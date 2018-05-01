Shaver series 5000 星球大战系列干湿两用电动剃须刀
功能强大的剃须，可带来出色的舒适贴面效果
通过 V-track PRO 修剪较长须发，让您展现魅力。我们的 V-Track PRO 切剃系统拉扯力较小，即使有留了 3 天的短茬，也能轻松应对。* 查看所有优势
官方建议零售价: ￥1,299.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Shaver series 5000 星球大战系列干湿两用电动剃须刀
功能强大的剃须，可带来出色的舒适贴面效果
V-track PRO 系统营造光速剃须效果！
- V-track PRO 切剃系统
- 8 向轮廓跟踪剃须刀头
- Turbo+ 模式
- 卡入式准确修剪器
V-track PRO 切剃系统，对于 3 天的须茬也可获得出色剃须效果
实现贴面剃须。V-track PRO 切剃系统可将须发轻柔定位于 3 天的须茬准确的剃除位置，即使是平伏和不同长度的须发。更少来回即可贴面切剃 30% 须发，让您的皮肤保持整洁。
72 片旋转刀锋，可不同角度捕捉和修剪毛发
72 片自动研磨刀片。每分钟完成 151000 次修剪。达到剃须后脸部没有胡须残留的效果。
8 向灵动刀头，实现出色剃须效果
8 向轮廓跟踪剃须刀头，贴合您面部和颈部轮廓。每次较以往多剃除20%的胡须*。获得贴合、顺畅的剃须效果。
*与飞利浦上一代产品相比，剃除较普通剃须刀多达 20% 的胡须
提升 20% 的动力，快速为胡须密集区域剃须
通过启用 Turbo+ 模式提升 20% 的动力，加快胡须浓密部位的剃须速度。
干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃
选择自己喜爱的剃须方式。凭借防水干湿双剃设计，您可选择快速而舒适的干剃，也可以选择湿剃 – 与啫喱或剃须泡沫配合使用 – 甚至在淋浴时使用。
完全充电后可实现 60 分钟不接电剃须
提供 60 分钟使用时间 – 剃须约 20 次 – 充电 1 小时。该剃须刀只能在无绳模式下操作。
1 小时充电时间
得益于强劲节能、持久耐用的锂电池，每次充电后均可获得长时间剃须。快速充电 5 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。
可在水龙头下冲洗的剃须刀
只需打开剃须刀头，在水龙头下冲洗即可。
卡入式修剪器，确保准确修剪须髭和鬓角
卡入我们呵护皮肤的准确修剪器，为您打造完美造型。尤为适合打理须髭和修剪鬓角。
2 年保修，全球电压以及可替换刀片
我们的所有剃须刀均提供 2 年全球保修并可适应各种电压。刀片持久耐用，仅需每 2 年更换一次。
技术规格
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附件
- 收纳盒
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旅行袋
- 卡入式
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准确修剪器
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功率
- 自动电压
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100-240 伏
- 电池类型
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锂离子
- 使用时间
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60 分钟/20 次剃须
- 充电
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- 待机功耗
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0.1
瓦
- 最大功耗
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9
瓦
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设计
- 颜色
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Star Wars Han Solo
- 把手
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人体工学设计
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服务
- 2 年保修
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是
- 替换刀头
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每两年使用 SH90 更换一次
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剃须性能
- 亲肤
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- 智能贴合
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8 向轮廓跟踪剃须刀头
- 剃须系统
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V-track PRO 切剃系统
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72 片自动研磨刀片
- Turbo+ 模式
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剃须，具有 20% 额外动力
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操作简易
- 干湿两用
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干湿两用
- 清洁
-
全身水洗
- 工作中
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- 与飞利浦上一代产品相比，更少来回即可贴面切剃 30% 须发
- 与飞利浦上一代产品相比，剃除较普通剃须刀多达 20% 的胡须
- 提升 20% 的动力 - 与不使用 Turbo+ 模式相比
- 剃留了 3 天的须茬也不会有明显的拉扯感 - 与飞利浦上一代产品相比
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