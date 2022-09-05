真正的无线运动耳机
调整您的健身方式
这些真正的无线耳机可让您倾听振奋人心的音乐并与教练通话，激励您不断取得进步。提供卓越的声音和噪音消除功能，加上可以信赖的贴合度，让您无论是进行日常距离的锻炼还是长跑，都不用担心这款耳机会从耳朵里滑落。 查看所有优势
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调整您的健身方式
- 优质音效
- 降噪 Pro
- 清晰的通话质量
- 可靠的入耳式设计
无需担心电量。使用充电盒时最长可以播放 28 小时
不想为了每天的充电而烦恼？耳机自带电池可以播放 7 小时，而充电盒则可以额外提供 21 小时播放时间。将耳塞放入充电盒中，就可以在 2 小时内充满电——如果您需要快速充电，只需在充电盒中放置 15 分钟即可继续播放 1 小时。 可以通过无线方式或 USB-C 为充电盒充电
即使风声呼啸，也可以确保清晰的通话质量
需要在跑步时接听电话？有了这些耳机，再也不需要为了听到耳机的声音而捂住耳朵。当您通话时，两个 AI 麦克风和一个骨传导麦克风将协同工作，清晰地传送您的声音。
不惧水侵。IPX5 级防水
IPX5 级意味着这些耳机不惧雨滴或流下的汗水，因此绝不会对您的锻炼造成任何障碍！如果你在健身房里挥汗如雨，也不会对耳机造成任何损害。
只听您想要的声音。降噪 Pro
喧嚣的健身房？热烈的锻炼？多麦克风和高级音频处理功能可以滤除外部噪音。自适应降噪功能可自动感应您正在做的事情，并相应地调整环境音大小，让您始终能听到您的音乐。
优质音效。声音处理技术的巨大进步，让您自在生活！
这些优质的无线耳机采用石墨烯涂层的驱动器，具有丰富而清晰的低音效果，能够再现每一个清亮的高音和沉重的低音，从而呈现声音的所有细节。无论是 iOS 还是 Android，您都可以尽享令人振奋的沉浸式体验——如果摘下耳机，音乐可以暂停播放。
可靠的入耳式设计。放心运动，小心保管
完成目标，打破纪录，或者轻松跑步享受乐趣。无论您为何运动，这些耳机都不会在耳朵中松动。由于两只耳朵的结构略有不同，因此我们提供了三种可更换的耳内耳塞套和稳定器，您可以混合搭配，实现完美贴合。
无线高清音频。流式传输也可实现出色音质
无论您使用哪种流式传输服务，这些获得高清音频无线认证的耳机都将带来出色音质。可自动选择与您的手机或平板电脑较好配合使用的编解码器。无论您使用的是 iOS 还是 Android 设备，您将尽享出色的细节聆听体验。
飞利浦耳机应用程序。控制降噪等
您可以使用飞利浦耳机应用程序来调整降噪级别或激活风噪抑制功能，而通过应用程序，还可以更新耳机中的最新软件。利用均衡器可以对声音进行微调，以适应训练需要。
触摸控制。支持您喜爱的语音助手
触摸控制让操作变得简单，而实用的确认音让您能够确认自己激活了某项功能。支持 Siri 和 Google Assistant，您可以同时连接到这两种设备。想象一下，一边从手机流式传输音乐，一边从智能手表获得训练提醒，这是多么实用的功能。
技术规格
-
音效
- 频率范围
-
20 - 40,000 Hz (LDAC)
- 单元直径
-
9.2 毫米
- 阻抗
-
25 欧姆
- 最大输入功率
-
5 mW
- 灵敏度
-
100 dB (1K Hz)
- 驱动单元类型
-
- 高清音频
-
是
-
连接
- 蓝牙版本
-
5.2
- 无线
-
是
- 蓝牙模式
-
- 最大范围
-
最多 10 组
米
- 多点连接
-
是
- 支持的编解码器
-
- 无线传输类型
-
蓝牙
-
外箱
- 长度
-
33.1
厘米
- 用户包装数量
-
24
- 宽度
-
25.7
厘米
- 总重
-
4.72
千克
- 高度
-
26.7
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 12629 6
- 净重
-
2.184
千克
- 自重
-
2.536
千克
-
便利性
- 自动断电
-
60 分钟
- 防水
-
IPX5
- 飞利浦耳机应用程序支持
-
是
- 用于 TWS 的单声道模式
-
是
- 自动暂停（红外传感器）
-
是
- 可进行固件更新
-
是
- 控件类型
-
触感
-
内箱
- 长度
-
15.8
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
12.1
厘米
- 高度
-
12.2
厘米
- 净重
-
0.273
千克
- 总重
-
0.532
千克
- 自重
-
0.259
千克
- GTIN
-
2 48 95229 12629 3
-
功率
- 充电式设计
-
是
- 电池数
-
3 盒
- 充电时间
-
2
小时
- 无线充电
-
是
- 音乐播放时间（ANC 打开时）
-
7 + 21
小时
- 音乐播放时间（ANC 关闭时）
-
8 + 24
小时
- 充电时间快
-
15 mins for 1 hr
- 电池类型（充电盒）
-
Lithium Polymer (Built-in)
- 电池类型（耳塞）
-
Lithium Polymer (Built-in)
- 电池重量（总计）
-
13.05
克
- 电池容量（充电盒）
-
500
毫安时
- 电池容量（耳塞）
-
55
毫安时
- 电池寿命待机时间
-
200 hr
-
包装尺寸
- 高度
-
13
厘米
- 包装类型
-
包装盒
- 货架摆放类型
-
悬挂
- 宽度
-
11
厘米
- 厚度
-
4.7
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
48 95229 12629 9
- 总重
-
0.152
千克
- 净重
-
0.091
千克
- 自重
-
0.061
千克
-
附件
- 其它
-
- 快速入门指南
-
是
- 耳塞套
-
3 对 (S/M/L)
- 充电电缆
-
USB-C 线缆，200 毫米
-
设计
- 颜色
-
暗夜黑
- 贴耳材料
-
硅橡胶
- 耳部贴合方式
-
耳塞
- 入耳式配件类型
-
-
电信
- 通话麦克风
-
2 AI mics, 1 bone mic
- 风噪抑制功能
-
是
-
尺寸
- 充电盒尺寸（宽 x 深 x 高）
-
7.16 x 2.97 x 4.32
厘米
- 耳塞尺寸（宽 x 深 x 高）
-
2.26 x 2.17 x 2.62
厘米
- 总重量
-
0.058
千克
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20230 6
-
ANC 功能
- ANC 技术
-
混合，ANC Pro
- 感知模式
-
是
- 自适应 ANC
-
是
- ANC（主动式噪音消除）
-
是
- 自动抑制风噪
-
是
-
语音助手
- 语音助手兼容
-
-
Apple Siri
-
Google Assistant
- 语音助手激活
-
手动
- 语音助手支持
-
是
- 电池支持的播放时间为近似时间，因具体使用情况而异。
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