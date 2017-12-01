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  • 功能强大的剃须，可带来出色的舒适贴面效果 功能强大的剃须，可带来出色的舒适贴面效果 功能强大的剃须，可带来出色的舒适贴面效果

    Shaver series 5000 飞利浦星球大战系列电动剃须刀

    SW6700/14

    功能强大的剃须，可带来出色的舒适贴面效果

    享受 V 型准确 PRO 切剃系统的耐拉扯效果，轻松应对较长胡须。我们的 V 型准确 PRO 切剃系统采用 72 片自动研磨 V 型刀片，即使剃留了 3 天的须茬也不会有拉扯感。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,299.00

    Shaver series 5000 飞利浦星球大战系列电动剃须刀

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    功能强大的剃须，可带来出色的舒适贴面效果

    感受 V 型准确 PRO 切剃系统的震撼效果！

    • V-track PRO 切剃系统
    • 8 向轮廓跟踪剃须刀头
    • Turbo+ 模式
    • 卡入式准确修剪器
    V-track PRO 切剃系统，对于 3 天的须茬也可获得出色剃须效果

    V-track PRO 切剃系统，对于 3 天的须茬也可获得出色剃须效果

    实现贴面剃须。V-track PRO 切剃系统可将须发轻柔定位于 3 天的须茬准确的剃除位置，即使是平伏和不同长度的须发。较少来回即可贴面切剃 30% 须发，让您的皮肤保持整洁。

    72 片旋转刀锋，可不同角度捕捉和修剪毛发

    72 片旋转刀锋，可不同角度捕捉和修剪毛发

    72 片自动研磨刀片。每分钟完成 151000 次修剪。达到剃须后脸部没有胡须残留的效果。

    8 向灵动刀头，实现出色剃须效果

    8 向灵动刀头，实现出色剃须效果

    8 向轮廓跟踪剃须刀头，贴合您面部和颈部轮廓。每次较以往多剃除20%的胡须*。获得贴合、顺畅的剃须效果。 *与飞利浦上一代产品相比，剃除较普通剃须刀多达 20% 的胡须

    提升 20% 的动力，快速为胡须密集区域剃须

    提升 20% 的动力，快速为胡须密集区域剃须

    通过启用 Turbo+ 模式提升 20% 的动力，加快胡须浓密部位的剃须速度。

    干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

    干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

    选择自己喜爱的剃须方式。凭借防水干湿双剃设计，您可选择快速而舒适的干剃，也可以选择湿剃 – 与啫喱或剃须泡沫配合使用 – 甚至在淋浴时使用。

    完全充电后可实现 60 分钟不接电剃须

    完全充电后可实现 60 分钟不接电剃须

    提供 60 分钟使用时间 – 剃须约 20 次 – 充电 1 小时。该剃须刀只能在无绳模式下操作。

    1 小时充电时间

    1 小时充电时间

    得益于强劲节能、持久耐用的锂电池，每次充电后均可获得长时间剃须。快速充电 5 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。

    可在水龙头下冲洗的剃须刀

    可在水龙头下冲洗的剃须刀

    只需打开剃须刀头，在水龙头下冲洗即可。

    卡入式修剪器，确保准确修剪须髭和鬓角

    卡入式修剪器，确保准确修剪须髭和鬓角

    卡入我们呵护皮肤的准确修剪器，为您打造卓越造型。尤为适合打理须髭和修剪鬓角。

    2 年保修，全球电压以及可替换刀片

    2 年保修，全球电压以及可替换刀片

    我们的所有剃须刀均提供 2 年全球保修并可适应各种电压。刀片持久耐用，仅需每 2 年更换一次。

    技术规格

    • 附件

      卡入式
      准确修剪器
      收纳盒
      旅行袋

    • 功率

      自动电压
      100-240 伏
      电池类型
      锂离子
      充电
      • 1 小时充满电
      • 快速充电 5 分钟可剃须 1 次
      使用时间
      60 分钟/20 次剃须
      待机功耗
      0.1  瓦
      最大功耗
      9  瓦

    • 设计

      颜色
      Star Wars Rebellion
      把手
      人体工学设计

    • 服务

      替换刀头
      每两年使用 SH90 更换一次
      2 年保修

    • 剃须性能

      智能贴合
      8 向轮廓跟踪剃须刀头
      亲肤
      • 皮肤保护系统
      • 干湿两用
      剃须系统
      • V-track PRO 切剃系统
      • 72 片自动研磨刀片
      Turbo+ 模式
      剃须，具有 20% 额外动力

    • 操作简易

      清洁
      全身水洗
      干湿两用
      干湿两用
      工作中
      • 无线使用
      • 使用前拔掉插头

    包装盒内物品：

    包装盒中的其他物品

    • 卡入式准确修剪器
    • 精美旅行软袋
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    • 提升 20% 的动力 - 与不使用 Turbo+ 模式相比

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