包装盒中的其他物品
- 卡入式准确修剪器
- 精美旅行软袋
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功能强大的剃须，可带来出色的舒适贴面效果
享受 V 型准确 PRO 切剃系统的耐拉扯效果，轻松应对较长胡须。我们的 V 型准确 PRO 切剃系统采用 72 片自动研磨 V 型刀片，即使剃留了 3 天的须茬也不会有拉扯感。查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
实现贴面剃须。V-track PRO 切剃系统可将须发轻柔定位于 3 天的须茬准确的剃除位置，即使是平伏和不同长度的须发。较少来回即可贴面切剃 30% 须发，让您的皮肤保持整洁。
72 片自动研磨刀片。每分钟完成 151000 次修剪。达到剃须后脸部没有胡须残留的效果。
8 向轮廓跟踪剃须刀头，贴合您面部和颈部轮廓。每次较以往多剃除20%的胡须*。获得贴合、顺畅的剃须效果。 *与飞利浦上一代产品相比，剃除较普通剃须刀多达 20% 的胡须
通过启用 Turbo+ 模式提升 20% 的动力，加快胡须浓密部位的剃须速度。
选择自己喜爱的剃须方式。凭借防水干湿双剃设计，您可选择快速而舒适的干剃，也可以选择湿剃 – 与啫喱或剃须泡沫配合使用 – 甚至在淋浴时使用。
提供 60 分钟使用时间 – 剃须约 20 次 – 充电 1 小时。该剃须刀只能在无绳模式下操作。
得益于强劲节能、持久耐用的锂电池，每次充电后均可获得长时间剃须。快速充电 5 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。
只需打开剃须刀头，在水龙头下冲洗即可。
卡入我们呵护皮肤的准确修剪器，为您打造卓越造型。尤为适合打理须髭和修剪鬓角。
我们的所有剃须刀均提供 2 年全球保修并可适应各种电压。刀片持久耐用，仅需每 2 年更换一次。
附件
功率
设计
服务
剃须性能
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