烫手套可为您提供额外保护

    随附防烫手套，可在进行蒸汽熨烫时保护双手。

    具有轻松除垢功能，可延长产品的使用寿命

    具有轻松除垢功能，可延长产品的使用寿命

    定期使用轻松除垢功能，延长产品的使用寿命。

    可分离式大水箱

    可分离式大水箱

    可分离式大号透明水箱，适合长时间不间断蒸汽熨烫。大号注水孔，方便注水。

    32 克/分钟强劲持久的蒸汽

    32 克/分钟强劲持久的蒸汽

    喷嘴喷出强劲持久的蒸汽，从而可实现快速除皱。

    可调节 3 合 1 熨烫板

    可轻松调节的 3 合 1 熨烫板，可用于垂直、倾斜和水平蒸汽熨烫。

    可移动式底座

    可移动式底座让蒸汽挂烫机触手可及，带来轻松的蒸汽熨烫体验。

    耐冲击面板，可持久使用。

    耐冲击面板，可持久使用。

    技术规格

    • 可回收

      产品包装
      100% 可回收
      用户手册
      100% 再生纸

    • 易于使用

      水箱容量
      1600  ml
      分离式水箱
      在使用过程中随时重新注水
      硅胶蒸汽管
      安全适用于所有可熨面料

    • 包含附件

      防烫手套为您提供更多保护

    • 保修

      2 年全球保修

    • 快速去除褶皱

      功率
      1600  W
      持续蒸汽
      32  g/min
      可调蒸汽量
      3  levels
      直接使用
      <1 分钟

    • 尺寸和重量

      包装尺寸 (WxHxL)
      35 x 59.4 x 36.5  cm
      熨衣板尺寸（宽 x 高 x 长）
      32 x 40 x 1.5  cm
      产品尺寸（宽 x 高 x 长）
      底座：32.6 x 26.6 x 31  cm
      熨衣板重量
      0.35  kg
      外罩尺寸（宽 x 高 x 长）
      33 x 41 x 2 英寸  cm
      泡沫层厚度
      5  mm
      包装总重量
      6.6  kg
      熨烫表面
      40  cm
      熨斗 + 基座重量
      + 熨烫板：4.6  kg
      最大支撑杆长度
      160.5  cm
      蒸汽挂烫机喷头的重量
      0.12  kg
      蒸汽挂烫机喷头 + 底座的重量
      4.3  kg

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    • 由外部机构进行测试，汽蒸时间为 1 分钟，针对的细菌类型：大肠杆菌 8099、金黄色葡萄球菌 ATCC 6538、白色念珠菌 ATCC 10231 和螨类尘螨属粉尘螨。
    • * 与飞利浦 GC481 和 GC482 相比

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