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USB-C 到 USB-A（母接头）

SWR1608/93
  • 将您的手机或 Macbook 连接至 USB 外围设备 将您的手机或 Macbook 连接至 USB 外围设备 将您的手机或 Macbook 连接至 USB 外围设备
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    USB-C 到 USB-A（母接头）

    SWR1608/93

    将您的手机或 Macbook 连接至 USB 外围设备

    使用这条 USB-C 到 USB 3.0 和互联网线缆，将您的移动设备或 Macbook 与鼠标、键盘、闪存盘及其他外围设备相连。 查看所有优势

    USB-C 到 USB-A（母接头）

    将您的手机或 Macbook 连接至 USB 外围设备

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      将您的手机或 Macbook 连接至 USB 外围设备

      • 通用 USB

      传输速度高达 5 Gbps

      极快传输速度，速度是 USB 2.0 的十倍

      连接闪存盘、鼠标或其他 USB 外围设备

      USB-C 到 USB 适配器可让您将任何标准 USB (USB-A) 设备或集线器与您的 MacBook 配合使用。它为 USB-A 设备提供数据传输和供电。例如，您可以使用此适配器将您的 MacBook 连接到以下这些设备：便携式闪存盘 • 硬盘 • 数码相机 • 通电的 USB 集线器 • USB 到以太网适配器 • Lightning 到 USB 电缆，用于为您的 iPhone、iPad 或 iPod touch 充电并保持同步。USB-C 到 USB 适配器支持高达 5 Gbps (USB 3.1 Gen 1) 的数据传输。

      即插即用，十分方便

      即插即用便于组件安装，省时又轻松。

      技术规格

      • 兼容性

        适配
        • 通用
        • 移动电话
        • MP3 播放器
        • PC 和膝上型电脑
        • GPS 装置

      • 内箱

        用户包装数量
        6
        长度
        22.5  厘米
        宽度
        10.5  厘米
        高度
        20.5  厘米
        总重
        0.45  千克
        自重
        0.288  千克
        GTIN
        2 69 51613 98718 0
        净重
        0.162  千克

      • 外箱

        用户包装数量
        36
        长度
        47  厘米
        宽度
        34  厘米
        高度
        22.5  厘米
        总重
        3.42  千克
        自重
        2.448  千克
        GTIN
        1 69 51613 98718 3
        净重
        0.972  千克

      • 包装尺寸

        包装类型
        卡通箱
        随附产品数量
        1
        货架摆放类型
        悬挂
        高度
        20  厘米
        宽度
        9.5  厘米
        厚度
        3.5  厘米
        总重
        0.06  千克
        净重
        0.027  千克
        自重
        0.033  千克
        EAN
        69 51613 98718 6

      • 产品尺寸

        高度
        21  厘米
        宽度
        4.5  厘米
        厚度
        1.5  厘米
        重量
        0.027  千克

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