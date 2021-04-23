3000 Series 可立可卧挂烫机
轻松除皱每一天
飞利浦蒸汽挂烫机 3000 系列致力于带给您每日轻松熨烫体验。我们的 3 合 1 熨烫板可轻松调节，是快速打理衣物的理想工具。熨烫精细面料和难熨烫衣物的理想之选。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
轻松除皱每一天
得益于可调节 3 合 1 熨烫板
- 1600 瓦，32 克/分钟
- 3 档蒸汽量选择
- 1.6 升分离式水箱
蒸汽面板加大 25%**，一次熨烫更大面积
与飞利浦 GC481 和 GC482 相比，我们的 EasyTouch Plus 蒸汽挂烫机的蒸汽面板加大 25%**。这使您一次能够覆盖更多的衣物区域，从而提高蒸汽熨烫效率。
3 档蒸汽量设置，适合不同类型的面料
您可以为不同类型的面料设置理想的蒸汽量，以获得理想效果。
可调节双杆衣架，适用于多种高度设置
一体式可调双杆，使用蒸汽挂烫机时可悬挂衣物。方便伸缩，易于存放。
可杀灭多达 99.9% 的细菌*
热蒸汽让衣服平整如新，可杀灭多达 99.9% 的细菌和尘螨*。无需频繁水洗和干洗，节约时间和金钱，衣服穿着寿命更加长久。
安全适用于各种衣物
这款蒸汽挂烫机可安全适用于所有可熨烫面料。尤其适合精细面料和难熨烫衣物，如：丝绸衬衫、百褶裙、羊绒衫、西装外套、聚酯纤维足球服。
使用蒸汽喷射熨烫时，防烫手套可为您提供额外保护
随附防烫手套，可在进行蒸汽熨烫时保护双手。
具有轻松除垢功能，可延长产品的使用寿命
定期使用轻松除垢功能，延长产品的使用寿命。
可分离式大水箱
可分离式大号透明水箱，适合长时间不间断蒸汽熨烫。大号注水孔，方便注水。
32 克/分钟强劲持久的蒸汽
喷嘴喷出强劲持久的蒸汽，从而可实现快速除皱。
可调节 3 合 1 熨烫板
可轻松调节的 3 合 1 熨烫板，可用于垂直、倾斜和水平蒸汽熨烫。
可移动式底座
可移动式底座让蒸汽挂烫机触手可及，带来轻松的蒸汽熨烫体验。
耐冲击面板，可持久使用。
耐冲击面板，可持久使用。
技术规格
-
可回收
- 产品包装
-
100% 可回收
- 用户手册
-
100% 再生纸
-
易于使用
- 水箱容量
-
1600
ml
- 分离式水箱
-
在使用过程中随时重新注水
- 硅胶蒸汽管
-
是
- 安全适用于所有可熨面料
-
是
-
包含附件
- 防烫手套为您提供更多保护
-
是
-
保修
- 2 年全球保修
-
是
-
快速去除褶皱
- 功率
-
1600
W
- 持续蒸汽
-
32
g/min
- 可调蒸汽量
-
3
levels
- 直接使用
-
<1 分钟
-
尺寸和重量
- 包装尺寸 (WxHxL)
-
35 x 59.4 x 36.5
cm
- 熨衣板尺寸（宽 x 高 x 长）
-
32 x 40 x 1.5
cm
- 产品尺寸（宽 x 高 x 长）
-
底座：32.6 x 26.6 x 31
cm
- 熨衣板重量
-
0.35
kg
- 外罩尺寸（宽 x 高 x 长）
-
33 x 41 x 2 英寸
cm
- 泡沫层厚度
-
5
mm
- 包装总重量
-
6.6
kg
- 熨烫表面
-
40
cm
- 熨斗 + 基座重量
-
+ 熨烫板：4.6
kg
- 最大支撑杆长度
-
160.5
cm
- 蒸汽挂烫机喷头的重量
-
0.12
kg
- 蒸汽挂烫机喷头 + 底座的重量
-
4.3
kg
- 由外部机构进行测试，汽蒸时间为 1 分钟，针对的细菌类型：大肠杆菌 8099、金黄色葡萄球菌 ATCC 6538、白色念珠菌 ATCC 10231 和螨类尘螨属粉尘螨。
- * 与飞利浦 GC481 和 GC482 相比
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