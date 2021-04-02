Shaver series 5000 干湿两用电动剃须刀
沿着您的皮肤全方位贴面剃须
飞利浦 S5000 SkinIQ 带有鼻毛修剪器，可体验舒适的剃须并轻松快速完成造型。不用花太多时间来完成剃须的造型 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Shaver series 5000 干湿两用电动剃须刀
沿着您的皮肤全方位贴面剃须
让您随时随地拥有完美造型
- 亲肤舒适切剃系统
- 智能胡须感应
- 360 度灵动刀头
- 鼻毛修剪附件
- 长达 2 年保修**
舒适剃须，轻松快速完成造型
创新的双弧型护盖，圆润刀网边缘确保顺畅滑动，弧形护盖槽有效地捕捉毛发，将皮肤推离切割位置，在剃须的同时保护皮肤
自动调整切剃功率，实现轻松剃须。
智能胡须传感器可实时检测胡须，适应不同的胡须类型，智能感应，最佳转速，为不同的胡须提供稳定的动力，无需拉扯即可轻松剃须
灵动刀头，可贴合您的面部轮廓
完全灵活的刀头可 360° 转动，以贴合您的面部轮廓。出色的皮肤贴合效果可带来彻底、舒适的剃须体验。
鼻毛修剪附件
借助鼻毛修剪附件体验剃须刀的多功能性。只需单击附件即可修剪不需要的鼻毛和耳毛。
选择方便的干式剃须，或清爽的湿剃
干湿剃须刀，适合您的喜好。选择方便的干剃，或与您喜爱的泡沫或凝胶搭配，以获得清爽的湿剃。
1 小时充电时间，5 分钟快速充电
配备强劲节能的电池，仅需 1 小时即可为您的剃须刀充满电。赶时间吗？只需将剃须刀充电 5 分钟，即可进行一次完整的剃须。
带图标的 LED 显示屏，让您直观地使用剃须刀
直观显示屏显示相关信息，帮助实现剃须刀的理想性能。此界面包括：1 级电池电量状态、清洁建议和旅行锁指示灯。
充满电后，可提供 50 分钟无线剃须
一次充满电即可进行 50 分钟无线剃须
经久耐用：长达 5 年保修**
我们的剃须刀专为卓越设计，注册您的产品后可享长达 5 年保修。因此，您可以在每次剃须时畅享出众可靠性和性能。
技术规格
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附件
- 保护盖
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是
- 卡入式鼻毛修剪器
-
是
-
功率
- 使用时间
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50 分钟/17 次剃须
- 充电
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- 电池类型
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锂电池
- 自动电压
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100-240 伏
- 待机功耗
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0.04
瓦
- 最大功耗
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9
瓦
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设计
- 颜色
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碧云青
- 把手
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人体工学设计
- 剃须刀头
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五边形
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服务
- 2 年保修
-
是
- 更换刀头 SH71
-
每 2 年更换一次 SH71
-
剃须性能
- 智能贴合
-
360 度灵动刀头
- 剃须系统
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ComfortCut System*
- SkinIQ 肌能感应科技
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智能胡须感应
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操作简易
- 显示屏
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- 进口瑞典钢材
- * 购买后 90 天内在 Philips.com 上注册，可享 2 年保修。
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