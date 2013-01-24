将您的手机或 Macbook 连接至 USB 外围设备
使用这条 USB-C 到 USB 3.0 和互联网线缆，将您的移动设备或 Macbook 与鼠标、键盘、闪存盘及其他外围设备相连。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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极快传输速度，速度是 USB 2.0 的十倍
USB-C 到 USB 适配器可让您将任何标准 USB (USB-A) 设备或集线器与您的 MacBook 配合使用。它为 USB-A 设备提供数据传输和供电。例如，您可以使用此适配器将您的 MacBook 连接到以下这些设备：便携式闪存盘 • 硬盘 • 数码相机 • 通电的 USB 集线器 • USB 到以太网适配器 • Lightning 到 USB 电缆，用于为您的 iPhone、iPad 或 iPod touch 充电并保持同步。USB-C 到 USB 适配器支持高达 5 Gbps (USB 3.1 Gen 1) 的数据传输。
即插即用便于组件安装，省时又轻松。
兼容性
内箱
外箱
包装尺寸
产品尺寸