搜索词

  • 沿着您的皮肤全方位贴面剃须 沿着您的皮肤全方位贴面剃须 沿着您的皮肤全方位贴面剃须

    Shaver series 5000 干湿两用电动剃须刀

    SU5799/06

    沿着您的皮肤全方位贴面剃须

    飞利浦 S5000 SkinIQ 带有鼻毛修剪器，可体验舒适的剃须并轻松快速完成造型。不用花太多时间来完成剃须的造型

    查看所有优势

    Shaver series 5000 干湿两用电动剃须刀

    相似产品

    See all 系列剃须刀

    沿着您的皮肤全方位贴面剃须

    让您随时随地拥有完美造型

    • 亲肤舒适切剃系统
    • 智能胡须感应
    • 360 度灵动刀头
    • 鼻毛修剪附件
    • 长达 2 年保修**
    舒适剃须，轻松快速完成造型

    舒适剃须，轻松快速完成造型

    创新的双弧型护盖，圆润刀网边缘确保顺畅滑动，弧形护盖槽有效地捕捉毛发，将皮肤推离切割位置，在剃须的同时保护皮肤

    自动调整切剃功率，实现轻松剃须。

    自动调整切剃功率，实现轻松剃须。

    智能胡须传感器可实时检测胡须，适应不同的胡须类型，智能感应，最佳转速，为不同的胡须提供稳定的动力，无需拉扯即可轻松剃须

    灵动刀头，可贴合您的面部轮廓

    灵动刀头，可贴合您的面部轮廓

    完全灵活的刀头可 360° 转动，以贴合您的面部轮廓。出色的皮肤贴合效果可带来彻底、舒适的剃须体验。

    鼻毛修剪附件

    鼻毛修剪附件

    借助鼻毛修剪附件体验剃须刀的多功能性。只需单击附件即可修剪不需要的鼻毛和耳毛。

    选择方便的干式剃须，或清爽的湿剃

    选择方便的干式剃须，或清爽的湿剃

    干湿剃须刀，适合您的喜好。选择方便的干剃，或与您喜爱的泡沫或凝胶搭配，以获得清爽的湿剃。

    1 小时充电时间，5 分钟快速充电

    配备强劲节能的电池，仅需 1 小时即可为您的剃须刀充满电。赶时间吗？只需将剃须刀充电 5 分钟，即可进行一次完整的剃须。

    带图标的 LED 显示屏，让您直观地使用剃须刀

    直观显示屏显示相关信息，帮助实现剃须刀的理想性能。此界面包括：1 级电池电量状态、清洁建议和旅行锁指示灯。

    充满电后，可提供 50 分钟无线剃须

    一次充满电即可进行 50 分钟无线剃须

    经久耐用：长达 5 年保修**

    我们的剃须刀专为卓越设计，注册您的产品后可享长达 5 年保修。因此，您可以在每次剃须时畅享出众可靠性和性能。

    技术规格

    • 附件

      保护盖
      卡入式鼻毛修剪器

    • 功率

      使用时间
      50 分钟/17 次剃须
      充电
      • 1 小时充满电
      • 快速充电 5 分钟可剃须 1 次
      电池类型
      锂电池
      自动电压
      100-240 伏
      待机功耗
      0.04  瓦
      最大功耗
      9  瓦

    • 设计

      颜色
      碧云青
      把手
      人体工学设计
      剃须刀头
      五边形

    • 服务

      2 年保修
      更换刀头 SH71
      每 2 年更换一次 SH71

    • 剃须性能

      智能贴合
      360 度灵动刀头
      剃须系统
      ComfortCut System*
      SkinIQ 肌能感应科技
      智能胡须感应

    • 操作简易

      显示屏
      • 电池电量指示灯
      • 旅行锁指示灯

    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    • 进口瑞典钢材
    • * 购买后 90 天内在 Philips.com 上注册，可享 2 年保修。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。