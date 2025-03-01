主动加热蒸汽面板，保护精致衣物

飞利浦 5000 系列手持式熨烫机配备自动加热蒸汽面板，意味着您可以在任何可熨烫的织物上使用本产品，即使是很娇贵的织物，也不必担心会被烫坏。因此，从细密的丝绸到粗犷的牛仔布，我们都能应付自如。飞利浦 5000 系列手持式熨烫机提供零烫坏保证，让您倍感放心和呵护。无论您心爱的衣物有多么娇贵，本产品都能让这些衣物保持靓丽如初。