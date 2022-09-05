调整您的健身方式
这些真正的无线耳机可让您倾听振奋人心的音乐并与教练通话，激励您不断取得进步。提供卓越的声音和噪音消除功能，加上可以信赖的贴合度，让您无论是进行日常距离的锻炼还是长跑，都不用担心这款耳机会从耳朵里滑落。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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这些真正的无线耳机可让您倾听振奋人心的音乐并与教练通话，激励您不断取得进步。提供卓越的声音和噪音消除功能，加上可以信赖的贴合度，让您无论是进行日常距离的锻炼还是长跑，都不用担心这款耳机会从耳朵里滑落。 查看所有优势
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如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
调整您的健身方式
这些真正的无线耳机可让您倾听振奋人心的音乐并与教练通话，激励您不断取得进步。提供卓越的声音和噪音消除功能，加上可以信赖的贴合度，让您无论是进行日常距离的锻炼还是长跑，都不用担心这款耳机会从耳朵里滑落。 查看所有优势
不想为了每天的充电而烦恼？耳机自带电池可以播放 7 小时，而充电盒则可以额外提供 21 小时播放时间。将耳塞放入充电盒中，就可以在 2 小时内充满电——如果您需要快速充电，只需在充电盒中放置 15 分钟即可继续播放 1 小时。 可以通过无线方式或 USB-C 为充电盒充电
需要在跑步时接听电话？有了这些耳机，再也不需要为了听到耳机的声音而捂住耳朵。当您通话时，两个 AI 麦克风和一个骨传导麦克风将协同工作，清晰地传送您的声音。
IPX5 级意味着这些耳机不惧雨滴或流下的汗水，因此绝不会对您的锻炼造成任何障碍！如果你在健身房里挥汗如雨，也不会对耳机造成任何损害。
喧嚣的健身房？热烈的锻炼？多麦克风和高级音频处理功能可以滤除外部噪音。自适应降噪功能可自动感应您正在做的事情，并相应地调整环境音大小，让您始终能听到您的音乐。
这些优质的无线耳机采用石墨烯涂层的驱动器，具有丰富而清晰的低音效果，能够再现每一个清亮的高音和沉重的低音，从而呈现声音的所有细节。无论是 iOS 还是 Android，您都可以尽享令人振奋的沉浸式体验——如果摘下耳机，音乐可以暂停播放。
完成目标，打破纪录，或者轻松跑步享受乐趣。无论您为何运动，这些耳机都不会在耳朵中松动。由于两只耳朵的结构略有不同，因此我们提供了三种可更换的耳内耳塞套和稳定器，您可以混合搭配，实现完美贴合。
无论您使用哪种流式传输服务，这些获得高清音频无线认证的耳机都将带来出色音质。可自动选择与您的手机或平板电脑较好配合使用的编解码器。无论您使用的是 iOS 还是 Android 设备，您将尽享出色的细节聆听体验。
您可以使用飞利浦耳机应用程序来调整降噪级别或激活风噪抑制功能，而通过应用程序，还可以更新耳机中的最新软件。利用均衡器可以对声音进行微调，以适应训练需要。
触摸控制让操作变得简单，而实用的确认音让您能够确认自己激活了某项功能。支持 Siri 和 Google Assistant，您可以同时连接到这两种设备。想象一下，一边从手机流式传输音乐，一边从智能手表获得训练提醒，这是多么实用的功能。
声音
ANC 功能
电信
连接
便利性
设计
功率
语音助手
附件
尺寸
包装尺寸
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