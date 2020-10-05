3000 系列 手持式熨烫机
紧凑可折叠解决方案
我们的手持式熨烫机 3000 系列设计轻盈、紧凑可折叠，方便使用和存放，可随时随地确保您的衣物焕然一新，是您居家或外出时轻松快速修整衣物的理想伴侣。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
紧凑可折叠解决方案
居家和外出均可轻松除皱
- 紧凑可折叠
- 30 秒内即可使用*
- 1000 瓦，高达 20 克/分钟*
- 无需使用熨衣板
紧凑可折叠熨烫机，易于使用和存放
我们的手持式熨烫机 3000 系列设计轻盈、紧凑可折叠，方便使用和存放，可随时随地确保您的衣物焕然一新，是您居家或外出时轻松快速修整衣物的理想伴侣。
只需 30 秒即可使用*
仅需 30 秒* 即可开始蒸汽熨烫。指示灯会在准备就绪时亮起，让您快速完成熨烫。无需等待，轻松便捷。
1000 瓦，持续蒸汽量高达 20 克/分钟*
得益于 1000 瓦的功率，我们的手持式熨烫机可提供高达 20 克/分钟* 的持续蒸汽量，让蒸汽熨烫更快速便捷。
无需使用熨衣板！省时又省心！
提供轻松无忧的蒸汽熨烫体验。在您时间紧张时，可以轻松熨平衣物，不需要摆放熨衣板。
100 毫升分离式水箱，方便轻松加水*
手持式熨烫机 3000 系列随附 100 毫升** 分离式水箱，蒸汽足以熨烫整套衣物，而无需加水。您可以轻松拆卸熨烫机的水箱，在水槽下方加水。
蒸汽可杀死 99.9%的细菌*
过去几个月的经历让我们更加关注健康、卫生的解决方案。我们的手持式熨烫机可杀灭 99.9% 的细菌和 100% 的尘螨**。您甚至可以用它对窗帘和床单进行蒸汽清洁。
焕新衣物，祛除异味，减少洗衣
我们手持式熨烫机 3000 系列可通过热蒸汽让您的精致衣物瞬间焕然一新，去除难闻的气味。减少洗衣、减少熨烫、节省能源，还能延长衣物的使用寿命！
安全适用于所有可熨烫面料，保证不会烫坏衣物！
您可放心地用我们的蒸汽挂烫机来熨烫各种面料和衣物。我们的蒸汽面板可安全按压在所有衣物上，无烫坏衣物的风险 – 它是熨烫丝绸等精细面料的理想解决方案。
技术规格
-
普通参数
- 产品类型
-
手持式熨烫机
- 加热时间
-
30 秒
- 蒸汽面板
-
塑料
- 可调蒸汽量
-
1 种设置
- 垂直蒸汽熨烫
-
是
- 防烫保护
-
是
- 保证不会烫坏
-
是
-
便利性
- 电线长度
-
1.8 米
- 分离式水箱
-
是
- 可折叠
-
是
- 直接使用
-
30 秒
- 水箱
-
100毫升
- 蒸汽指示灯
-
是
- 开/关切换钮
-
是
-
技术规格
- 功率
-
1000瓦
- 持续蒸汽喷射速率
-
20克/分钟
- 电压
-
220 伏
-
设计
- 颜色
-
雷诺蓝
-
效果出众
- 蒸汽面板
-
塑料
-
服务
- 2 年全球保修
-
是
-
快速强效去皱
- 垂直蒸汽熨烫
-
是
-
原产地
- 产地
-
中国
-
可持续性
- 包装
-
100% 再生纸
-
重量和尺寸
- 产品长度
-
20.5厘米
- 产品宽度
-
9.5厘米
- 产品高度
-
17厘米
- 产品重量
-
630克
- 包装长度
-
22厘米
- 包装宽度
-
10厘米
- 包装高度
-
12厘米
- 包装重量
-
761克
- *由外部机构进行测试，固定时间为 10 秒钟，针对的细菌类型：大肠杆菌 8099、金黄色葡萄球菌 ATCC 6538、白色念珠菌 ATCC 10231。
- *由外部机构进行测试，固定时间为 1 分钟，针对的细菌类型：大肠杆菌 8099、金黄色葡萄球菌 ATCC 6538、白色念珠菌 ATCC 10231。
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