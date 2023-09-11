Fidelio 真无线耳机
专为日常冒险而设计
这些优质的真无线入耳式耳机外观靓丽，音效出色，可为您提供宽广、细腻的入耳式音效以及智能的噪音控制。无论您是听音乐或通话，还是观看电影和播客，都能获得理想的体验。 查看所有优势
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专为日常冒险而设计
- 精妙自然的音效
- 降噪 Pro+
- 出众的通话质量
- Fidelio 传世设计
精妙。飞利浦 Fidelio 音效特征
从紧绷、平衡的低音到温暖的中音和清亮的高音，这些出色的耳塞可为您呈现精妙自然的音效，提供精密乐器分离效果。平衡电枢和石墨烯涂层的动态驱动器带来比以往更细节的音效。您将聆听您喜欢艺术家制作的曲目，正如他们自己带来的演奏那样。
适合您的沉浸式体验。降噪 Pro+
自适应降噪功能可实时根据您所处的环境快速调节，以隔绝外界噪音，包括风声。无论您是听音乐或通话，无需动手即可让您沉浸其中。如果您想要调节透明度或风噪抑制级别，只需使用飞利浦耳机应用程序。
出众的通话质量。每一个字都洪亮且清晰
您可以在繁忙、噪杂的环境中愉快地拨打电话。波束成形麦克风会专注于您的声音，同时，先进的人工智能算法会防止背景噪音影响通话质量。如果是大风天气，骨传导传感器能可靠地接收语音，让对方仍可听到您的声音。
Fidelio 传世设计
Fidelio 耳塞的每个要素均经精心设计。每个耳塞的闪亮陶瓷外壳将精美外观与持久耐用性相融合，具有 IPX4 防护等级，意味着它们不惧下雨。采用柔软的 Muirhead 皮革，曲线设计，提供由铝合金材质制成的精巧的充电盒。
随时随地传输出色音质
支持 AAC 和 LDAC 编解码器，可通过任何流媒体服务提供出色音效，取出耳塞时，音乐会暂停。先进的蓝牙多点功能可在两台设备之间无缝切换：在笔记本电脑上收听音乐、在手机上拨打电话，并自动返回音乐播放。
畅听音乐。使用无线充电盒时，提供长达 36 小时播放时间
在打开 ANC 时可收听长达 36 小时，或在关闭 ANC 时可收听长达 40 小时。充满一次电可提供 9 小时播放时间，使用充电盒快充十分钟，可延长 1.5 小时播放时间。您可以将充电盒置于任何无线 Qi 充电器上为其充电。
飞利浦耳机应用程序。定制您的体验
对于音乐和播客，提供四个预设和一个定制多频段均衡器，可让您找到您喜欢的声音。您还可以使用应用程序关闭自适应降噪功能，以自行控制。
Google Assistant。Google Fast Pair
Google Assistant 完全集成，因此，您只需说出“嘿，Google”，即可询问任何内容。Google Fast Pair 让您只需轻触一下，即可与兼容的 Android 设备配对：如果您的耳机丢失，您可以呼叫，它们会响铃！
技术规格
-
音效
- 频率范围
-
7 - 40000 赫兹
- 单元直径
-
9.2 毫米 + BA 驱动器
- 阻抗
-
16 欧姆
- 最大输入功率
-
5 mW
- 灵敏度
-
100 dB (1KHz -10dBFs)
- 驱动单元类型
-
- 高清音频
-
是
-
连接
- 蓝牙版本
-
5.3
- 无线
-
是
- 蓝牙模式
-
- 最大范围
-
最多 10 组
米
- 多点连接
-
是
- 支持的编解码器
-
- 无线传输类型
-
蓝牙
-
外箱
- 长度
-
35.00
厘米
- 用户包装数量
-
24
- 宽度
-
26.00
厘米
- 总重
-
5.60
千克
- 高度
-
27.50
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 13173 3
- 净重
-
2.35
千克
- 自重
-
3.25
千克
-
便利性
- 自动断电
-
60 分钟
- 防水
-
IPX4
- 飞利浦耳机应用程序支持
-
是
- 用于 TWS 的单声道模式
-
是
- 可进行固件更新
-
是
- 控件类型
-
触感
- Google Fast Pair
-
是
- Google Hotwords
-
是
- 电容式传感器
-
是
-
内箱
- 长度
-
16.2
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
11.8
厘米
- 高度
-
12.2
厘米
- 净重
-
0.29
千克
- 总重
-
0.63
千克
- 自重
-
0.34
千克
- GTIN
-
2 48 95229 13173 0
-
功率
- 充电式设计
-
是
- 电池数
-
3 盒
- 充电时间
-
2
小时
- 无线充电
-
WPC Qi 标准
- 音乐播放时间（ANC 打开时）
-
36
小时
- 音乐播放时间（ANC 关闭时）
-
40
小时
- 充电时间快
-
10 mins for 1.5 hr
- 电池类型（充电盒）
-
Lithium Polymer (built-in)
- 电池类型（耳塞）
-
Lithium Polymer (built-in)
- 电池重量（总计）
-
11.5
克
- 电池容量（充电盒）
-
650
毫安时
- 电池容量（耳塞）
-
75
毫安时
- 电池寿命待机时间
-
200 hr
-
包装尺寸
- 高度
-
13
厘米
- 包装类型
-
卡通箱
- 货架摆放类型
-
悬挂
- 宽度
-
11
厘米
- 厚度
-
5
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
48 95229 13173 6
- 总重
-
0.159
千克
- 净重
-
0.098
千克
- 自重
-
0.061
千克
-
附件
- 快速入门指南
-
是
- 耳塞套
-
5 副
- 充电盒
-
是
- 充电电缆
-
USB-C 线缆，200 毫米
-
设计
- 颜色
-
暗夜黑
- 贴耳材料
-
硅橡胶
- 耳部贴合方式
-
耳塞
- 入耳式配件类型
-
硅胶耳塞
-
电信
- 通话麦克风
-
2 AI mics
- 风噪抑制功能
-
是
- 语音收听 (VPU) 传感器
-
是
-
尺寸
- 充电盒尺寸（宽 x 深 x 高）
-
2.96 x 6.45 x 4.27
厘米
- 耳塞尺寸（宽 x 深 x 高）
-
2.16 x 2.65 x 2.65
厘米
- 总重量
-
0.076
千克
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20322 8
-
ANC 功能
- ANC 技术
-
混合，ANC Pro+
- 感知模式
-
是
- 自适应 ANC
-
是
- ANC 麦克风
-
4 个麦克风
- ANC（主动式噪音消除）
-
是
-
语音助手
- 语音助手兼容
-
-
Apple Siri
-
Google Assistant
- 语音助手激活
-
多功能触控
- 语音助手支持
-
是
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