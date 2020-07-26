入耳式运动耳机（带麦克风）
从公园到街头
防汗耳机可使您的动作与清晰音质和震撼低音轻松合拍，让您快速进入运动状态。灵活的耳挂设计可将耳塞保持在固定位置，而 1.2 米长的耳机线则是适用于您口袋中手机的理想长度。 查看所有优势
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从公园到街头
- 15 毫米驱动器，带来清晰声效
- 耳挂设计，确保佩戴稳固
- 1.2 米线缆长度
- IPX2 防汗
无论您如何移动，耳机都能稳固佩戴
灵活的贴合耳挂让您可以调节该系列轻型耳机，尽享稳固而舒适的佩戴效果。您可以随意移动，无需担心耳机会在关键时刻掉出来。
清晰音质，震撼低音
经过精心微调的15 毫米钕制驱动器可提供清晰的音效，低音音孔可增强低音效果。耳塞可舒适地佩戴在耳中，而不会深入耳道。
轻松控制，畅享音乐和通话
无论您是在人行道上慢跑还是在公园步道上锻炼，您都能尽享喜爱播放列表中的每一精彩瞬间。采用线控式遥控器，让您可以控制播放列表、唤醒手机语音助手，接听电话也不会错过节拍。
专为您的健身播放列表而设计
这款防汗 IPX2 级运动耳机坚固耐用。配有 1.2 米线缆，可轻松搭配您的手机使用，伴您随心运动。
1.2 米线缆长度
这些耳塞式耳机具有 1.2 米线缆。耳机和线缆之间配有软质橡胶固定器，可保护您的线缆连接，并使声音传入。
技术规格
-
音效
- 频率范围
-
20 - 20 000 Hz
- 单元直径
-
15 毫米
- 阻抗
-
16 欧姆
- 最大输入功率
-
5 mW
- 灵敏度
-
96 dB (1k Hz)
- 驱动单元类型
-
动态
-
连接
- 麦克风
-
内置麦克风
- 接口末端
-
镀铬
-
外箱
- 长度
-
35.6
厘米
- 用户包装数量
-
24
- 宽度
-
21.4
厘米
- 总重
-
1.61
千克
- 高度
-
17.8
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 11045 5
- 净重
-
0.46008
千克
- 自重
-
1.14992
千克
-
便利性
- 音量控制
-
是
- 防水
-
IPX2
- 控件类型
-
按钮
-
内箱
- 长度
-
10.6
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
8.6
厘米
- 高度
-
16.7
厘米
- 净重
-
0.05751
千克
- 总重
-
0.1785
千克
- 自重
-
0.12099
千克
- GTIN
-
2 48 95229 11045 2
-
包装尺寸
- 高度
-
17.3
厘米
- 包装类型
-
包装盒
- 货架摆放类型
-
悬挂
- 宽度
-
9.5
厘米
- 厚度
-
2.5
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
48 95229 11045 8
- 总重
-
0.04583
千克
- 净重
-
0.01917
千克
- 自重
-
0.02666
千克
-
产品尺寸
- 高度
-
5.4
厘米
- 宽度
-
4
厘米
- 厚度
-
1.8
厘米
- 重量
-
0.01917
千克
-
设计
- 颜色
-
白色
- 耳部贴合方式
-
耳塞
- 入耳式配件类型
-
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20122 4
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