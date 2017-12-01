搜索词

  • 快速、贴面的剃须体验 快速、贴面的剃须体验 快速、贴面的剃须体验

    Shaver series 5000 飞利浦星球大战系列电动剃须刀

    SW5700/07

    快速、贴面的剃须体验

    享受舒适、顺滑的剃须体验。我们的舒适切剃刀片配有弧形刀头，可顺畅地滑过皮肤，有效保护皮肤免受划伤。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥899.00

    Shaver series 5000 飞利浦星球大战系列电动剃须刀

    相似产品

    See all 系列剃须刀

    快速、贴面的剃须体验

    畅享出众性能！

    • 舒适切剃刀片系统
    • 5 向 Flex 剃须刀头
    • 卡入式准确修剪器
    弧形边缘可在皮肤上顺畅移动，剃须同时保护皮肤

    弧形边缘可在皮肤上顺畅移动，剃须同时保护皮肤

    获得舒适的剃须（湿剃或干剃）体验。我们的舒适切剃刀片配有弧形刀头，可顺畅地滑过皮肤，皮肤免受划伤和割伤。

    27 片旋转刀锋，可不同角度捕捉和修剪毛发

    27 片旋转刀锋，可不同角度捕捉和修剪毛发

    27 片自动研磨刀片。每分钟完成 56000 次修剪。达到剃须后脸部没有胡须残留的出色效果。

    刀头可以灵活地向 5 个方向移动带给您快速、贴面的剃须体验

    刀头可以灵活地向 5 个方向移动带给您快速、贴面的剃须体验

    5 向 Flex 剃须刀头能够 5 向地独立浮动，确保贴近肌肤，即使在颈部和下巴处也能实现快速贴面剃须。

    干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

    干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

    选择自己喜爱的剃须方式。凭借防水干湿双剃设计，您可选择快速而舒适的干剃，也可以选择湿剃 – 与啫喱或剃须泡沫配合使用 – 甚至在淋浴时使用。

    50 分钟无线剃须

    50 分钟无线剃须

    在充电 1 小时后，您将获得 50 分钟以上的剃须时间，即剃须 17 次左右。该剃须刀只能在无线模式下操作。

    1 小时充电时间

    1 小时充电时间

    得益于强劲节能、持久耐用的锂电池，每次充电后均可获得长时间剃须。快速充电 5 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。

    卡入式修剪器，确保准确修剪须髭和鬓角

    卡入式修剪器，确保准确修剪须髭和鬓角

    卡入我们呵护皮肤的准确修剪器，为您打造完美造型。尤为适合打理须髭和修剪鬓角。

    可在水龙头下冲洗的剃须刀

    可在水龙头下冲洗的剃须刀

    只需一键弹出刀头，即可在水龙头下冲洗干净。

    2 年保修，全球电压以及可替换刀片

    2 年保修，全球电压以及可替换刀片

    我们的所有剃须刀均提供 2 年全球保修并可适应各种电压。刀片持久耐用，仅需每 2 年更换一次。

    技术规格

    • 附件

      维护
      保护盖
      卡入式
      准确修剪器

    • 功率

      电池类型
      锂离子
      充电
      • 1 小时充满电
      • 快速充电 5 分钟可剃须 1 次
      使用时间
      50 分钟/17 次剃须
      自动电压
      100-240 伏
      待机功耗
      0.1  瓦
      最大功耗
      9  瓦

    • 设计

      颜色
      Star Wars BB-8
      把手
      人体工学设计

    • 服务

      2 年保修
      替换刀头
      每 2 年使用 SH50 更换一次

    • 剃须性能

      亲肤
      • 皮肤保护系统
      • 干湿两用
      智能贴合
      5 向 Flex 剃须刀头
      剃须系统
      • 舒适切剃系统
      • 27 个自动研磨刀片

    • 操作简易

      清洁
      全身水洗
      干湿两用
      干湿两用
      工作中
      • 无线使用
      • 使用前拔掉插头

    包装盒内物品：

    包装盒中的其他物品

    • 卡入式准确修剪器

    查找额外附件？ 显示部件和附件

    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。
    Clippin

    查找备件或附件

    转至部件和附件

    配件

    推荐产品

    最近查看的产品

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。