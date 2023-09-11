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    Fidelio 真无线耳机

    T2/00

    专为日常冒险而设计

    这些优质的真无线入耳式耳机外观靓丽，音效出色，可为您提供宽广、细腻的入耳式音效以及智能的噪音控制。无论您是听音乐或通话，还是观看电影和播客，都能获得理想的体验。

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    Fidelio 真无线耳机

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    专为日常冒险而设计

    • 精妙自然的音效
    • 降噪 Pro+
    • 出众的通话质量
    • Fidelio 传世设计
    精妙。飞利浦 Fidelio 音效特征

    精妙。飞利浦 Fidelio 音效特征

    从紧绷、平衡的低音到温暖的中音和清亮的高音，这些出色的耳塞可为您呈现精妙自然的音效，提供精密乐器分离效果。平衡电枢和石墨烯涂层的动态驱动器带来比以往更细节的音效。您将聆听您喜欢艺术家制作的曲目，正如他们自己带来的演奏那样。

    适合您的沉浸式体验。降噪 Pro+

    适合您的沉浸式体验。降噪 Pro+

    自适应降噪功能可实时根据您所处的环境快速调节，以隔绝外界噪音，包括风声。无论您是听音乐或通话，无需动手即可让您沉浸其中。如果您想要调节透明度或风噪抑制级别，只需使用飞利浦耳机应用程序。

    出众的通话质量。每一个字都洪亮且清晰

    出众的通话质量。每一个字都洪亮且清晰

    您可以在繁忙、噪杂的环境中愉快地拨打电话。波束成形麦克风会专注于您的声音，同时，先进的人工智能算法会防止背景噪音影响通话质量。如果是大风天气，骨传导传感器能可靠地接收语音，让对方仍可听到您的声音。

    Fidelio 传世设计

    Fidelio 传世设计

    Fidelio 耳塞的每个要素均经精心设计。每个耳塞的闪亮陶瓷外壳将精美外观与持久耐用性相融合，具有 IPX4 防护等级，意味着它们不惧下雨。采用柔软的 Muirhead 皮革，曲线设计，提供由铝合金材质制成的精巧的充电盒。

    随时随地传输出色音质

    随时随地传输出色音质

    支持 AAC 和 LDAC 编解码器，可通过任何流媒体服务提供出色音效，取出耳塞时，音乐会暂停。先进的蓝牙多点功能可在两台设备之间无缝切换：在笔记本电脑上收听音乐、在手机上拨打电话，并自动返回音乐播放。

    畅听音乐。使用无线充电盒时，提供长达 36 小时播放时间

    畅听音乐。使用无线充电盒时，提供长达 36 小时播放时间

    在打开 ANC 时可收听长达 36 小时，或在关闭 ANC 时可收听长达 40 小时。充满一次电可提供 9 小时播放时间，使用充电盒快充十分钟，可延长 1.5 小时播放时间。您可以将充电盒置于任何无线 Qi 充电器上为其充电。

    飞利浦耳机应用程序。定制您的体验

    飞利浦耳机应用程序。定制您的体验

    对于音乐和播客，提供四个预设和一个定制多频段均衡器，可让您找到您喜欢的声音。您还可以使用应用程序关闭自适应降噪功能，以自行控制。

    Google Assistant。Google Fast Pair

    Google Assistant。Google Fast Pair

    Google Assistant 完全集成，因此，您只需说出“嘿，Google”，即可询问任何内容。Google Fast Pair 让您只需轻触一下，即可与兼容的 Android 设备配对：如果您的耳机丢失，您可以呼叫，它们会响铃！

    技术规格

    • 音效

      频率范围
      7 - 40000 赫兹
      单元直径
      9.2 毫米 + BA 驱动器
      阻抗
      16 欧姆
      最大输入功率
      5 mW
      灵敏度
      100 dB (1KHz -10dBFs)
      驱动单元类型
      • 石墨烯涂层
      • 平衡衔铁
      高清音频

    • 连接

      蓝牙版本
      5.3
      无线
      蓝牙模式
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      最大范围
      最多 10 组  米
      多点连接
      支持的编解码器
      • LDAC
      • AAC
      • SBC
      无线传输类型
      蓝牙

    • 外箱

      长度
      35.00  厘米
      用户包装数量
      24
      宽度
      26.00  厘米
      总重
      5.60  千克
      高度
      27.50  厘米
      GTIN
      1 48 95229 13173 3
      净重
      2.35  千克
      自重
      3.25  千克

    • 便利性

      自动断电
      60 分钟
      防水
      IPX4
      飞利浦耳机应用程序支持
      用于 TWS 的单声道模式
      可进行固件更新
      控件类型
      触感
      Google Fast Pair
      Google Hotwords
      电容式传感器

    • 内箱

      长度
      16.2  厘米
      用户包装数量
      3
      宽度
      11.8  厘米
      高度
      12.2  厘米
      净重
      0.29  千克
      总重
      0.63  千克
      自重
      0.34  千克
      GTIN
      2 48 95229 13173 0

    • 功率

      充电式设计
      电池数
      3 盒
      充电时间
      2  小时
      无线充电
      WPC Qi 标准
      音乐播放时间（ANC 打开时）
      36  小时
      音乐播放时间（ANC 关闭时）
      40  小时
      充电时间快
      10 mins for 1.5 hr
      电池类型（充电盒）
      Lithium Polymer (built-in)
      电池类型（耳塞）
      Lithium Polymer (built-in)
      电池重量（总计）
      11.5  克
      电池容量（充电盒）
      650  毫安时
      电池容量（耳塞）
      75  毫安时
      电池寿命待机时间
      200 hr

    • 包装尺寸

      高度
      13  厘米
      包装类型
      卡通箱
      货架摆放类型
      悬挂
      宽度
      11  厘米
      厚度
      5  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      48 95229 13173 6
      总重
      0.159  千克
      净重
      0.098  千克
      自重
      0.061  千克

    • 附件

      快速入门指南
      耳塞套
      5 副
      充电盒
      充电电缆
      USB-C 线缆，200 毫米

    • 设计

      颜色
      暗夜黑
      贴耳材料
      硅橡胶
      耳部贴合方式
      耳塞
      入耳式配件类型
      硅胶耳塞

    • 电信

      通话麦克风
      2 AI mics
      风噪抑制功能
      语音收听 (VPU) 传感器

    • 尺寸

      充电盒尺寸（宽 x 深 x 高）
      2.96 x 6.45 x 4.27  厘米
      耳塞尺寸（宽 x 深 x 高）
      2.16 x 2.65 x 2.65  厘米
      总重量
      0.076  千克

    • UPC

      UPC
      8 40063 20322 8

    • ANC 功能

      ANC 技术
      混合，ANC Pro+
      感知模式
      自适应 ANC
      ANC 麦克风
      4 个麦克风
      ANC（主动式噪音消除）

    • 语音助手

      语音助手兼容
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      语音助手激活
      多功能触控
      语音助手支持

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