创新的双弧型护盖，圆润刀网边缘确保顺畅滑动，弧形护盖槽有效地捕捉毛发，将皮肤推离切割位置，在剃须的同时保护皮肤
智能胡须传感器可实时检测胡须，适应不同的胡须类型，智能感应，最佳转速，为不同的胡须提供稳定的动力，无需拉扯即可轻松剃须
完全灵活的刀头可 360° 转动，以贴合您的面部轮廓。出色的皮肤贴合效果可带来彻底、舒适的剃须体验。
借助鼻毛修剪附件体验剃须刀的多功能性。只需单击附件即可修剪不需要的鼻毛和耳毛。
干湿剃须刀，适合您的喜好。选择方便的干剃，或与您喜爱的泡沫或凝胶搭配，以获得清爽的湿剃。
家用或随行剃须刀。充电 1 小时即可剃须 60 分钟，或将其插入电源，以获得即时和连续的充电。
配备强劲节能的电池，仅需 1 小时即可为您的剃须刀充满电。赶时间吗？只需将剃须刀充电 5 分钟，即可进行一次完整的剃须。
直观显示屏显示相关信息，帮助实现剃须刀的理想性能。此界面包括：1 级电池电量状态、清洁建议和旅行锁指示灯。
我们的剃须刀专为卓越设计，注册您的产品后可享长达 5 年保修。因此，您可以在每次剃须时畅享出众可靠性和性能。
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