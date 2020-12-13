3000 Series 贴耳式耳机
尽享您的通话，打造您的空间。
打造您自己的工作空间。这些贴耳式耳机为您带来清晰的音效和晶晰音质。头带十分轻便，让您几乎感觉不到它的存在。扁平线缆确保不会缠结。耳罩柔软，且可以在您收拾时扁平折叠。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
轻盈，可调节的软垫头带
这些贴耳式耳机提供时尚的哑光配色方案，并配有柔软的头带，轻巧到几乎感觉不到。柔软的耳罩清楚地标记着左耳/右耳，并且可以调试倾斜度直至感觉正确。
线控式遥控器。轻松控制音乐和通话
接听电话。暂停播放列表。无需触摸您的智能手机。如果您的手机在口袋里，斜角接头有助于将耳机插入智能设备。
向内折叠设计，便于携带
真正的向内折叠，旅行的理想选择，让您可以随时随地办公。
饱满的低音，清晰的音效
一遍又一遍地重温您在舞池里的精彩瞬间。32 毫米钕磁铁驱动器提供震撼粗犷的低音和清晰的音质。闭合式设计出色的隔音效果，让您可以享受挚爱曲目的每一秒。
USB 输入电缆，将计算机固件作为专业耳机
带有驱动程序固件的 USB 电缆可提供计算机耳机强大且专业的功能。
技术规格
-
音效
- 原声系统
-
封闭式
- 单元直径
-
40 毫米
- 隔音膜
-
PET
- 阻抗
-
32 欧姆
- 磁铁型
-
钕铁硼
- 频率响应
-
20 - 20 000
赫兹
- 灵敏度
-
97 dB
- 类型
-
动态
-
连接
- 麦克风
-
内置麦克风
- 线缆类型
-
铜制
- 线缆接口
-
单边线缆
- 接口末端
-
镀镍
- 线缆长度
-
1.5
米
- 连接口
-
USB
毫米
-
外箱
- 长度
-
42
厘米
- 用户包装数量
-
10
- 宽度
-
40.5
厘米
- 总重
-
3.703
千克
- 高度
-
27
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 11736 2
- 净重
-
1.63
千克
- 自重
-
2.073
千克
-
便利性
- 通话管理
-
麦克风静音
- 音量控制
-
是
-
包装尺寸
- 高度
-
22.1
厘米
- 宽度
-
19
厘米
- 厚度
-
8
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
48 95229 11736 5
- 总重
-
0.328
千克
- 净重
-
0.163
千克
- 自重
-
0.165
千克
-
产品尺寸
- 高度
-
16.7
厘米
- 宽度
-
14.4
厘米
- 厚度
-
6.9
厘米
- 重量
-
0.163
千克
-
设计
- 颜色
-
暗夜黑
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