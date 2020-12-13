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    3000 Series 贴耳式耳机

    TAH3155BK/97

    尽享您的通话，打造您的空间。

    打造您自己的工作空间。这些贴耳式耳机为您带来清晰的音效和晶晰音质。头带十分轻便，让您几乎感觉不到它的存在。扁平线缆确保不会缠结。耳罩柔软，且可以在您收拾时扁平折叠。

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    3000 Series 贴耳式耳机

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    • 40 毫米驱动器/封闭式后盖
    • 贴耳式
    封闭式后盖设计提供出色的隔音效果

    封闭式后盖设计提供出色的隔音效果

    轻盈，可调节的软垫头带

    这些贴耳式耳机提供时尚的哑光配色方案，并配有柔软的头带，轻巧到几乎感觉不到。柔软的耳罩清楚地标记着左耳/右耳，并且可以调试倾斜度直至感觉正确。

    线控式遥控器。轻松控制音乐和通话

    接听电话。暂停播放列表。无需触摸您的智能手机。如果您的手机在口袋里，斜角接头有助于将耳机插入智能设备。

    向内折叠设计，便于携带

    真正的向内折叠，旅行的理想选择，让您可以随时随地办公。

    饱满的低音，清晰的音效

    一遍又一遍地重温您在舞池里的精彩瞬间。32 毫米钕磁铁驱动器提供震撼粗犷的低音和清晰的音质。闭合式设计出色的隔音效果，让您可以享受挚爱曲目的每一秒。

    USB 输入电缆，将计算机固件作为专业耳机

    带有驱动程序固件的 USB 电缆可提供计算机耳机强大且专业的功能。

    技术规格

    • 音效

      原声系统
      封闭式
      单元直径
      40 毫米
      隔音膜
      PET
      阻抗
      32 欧姆
      磁铁型
      钕铁硼
      频率响应
      20 - 20 000  赫兹
      灵敏度
      97 dB
      类型
      动态

    • 连接

      麦克风
      内置麦克风
      线缆类型
      铜制
      线缆接口
      单边线缆
      接口末端
      镀镍
      线缆长度
      1.5  米
      连接口
      USB  毫米

    • 外箱

      长度
      42  厘米
      用户包装数量
      10
      宽度
      40.5  厘米
      总重
      3.703  千克
      高度
      27  厘米
      GTIN
      1 48 95229 11736 2
      净重
      1.63  千克
      自重
      2.073  千克

    • 便利性

      通话管理
      麦克风静音
      音量控制

    • 包装尺寸

      高度
      22.1  厘米
      宽度
      19  厘米
      厚度
      8  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      48 95229 11736 5
      总重
      0.328  千克
      净重
      0.163  千克
      自重
      0.165  千克

    • 产品尺寸

      高度
      16.7  厘米
      宽度
      14.4  厘米
      厚度
      6.9  厘米
      重量
      0.163  千克

    • 设计

      颜色
      暗夜黑

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