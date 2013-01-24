从长途旅行到一周的屏幕使用时间 - 孩子们会爱上这些贴耳式无线耳机。一次充电便可提供 20 小时播放时间：足以娱乐几天或更长时间。
这些耳机专为保护小朋友的耳朵而设计，具有 32 毫米声学驱动器，音量已限制为 85 dB。您可以放下心来，您的孩子正安全地沉浸于音乐、视频和游戏的乐趣之中。
软质耳罩垫和柔软的头带衬垫 - 无论孩子们是聆听音乐还是观看他们喜爱的 YouTube 用户的视频，均可获得舒适的佩戴体验。
甚至随附一套贴纸，因此孩子们可以随意装饰这些耳机！
这些无线贴耳式儿童耳机采用双向折叠的精巧设计。您可以将其平折，适合存放在卧室抽屉中。或者将其向内平折，紧凑地合起来，适合放入衣袋或袋子里。
坚固灵活的头带易于调节，结实耐用，足以承受扔进背包或掉在地板上的冲力。甚至猛烈扭曲也不会折断。无论孩子们怎么“摧残”，耳机都会完好无损。
耳罩具有 LED 面板，闪亮的灯光会平添些许时尚风格。有四种灯光可供选择：红灯、绿灯、蓝灯或三种灯光混闪！只需按下耳罩上的按钮，便可循环切换灯光选项。
只需长按一下多功能按钮，这些无线蓝牙耳便已做好配对准备。配对完成后，耳机会记住上次配对的设备。
人性化按钮使孩子们可以轻松接听电话、跳过曲目或暂停所聆听的音乐。所有操作均无需接触智能手机。耳罩座上的音量按钮均可轻松触及，LED 灯按钮亦是如此。
您可以放下心来，您的孩子正安全地沉浸于音乐、视频和游戏的乐趣之中。
声音
连接
便利性
附件
功率
设计
产品尺寸
包装尺寸
外箱