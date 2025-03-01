5000 系列 手持式熨烫机
时尚未来：蒸汽与时装的协奏曲
您已经选好了衣服，但没有时间熨烫。别担心，让我们替您解忧！忘记笨重的熨斗，选用飞利浦 5000 系列手持式蒸汽熨斗。35 秒内即可使用，用起来轻松便捷。保证不会烫坏衣服，让您时刻保持时尚靓丽的形象！ 查看所有优势
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时尚未来：蒸汽与时装的协奏曲
飞利浦助您提升衣橱的品味
- 也适合处理娇贵的衣物和棘手的皱褶
- 时尚得流线型设计 - 易于使用
- 适合旅行携带，方便且易于存放
设计时尚，配有可调节式喷头：易于使用和存放
飞利浦 5000 系列手持式熨烫机随时候命为您打理衣物。只需为喷头做好相应设置（是在衣架或平坦表面上熨烫衣服），即可畅快熨烫。采用可调节型倾斜喷头，意味着出行时可方便携带，也可以轻松快捷地存放在家里。
即插即用：数秒即可使用，无需熨衣板
飞利浦 5000 系列手持式熨烫机使用起来非常方便，只需 35 秒即可预热。无需设置老旧笨重的熨衣板 - 现在您不需要它了。只需将衣服挂在衣架上或平坦的表面上进行熨烫和除皱即可，就这么简单。
Eco 和 Max 设置：选择适合您服装的一项
飞利浦 5000 系列手持式熨烫机可帮助您消除衣柜中任何可熨烫物品上令人讨厌的皱褶。Eco 环保模式是您理想的节能默认设置。Max 模式则具有更强的蒸汽喷射速率，非常适合更顽固的皱褶和棉质织物。
尖头设计：非常适合处理难以熨烫的区域
飞利浦 5000 系列手持式熨烫机采用尖头设计，可熨烫很棘手的衣物边角，甚至抚平很复杂的百褶设计、褶边和袖口。这意味着您可以随时穿戴所有娇贵而精致的单品，真正实现穿衣自由。
强劲蒸汽：轻松实现出色效果
在 Max 液位下，飞利浦 5000 系列手持式熨烫机可为您提供令人惊叹的高蒸汽输出量（高达 1400 瓦**，连续蒸汽喷射速率高达 24 克/分钟）。因此，您可以轻松、快速、不打折扣地为您喜爱的服装除皱。
分离式水箱：方便加水且不会溢出
飞利浦 5000 系列手持式熨烫机配有 120 毫升分离式水箱。因此，当您需要长时间熨烫衣物时，可以非常轻松地加水，并且在存放或出行前打包行李时也可以轻松清空。为了保持我们的产品风格，水箱上绘有时尚的波纹图案，精美地描绘了潺潺流水的优雅。
产品所用塑料中有 45% 为全再生材料：外观出色，更环保
每售出 1000 台飞利浦 5000 系列手持式熨烫机设备，我们就能减少相当于 295,000 根塑料吸管的原生塑料使用量。因此，您在使用产品期间和看到熨烫结果后既能感受到环境责任感，又能获得个人满足感。
蒸汽可杀灭 99.9% 的细菌*
飞利浦 5000 系列手持式熨烫机可杀死 99.99% 的细菌，让衣物尽量保持干净清爽。因此，您可以非常自信，您即将穿上的衣物无论是洗过还是穿过的，都非常干净清新。
技术规格
-
普通参数
- 产品类型
-
手持式熨烫机
- 加热时间
-
35 秒
- 可折叠
-
倾斜熨烫头
- 底板材料
-
塑料
- 蒸汽面板
-
塑料
- 除水垢系统
-
否
- 分离式水箱
-
是
- 水箱容量
-
120 毫升
- 可调蒸汽量
-
2 档设置：Eco 和 Max
- 垂直蒸汽熨烫
-
是
- 水平蒸汽功能
-
是
- 保证不会烫坏
-
是
-
便利性
- 电线长度
-
2 米
- 分离式水箱
-
是
- 可折叠
-
倾斜熨烫头
- 水箱
-
120 毫升
- 蒸汽指示灯
-
是
- 开/关切换钮
-
是
-
技术规格
- 功率
-
1400 W
- 持续蒸汽喷射速率
-
24 克/分钟
- 电压
-
220 - 240 伏
-
设计
- 颜色
-
绿色环保
-
附件/兼容性
- 收纳盒
-
是
-
服务
- 2 年全球保修
-
是
-
原产地
- 产地
-
中国
-
可持续性
- 包装
-
100% 再生纸
- 产品
-
制造材料中 50% 为再生塑料
-
重量和尺寸
- 产品长度
-
31.6厘米
- 产品宽度
-
9.7厘米
- 产品高度
-
8.6厘米
- 产品重量
-
770克
- 包装长度
-
33.2厘米
- 包装宽度
-
11厘米
- 包装高度
-
9.5厘米
- 包装重量
-
790克
- *使用细菌/酵母测试用菌株进行测试：大肠杆菌 (8099)、金黄色葡萄球菌。 ATCC 6538，白色念珠菌 ATCC 10231 ^使用测试用螨种进行测试：Dermatophagoides farinae（雄性和雌性成螨和若虫）
- **1400 瓦额定功率基于将产品连接至 240 伏电源。实际额定功率可能因电压而异。
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