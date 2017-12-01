Shaver series 7000 星球大战系列电动剃须刀
保护式剃须，减少皮肤刺激
享受 V 型准确 PRO 切剃系统的震撼效果，即使是较长的胡须也能轻松剃除。我们的 V 型准确 PRO 切剃系统采用 72 个自动研磨 V 型刀片，即使剃留了 3 天的须茬也不会有拉扯感。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥1,899.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Shaver series 7000 星球大战系列电动剃须刀
保护式剃须，减少皮肤刺激
感受 V 型准确 PRO 切剃系统的震撼效果！
- V 型准确 PRO 切剃系统
- 5 向 Flex 剃须刀头
- 低摩擦舒适环
- 卡入式准确修剪器
V-track PRO 切剃系统，对于 3 天的须茬也可获得出色剃须效果
实现贴面剃须。V-track PRO 切剃系统可将须发轻柔定位于 3 天的须茬准确的剃除位置，即使是平伏和不同长度的须发。较少来回即可贴面切剃 30% 须发，让您的皮肤保持整洁。
72 片旋转刀锋，可不同角度捕捉和修剪毛发
72 片自动研磨刀片。每分钟完成 151000 次修剪。达到剃须后脸部没有胡须残留的效果。
顺滑舒适环具有抗摩擦涂层，确保流畅顺滑的剃须体验
借助涂有微珠的抗摩擦顺滑舒适环获得舒适的剃须体验。成千上万颗微小的玻璃状圆形球体可减少剃须刀和肌肤之间的摩擦和表面阻力。这使得剃须刀可以顺畅、轻松地滑动，有效防止皮肤受到刺激。
5 向浮动贴面剃须刀头，刀头可轻松贴合面部曲线，无需用力按压
我们的剃须刀头可向 5 个方向轻松旋转，轻柔贴合面部和颈部轮廓。贴面剃须时施力小，减少对肌肤压力。<br>
干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃
选择自己喜爱的剃须方式。凭借防水干湿双剃设计，您可选择快速而舒适的干剃，也可以选择湿剃 - 与啫喱或剃须泡沫配合使用 - 甚至在淋浴时使用。
完全充电后可实现 60 分钟不接电剃须
提供 60 分钟使用时间 – 剃须约 20 次 – 充电 1 小时。该剃须刀只能在无绳模式下操作。
1 小时充电时间
得益于强劲节能、持久耐用的锂离子电池，每次充电后均可获得更长的剃须时间。快速充电 5 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。
可在水龙头下冲洗的剃须刀
只需打开剃须刀头，在水龙头下冲洗即可。
卡入式修剪器，确保准确修剪须髭和鬓角
卡入我们呵护皮肤的准确修剪器，为您打造卓越造型。尤为适合打理须髭和修剪鬓角。
2 年保修，全球电压以及可替换刀片
我们的所有剃须刀均享有 2 年的全球保修，可适应任何电压。刀片经久耐用，使用 2 年后才需要更换。
技术规格
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附件
- 收纳盒
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旅行袋
- 卡入式
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准确修剪器
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软件
- 软件更新
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飞利浦提供从购买日期起为期 2 年的相关软件更新
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功率
- 自动电压
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100-240 伏
- 电池类型
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锂离子
- 充电
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- 使用时间
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60 分钟/20 次剃须
- 待机功耗
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0.1
瓦
- 最大功耗
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9
瓦
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设计
- 把手
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人体工学设计
- 颜色
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Star Wars Light Side
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服务
- 2 年保修
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是
- 替换刀头
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每 2 年更换一次 SH70
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剃须性能
- 亲肤
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- 剃须系统
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V-track PRO 切剃系统
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72 片自动研磨刀片
- 智能贴合
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5 向浮动贴面剃须刀头
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操作简易
- 干湿两用
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干湿两用
- 清洁
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全身水洗
- 工作中
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- 与飞利浦上一代产品相比，较少来回即可贴面切剃 30% 须发
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