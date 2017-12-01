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- 卡入式准确修剪器
获得舒适的剃须（湿剃或干剃）体验。我们的舒适切剃刀片配有弧形刀头，可顺畅地滑过皮肤，皮肤免受划伤和割伤。
27 片自动研磨刀片。每分钟完成 56000 次修剪。达到剃须后脸部没有胡须残留的出色效果。
5 向 Flex 剃须刀头能够 5 向地独立浮动，确保贴近肌肤，即使在颈部和下巴处也能实现快速贴面剃须。
选择自己喜爱的剃须方式。凭借防水干湿双剃设计，您可选择快速而舒适的干剃，也可以选择湿剃 – 与啫喱或剃须泡沫配合使用 – 甚至在淋浴时使用。
在充电 1 小时后，您将获得 50 分钟以上的剃须时间，即剃须 17 次左右。该剃须刀只能在无线模式下操作。
得益于强劲节能、持久耐用的锂电池，每次充电后均可获得长时间剃须。快速充电 5 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。
卡入我们呵护皮肤的准确修剪器，为您打造完美造型。尤为适合打理须髭和修剪鬓角。
只需一键弹出刀头，即可在水龙头下冲洗干净。
我们的所有剃须刀均提供 2 年全球保修并可适应各种电压。刀片持久耐用，仅需每 2 年更换一次。
附件
功率
设计
服务
剃须性能
操作简易
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