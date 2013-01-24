连接闪存盘、鼠标或其他 USB 外围设备

USB-C 到 USB 适配器可让您将任何标准 USB (USB-A) 设备或集线器与您的 MacBook 配合使用。它为 USB-A 设备提供数据传输和供电。例如，您可以使用此适配器将您的 MacBook 连接到以下这些设备：便携式闪存盘 • 硬盘 • 数码相机 • 通电的 USB 集线器 • USB 到以太网适配器 • Lightning 到 USB 电缆，用于为您的 iPhone、iPad 或 iPod touch 充电并保持同步。USB-C 到 USB 适配器支持高达 5 Gbps (USB 3.1 Gen 1) 的数据传输。