无线高清音频。流式传输也可实现出色音质

无论您使用哪种流式传输服务，这些获得高清音频无线认证的耳机都将带来出色音质。可自动选择与您的手机或平板电脑较好配合使用的编解码器。无论您使用的是 iOS 还是 Android 设备，您将尽享出色的细节聆听体验。