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  • 提供低音效果 提供低音效果 提供低音效果

    无线耳机

    TAH5205BK/00

    提供低音效果

    遮住耳朵，尽享低音音效！这些头戴式无线耳机具有低音增强按钮，轻触即得更震撼的低音。提供长达 29 小时的播放时间，可快速充电，采用坚固可靠的蓝牙连接。您不会错过任何一个节拍。

    查看所有优势

    提供以下颜色/尺寸:

    无线耳机

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    提供低音效果

    • 40 毫米驱动器/封闭式后盖
    • 轻便
    • 紧凑可折叠
    • 播放时间长达 29 小时
    震撼的 40 毫米钕制驱动器。低音增强按钮。

    震撼的 40 毫米钕制驱动器。低音增强按钮。

    这些头戴式耳机拥有强大的 40 毫米钕磁铁声学驱动器，为您提供通透的音效和饱满的低音。如果您需要更多，只需按下低音增强按钮，您就会立即感受到不同。

    29 小时播放时间。USB-C 充电。

    29 小时播放时间。USB-C 充电。

    您可通过 USB-C 充电 2 小时，播放时间长达 29 小时 如果您开始低功耗跑步，快速充电 15 分钟可让音乐播放 4 小时。可分离线控式线缆，让您还能以有线方式使用耳机。

    轻盈，可调节的软垫头带。

    这些贴耳式耳机提供时尚的哑光配色方案，并配有柔软的头带，轻巧到几乎感觉不到。柔软的耳罩清楚地标记着左耳/右耳，并且可以调试倾斜度直至感觉正确。

    小巧的折叠设计，便于存放。

    随着震撼低音尽情舞动。耳罩可平折并向内旋转，便于放进您的口袋或袋子里。只需折叠起来便可随身携带。

    多功能按钮。轻松控制音乐和通话

    不喜欢当前曲目？长按即可跳过。想要拒绝通话？只需按一下按钮即可完成此操作。智能蓝牙配对意味着这些耳机会记住最后配对的设备。

    技术规格

    • 音效

      频率范围
      20 - 20 000 赫兹
      单元直径
      40 毫米
      阻抗
      32 欧姆
      最大输入功率
      < 50 兆瓦
      灵敏度
      90 dB (1K Hz)
      驱动单元类型
      动态

    • 连接

      蓝牙版本
      5.0
      无线
      蓝牙模式
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      可分离线缆
      最大范围
      最多 10 组  米
      支持的编解码器
      SBC
      无线传输类型
      蓝牙
      耳机插孔
      3.5  毫米

    • 外箱

      长度
      21.2  厘米
      用户包装数量
      3
      宽度
      18.5  厘米
      总重
      1.5  千克
      高度
      26.5  厘米
      GTIN
      1 48 95229 10971 8
      净重
      0.69  千克
      自重
      0.81  千克

    • 便利性

      音量控制
      控件类型
      按钮

    • 功率

      充电式设计
      电池数
      1 件
      音乐播放时间
      29  小时
      通话时间
      21 小时
      充电时间
      2  小时
      充电时间快
      15 mins for 4 hrs
      电池重量（总计）
      8.3  克
      电池容量（耳机）
      400  毫安时
      电池寿命待机时间
      166 hr
      电池类型（耳机）
      锂聚合物（内置）

    • 包装尺寸

      高度
      24  厘米
      包装类型
      包装盒
      货架摆放类型
      悬挂
      宽度
      19.5  厘米
      厚度
      5.5  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      48 95229 10971 1
      总重
      0.37  千克
      净重
      0.23  千克
      自重
      0.14  千克

    • 产品尺寸

      高度
      19.5  厘米
      宽度
      18.5  厘米
      厚度
      4  厘米
      重量
      0.21  千克

    • 附件

      音频电缆
      3.5 毫米立体声电缆，长度=1.2 米
      快速入门指南
      充电电缆
      USB-C 线缆

    • 设计

      颜色
      暗夜黑
      佩戴方式
      头带
      可折叠设计
      平折/向内折叠
      贴耳材料
      合成皮革
      耳部贴合方式
      耳罩式
      耳罩类型
      封闭式后盖

    • UPC

      UPC
      8 40063 20092 0

    • 语音助手

      语音助手兼容
      语音助手激活
      手动
      语音助手支持

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    • *可用功能会因手机兼容性而异。
    • 电池支持的播放时间为近似时间，因具体使用情况而异。

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