出色的剃须体验，可带来出众的舒适贴面效果

享受 V 型准确 PRO 切剃系统的震撼效果，即使是较长的胡须也能轻松剃除。我们的 V 型准确 PRO 切剃系统采用 72 个自动研磨 V 型刀片，即使剃留了 3 天的须茬也不会有拉扯感。