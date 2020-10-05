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    3000 系列 手持式熨烫机

    STH3010/78

    紧凑可折叠解决方案

    我们的手持式熨烫机 3000 系列设计轻盈、紧凑可折叠，方便使用和存放，可随时随地确保您的衣物焕然一新，是您居家或外出时轻松快速修整衣物的理想伴侣。

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    3000 系列 手持式熨烫机

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    紧凑可折叠解决方案

    居家和外出均可轻松除皱

    • 紧凑可折叠
    • 30 秒内即可使用*
    • 1000 瓦，高达 20 克/分钟*
    • 无需使用熨衣板
    紧凑可折叠熨烫机，易于使用和存放

    紧凑可折叠熨烫机，易于使用和存放

    我们的手持式熨烫机 3000 系列设计轻盈、紧凑可折叠，方便使用和存放，可随时随地确保您的衣物焕然一新，是您居家或外出时轻松快速修整衣物的理想伴侣。

    只需 30 秒即可使用*

    只需 30 秒即可使用*

    仅需 30 秒* 即可开始蒸汽熨烫。指示灯会在准备就绪时亮起，让您快速完成熨烫。无需等待，轻松便捷。

    1000 瓦，持续蒸汽量高达 20 克/分钟*

    1000 瓦，持续蒸汽量高达 20 克/分钟*

    得益于 1000 瓦的功率，我们的手持式熨烫机可提供高达 20 克/分钟* 的持续蒸汽量，让蒸汽熨烫更快速便捷。

    无需使用熨衣板！省时又省心！

    无需使用熨衣板！省时又省心！

    提供轻松无忧的蒸汽熨烫体验。在您时间紧张时，可以轻松熨平衣物，不需要摆放熨衣板。

    蒸汽可杀灭 99.9% 的细菌和 100% 的尘螨**

    蒸汽可杀灭 99.9% 的细菌和 100% 的尘螨**

    过去几个月的经历让我们更加关注健康、卫生的解决方案。我们的手持式熨烫机可杀灭 99.9% 的细菌和 100% 的尘螨**。您甚至可以用它对窗帘和床单进行蒸汽清洁。

    焕新衣物，祛除异味，减少洗衣

    焕新衣物，祛除异味，减少洗衣

    我们手持式熨烫机 3000 系列可通过热蒸汽让您的精致衣物瞬间焕然一新，去除难闻的气味。减少洗衣、减少熨烫、节省能源，还能延长衣物的使用寿命！

    安全适用于所有可熨烫面料，保证不会烫坏衣物！

    安全适用于所有可熨烫面料，保证不会烫坏衣物！

    您可放心地用我们的蒸汽挂烫机来熨烫各种面料和衣物。我们的蒸汽面板可安全按压在所有衣物上，无烫坏衣物的风险 – 它是熨烫丝绸等精细面料的理想解决方案。

    100 毫升分离式水箱，方便轻松加水*

    手持式熨烫机 3000 系列随附 100 毫升** 分离式水箱，蒸汽足以熨烫整套衣物，而无需加水。您可以轻松拆卸熨烫机的水箱，在水槽下方加水。

    技术规格

    • 便利性

      电线长度
      1.8 米
      分离式水箱
      可折叠
      直接使用
      30 秒
      水箱
      100 毫升
      蒸汽指示灯
      开/关切换钮

    • 效果出众

      蒸汽面板
      塑料板
      电压
      220V
      功率
      1000 瓦

    • 服务

      2 年全球保修

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    • 由飞利浦实验室进行测试，电源电压为 220V，采用最大蒸汽量。
    • *由外部机构进行测试，固定时间为 10 秒钟，针对的细菌类型：大肠杆菌 8099、金黄色葡萄球菌 ATCC 6538、白色念珠菌 ATCC 10231。

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