精妙。飞利浦 Fidelio 音效特征

从紧绷、平衡的低音到温暖的中音和清亮的高音，这些出色的耳塞可为您呈现精妙自然的音效，提供精密乐器分离效果。平衡电枢和石墨烯涂层的动态驱动器带来比以往更细节的音效。您将聆听您喜欢艺术家制作的曲目，正如他们自己带来的演奏那样。