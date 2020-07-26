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    入耳式运动耳机（带麦克风）

    TAA1105WT/00

    从公园到街头

    防汗耳机可使您的动作与清晰音质和震撼低音轻松合拍，让您快速进入运动状态。灵活的耳挂设计可将耳塞保持在固定位置，而 1.2 米长的耳机线则是适用于您口袋中手机的理想长度。

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    提供以下颜色/尺寸:

    入耳式运动耳机（带麦克风）

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    从公园到街头

    • 15 毫米驱动器，带来清晰声效
    • 耳挂设计，确保佩戴稳固
    • 1.2 米线缆长度
    • IPX2 防汗

    无论您如何移动，耳机都能稳固佩戴

    灵活的贴合耳挂让您可以调节该系列轻型耳机，尽享稳固而舒适的佩戴效果。您可以随意移动，无需担心耳机会在关键时刻掉出来。

    清晰音质，震撼低音

    经过精心微调的15 毫米钕制驱动器可提供清晰的音效，低音音孔可增强低音效果。耳塞可舒适地佩戴在耳中，而不会深入耳道。

    轻松控制，畅享音乐和通话

    无论您是在人行道上慢跑还是在公园步道上锻炼，您都能尽享喜爱播放列表中的每一精彩瞬间。采用线控式遥控器，让您可以控制播放列表、唤醒手机语音助手，接听电话也不会错过节拍。

    专为您的健身播放列表而设计

    这款防汗 IPX2 级运动耳机坚固耐用。配有 1.2 米线缆，可轻松搭配您的手机使用，伴您随心运动。

    1.2 米线缆长度

    这些耳塞式耳机具有 1.2 米线缆。耳机和线缆之间配有软质橡胶固定器，可保护您的线缆连接，并使声音传入。

    15 毫米钕制驱动器和低音音孔

    -

    灵活的贴合耳挂设计，确保佩戴稳固

    -

    线控式遥控器（带麦克风）

    -

    IPX2 防汗

    -

    技术规格

    • 音效

      频率范围
      20 - 20 000 Hz
      单元直径
      15 毫米
      阻抗
      16 欧姆
      最大输入功率
      5 mW
      灵敏度
      96 dB (1k Hz)
      驱动单元类型
      动态

    • 连接

      麦克风
      内置麦克风
      接口末端
      镀铬

    • 外箱

      长度
      35.6  厘米
      用户包装数量
      24
      宽度
      21.4  厘米
      总重
      1.61  千克
      高度
      17.8  厘米
      GTIN
      1 48 95229 11045 5
      净重
      0.46008  千克
      自重
      1.14992  千克

    • 便利性

      音量控制
      防水
      IPX2
      控件类型
      按钮

    • 内箱

      长度
      10.6  厘米
      用户包装数量
      3
      宽度
      8.6  厘米
      高度
      16.7  厘米
      净重
      0.05751  千克
      总重
      0.1785  千克
      自重
      0.12099  千克
      GTIN
      2 48 95229 11045 2

    • 包装尺寸

      高度
      17.3  厘米
      包装类型
      包装盒
      货架摆放类型
      悬挂
      宽度
      9.5  厘米
      厚度
      2.5  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      48 95229 11045 8
      总重
      0.04583  千克
      净重
      0.01917  千克
      自重
      0.02666  千克

    • 产品尺寸

      高度
      5.4  厘米
      宽度
      4  厘米
      厚度
      1.8  厘米
      重量
      0.01917  千克

    • 设计

      颜色
      白色
      耳部贴合方式
      耳塞
      入耳式配件类型
      • 耳挂式
      • 开放式贴合

    • UPC

      UPC
      8 40063 20122 4

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