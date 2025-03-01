飞利浦 5000 系列手持式熨烫机随时候命为您打理衣物。只需为喷头做好相应设置（是在衣架或平坦表面上熨烫衣服），即可畅快熨烫。采用可调节型倾斜喷头，意味着出行时可方便携带，也可以轻松快捷地存放在家里。
飞利浦 5000 系列手持式熨烫机使用起来非常方便，只需 35 秒即可预热。无需设置老旧笨重的熨衣板 - 现在您不需要它了。只需将衣服挂在衣架上或平坦的表面上进行熨烫和除皱即可，就这么简单。
飞利浦 5000 系列手持式熨烫机可帮助您消除衣柜中任何可熨烫物品上令人讨厌的皱褶。Eco 环保模式是您理想的节能默认设置。Max 模式则具有更强的蒸汽喷射速率，非常适合更顽固的皱褶和棉质织物。
飞利浦 5000 系列手持式熨烫机配备自动加热蒸汽面板，意味着您可以在任何可熨烫的织物上使用本产品，即使是很娇贵的织物，也不必担心会被烫坏。因此，从细密的丝绸到粗犷的牛仔布，我们都能应付自如。飞利浦 5000 系列手持式熨烫机提供零烫坏保证，让您倍感放心和呵护。无论您心爱的衣物有多么娇贵，本产品都能让这些衣物保持靓丽如初。
飞利浦 5000 系列手持式熨烫机采用尖头设计，可熨烫很棘手的衣物边角，甚至抚平很复杂的百褶设计、褶边和袖口。这意味着您可以随时穿戴所有娇贵而精致的单品，真正实现穿衣自由。
在 Max 液位下，飞利浦 5000 系列手持式熨烫机可为您提供令人惊叹的高蒸汽输出量（高达 1400 瓦**，连续蒸汽喷射速率高达 24 克/分钟）。因此，您可以轻松、快速、不打折扣地为您喜爱的服装除皱。
飞利浦 5000 系列手持式熨烫机配有 120 毫升分离式水箱。因此，当您需要长时间熨烫衣物时，可以非常轻松地加水，并且在存放或出行前打包行李时也可以轻松清空。为了保持我们的产品风格，水箱上绘有时尚的波纹图案，精美地描绘了潺潺流水的优雅。
每售出 1000 台飞利浦 5000 系列手持式熨烫机设备，我们就能减少相当于 295,000 根塑料吸管的原生塑料使用量。因此，您在使用产品期间和看到熨烫结果后既能感受到环境责任感，又能获得个人满足感。
飞利浦 5000 系列手持式熨烫机可杀死 99.99% 的细菌，让衣物尽量保持干净清爽。因此，您可以非常自信，您即将穿上的衣物无论是洗过还是穿过的，都非常干净清新。
飞利浦 5000 系列手持式熨烫机随附二合一出行配件，因此无论您走到哪里，都可以将其整齐地存放起来并避免碰撞。无论您携带什么衣物，都可以在几分钟内安全地熨烫，它会变成一幅安全手套，在家中或外出时进一步保护您免受意外蒸汽灼伤。
普通参数
便利性
技术规格
设计
附件/兼容性
服务
原产地
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