Shaver series 9000 星球大战系列电动剃须刀
出色的剃须体验，可带来出众的舒适贴面效果
享受 V 型准确 PRO 切剃系统的震撼效果，即使是较长的胡须也能轻松剃除。我们的 V 型准确 PRO 切剃系统采用 72 个自动研磨 V 型刀片，即使剃留了 3 天的须茬也不会有拉扯感。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥2,399.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Shaver series 9000 星球大战系列电动剃须刀
出色的剃须体验，可带来出众的舒适贴面效果
感受 V 型准确 PRO 切剃系统的震撼效果！
- V 型准确 PRO 切剃系统
- 8 向轮廓跟踪剃须刀头
- 个性化舒适设置
- 卡入式准确修剪器
V-track PRO 切剃系统，对于 3 天的须茬也可获得出色剃须效果
实现贴面剃须。V-track PRO 切剃系统可将须发轻柔定位于 3 天的须茬准确的剃除位置，即使是平伏和不同长度的须发。较少来回即可贴面切剃 30% 须发，让您的皮肤保持整洁。
72 片旋转刀锋，可不同角度捕捉和修剪毛发
72 片自动研磨刀片。每分钟完成 151000 次修剪。达到剃须后脸部没有胡须残留的效果。
8 向灵动刀头，实现出色剃须效果
8 向轮廓跟踪剃须刀头，贴合您面部和颈部轮廓。每次较以往多剃除20%的胡须*。获得贴合、顺畅的剃须效果。
*与飞利浦上一代产品相比，剃除较普通剃须刀多达 20% 的胡须
切换三种设置，获得个性化剃须体验
在 3 种模式之间选择，自定义您的剃须：敏感 - 柔和的剃须。正常 – 日常剃须。快速 – 快速剃须，节省时间。
干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃
选择自己喜爱的剃须方式。凭借防水干湿双剃设计，您可选择快速而舒适的干剃，也可以选择湿剃 - 与啫喱或剃须泡沫配合使用 - 甚至在淋浴时使用。
完全充电后可实现 60 分钟不接电剃须
提供 60 分钟使用时间 – 剃须约 20 次 – 充电 1 小时。该剃须刀只能在无绳模式下操作。
1 小时充电时间
得益于强劲节能、持久耐用的锂离子电池，每次充电后均可获得更长的剃须时间。快速充电 5 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。
可在水龙头下冲洗的剃须刀
只需打开剃须刀头，在水龙头下冲洗即可。
卡入式修剪器，确保准确修剪须髭和鬓角
卡入我们呵护皮肤的准确修剪器，为您打造卓越造型。尤为适合打理须髭和修剪鬓角。
2 年保修，全球电压以及可替换刀片
我们的所有剃须刀均享有 2 年的全球保修，可适应任何电压。刀片经久耐用，使用 2 年后才需要更换。
技术规格
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附件
- 收纳盒
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旅行袋
- 卡入式
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准确修剪器
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软件
- 软件更新
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飞利浦提供从购买日期起为期 2 年的相关软件更新
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功率
- 自动电压
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100-240 伏
- 电池类型
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锂离子
- 充电
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- 使用时间
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60 分钟/20 次剃须
- 待机功耗
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0.1
瓦
- 最大功耗
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9
瓦
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设计
- 把手
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人体工学设计
- 颜色
-
Star Wars Dark Side
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服务
- 2 年保修
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是
- 替换刀头
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每两年使用 SH90 更换一次
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剃须性能
- 亲肤
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- 剃须系统
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V-track PRO 切剃系统
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72 片自动研磨刀片
- 智能贴合
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8 向轮廓跟踪剃须刀头
- 个性化舒适设置
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“敏感-正常-快速”设置
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操作简易
- 干湿两用
-
干湿两用
- 清洁
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全身水洗
- 工作中
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- 与飞利浦上一代产品相比，较少来回即可贴面切剃 30% 须发
- 与飞利浦上一代产品相比，剃除较普通剃须刀多达 20% 的胡须
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